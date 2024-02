Merkloze kachels

Verkocht via TikTok

Van de 5 kachels die via TikTok werden gekocht, zijn 3 onveilig.

XH-1201 1200W portable electric heater

Elpine Halogen 31227c

NFJ004 Portable electric heater

Ze zijn slecht in elkaar gezet, de bedrading is gevaarlijk, of er zit zelfs een nepzekering in. Bij 2 andere modellen ontbreken cruciale veiligheidswaarschuwingen in de handleiding. Na melding heeft TikTok de gevaarlijke kachels van hun platform verwijderd.

Verkocht via Temu

Alle 3 de merkloze kachels van Temu zijn onveilig.

X7 Portable space heater

Portable space heater

ML-9001 electric heater

Ook deze zijn zeer slecht in elkaar gezet en vertonen dezelfde gebreken als de TikTok-modellen. Na melding heeft Temu de gevaarlijke kachels van hun platform verwijderd.

Ook in Nederland te koop

Temu is een Chinees online verkoopplatform waarop veel goedkope spullen te koop zijn. Soortgelijke kachels zijn ook in Nederland te koop via verkoopplatforms als Amazon of Bol.com. Kijk voor alle gevaarlijke modellen op de website van Which?.

Let op bij kopen elektrische producten

Het onderzoek van Which? toont maar weer eens aan dat je voorzichtig moet zijn bij het online kopen van elektrische producten. Vermijd merkloze producten en onbekende merken. En lees gebruikerservaringen voordat je iets bestelt.