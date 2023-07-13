Veiligheidswaarschuwing: Ferroli cv-ketels

Waar gaat het om?

Het gaat om 2 cv-ketels van het merk Ferroli, BlueSense en BlueHelix. Ze zijn geproduceerd na 1 januari 2022. De serienummers beginnen met het cijfer 22 of 23. Je vindt het serienummer aan de onderkant van de ketel.

Legionella

Door het inademen van legionella bacteriën kunnen mensen ernstig ziek worden.

Zo snel mogelijk reinigingsmaatregelen nemen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft alle maatregelen die je moet nemen uitgewerkt in een werkinstructie. Het is belangrijk dat jouw installateur alle stappen uit de werkinstructie uitvoert. Enkele van deze maatregelen zijn:

De combiketel en waterleidingen reinigen door op hoge temperatuur te spoelen volgens de werkinstructie.

Een nieuwe doucheslang en nieuwe douchekop plaatsen (pas na de reiniging).

De thermostatische mengkraan (indien aanwezig) reinigen. Kan reinigen niet, dan vervangen.

Tijdelijke maatregelen

Totdat deze maatregelen zijn genomen is het raadzaam om het risico op besmetting te verkleinen door:

De combiketeltemperatuur voor het leidingwater op tenminste 60 graden te zetten en te houden.

Tijdelijk te douchen zonder douchekop

Een bubbelbad niet te laten bubbelen en verneveling te voorkomen.

Of een legionellaveilige filterdouchekop te bestellen en installeren.

Filterdouchekop

Een filterdouchekop is ook een tijdelijke oplossing. Met deze douchekop kun je veilig douchen totdat je combiketel en waterleidingen gereinigd zijn. Ferroli verstrekt deze douchekop kosteloos. Vraag hem aan via info@ferroli.nl. Vermeld je naam, adres, het serienummer van je cv-ketel en de naam van je installateur.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Ferroli.