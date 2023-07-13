Veiligheidswaarschuwing: Ferroli cv-ketels

Peter van der Wilt Expert energieGepubliceerd op:13 juli 2023
Het gaat om 2 cv-ketels van het merk Ferroli, BlueSense en BlueHelix. Ze zijn geproduceerd na 1 januari 2022. De serienummers beginnen met het cijfer 22 of 23. Je vindt het serienummer aan de onderkant van de ketel.
Door het inademen van legionella bacteriën kunnen mensen ernstig ziek worden.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft alle maatregelen die je moet nemen uitgewerkt in een werkinstructie. Het is belangrijk dat jouw installateur alle stappen uit de werkinstructie uitvoert. Enkele van deze maatregelen zijn:
Totdat deze maatregelen zijn genomen is het raadzaam om het risico op besmetting te verkleinen door:
Een filterdouchekop is ook een tijdelijke oplossing. Met deze douchekop kun je veilig douchen totdat je combiketel en waterleidingen gereinigd zijn. Ferroli verstrekt deze douchekop kosteloos. Vraag hem aan via info@ferroli.nl. Vermeld je naam, adres, het serienummer van je cv-ketel en de naam van je installateur.
Kijk voor meer informatie op de website van Ferroli.