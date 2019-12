Eerste indruk|Met het Evohome-systeem kun je de temperatuur in iedere kamer apart regelen via een centraal kastje of met een app. Het zorgt vooral voor extra gemak en comfort, maar is wel flink aan de prijs. Of je er ook energie en dus kosten mee bespaart hangt vooral van het gebruik af.

Honeywell Evohome: review

Eigenlijk vreemd, dat de temperatuur in de meeste huizen maar op 1 plaats wordt gemeten en ingesteld; bij de thermostaat. Hierdoor is de temperatuur in andere kamers niet goed te regelen. Honeywell heeft daarvoor het Evohome-systeem. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn radiatorknoppen die ieder afzonderlijk de temperatuur meten en regelen.

Je bedient het systeem met een draadloos kastje, waarmee je centraal de temperatuur in het hele huis kunt regelen. Voor iedere kamer of zone (kamers) is een aparte temperatuur en (dag/week)programma in te stellen. Dat moet zorgen voor meer comfort en energiebesparing: het is warm waar je je bevindt en andere kamers warmen niet automatisch mee op.

Nu ook met app

Sinds kort is het Evohome-systeem vernieuwd. Naast technische en cosmetische wijzigingen is de belangrijkste toevoeging dat het systeem nu ook buitenshuis met een app via smartphone of tablet te bedienen is. Dat betekent bijvoorbeeld dat je - als je eerder dan gebruikelijk van je werk naar huis gaat - de verwarming alvast hoger kunt zetten zodat de gewenste kamer(s) op temperatuur is/zijn bij thuiskomst.

Met de thermostaatbediening via een app is Honeywell niet de eerste. Zo zijn er Nefits Easy, Thermosmart, Eneco's Toon en het nog niet in Nederland verkrijgbare Google Nest. Deze systemen bieden echter geen zoneregeling.

In de praktijk

We probeerden het Evohome-systeem enkele weken uit. Installatie kan zelf door een handige klusser, maar voor velen is het laten plaatsen door een installateur aan te raden. Het instellen van alle zones is even een karweitje, maar eenmaal werkend is de bediening van de centrale unit en app eenvoudig. Met sneltoetsen kunnen bijvoorbeeld alle zones tegelijk worden uitgezet. Op de radiatorknoppen zelf kan de temperatuur ook (tijdelijk) worden veranderd.

In huishoudens waar veel verschillende ruimten tegelijk in gebruik zijn, kan het systeem een handige uitbreiding zijn op een standaard kamerthermostaat. Verwarm je bijvoorbeeld alleen woonkamer en slaapkamer, dan is het extra gebruiksgemak veel beperkter.

Kinderziektes

Het door ons geteste systeem verkeerde nog in de testfase, waardoor we nog wat problemen tegenkwamen. Radiatorknoppen met lege batterijen, die eigenlijk een paar jaar mee moeten gaan, af en toe een foutmelding in de testversie van de app en de verbinding van het systeem met internet die er compleet mee ophield. We kunnen het niet verifiëren, maar Honeywell liet ons weten dat deze problemen inmiddels zijn opgelost.

Energiebesparing?

Honeywell claimt - naast het extra gebruiksgemak - dat je met het systeem tot wel tientallen procenten op energiekosten kunt besparen. Had je voorheen altijd alle radiatoren in huis helemaal open staan? Dan kan dat inderdaad. Maar heb je standaard radiatoren in de meeste kamers uit staan, dan kun je juist meer verstoken. Bijvoorbeeld als je vroeger pas een radiator opendraaide bij binnenkomst in een kamer en met Evohome de kamer voorverwarmt.

Een mogelijkheid tot besparen is er wel als je nu via een wandthermostaat in de woonkamer regelmatig alleen een of meerdere andere kamers wilt verwarmen (en de woonkamer dus niet). Met het Evohome-systeem zet je makkelijk de woonkamer uit. De ketel brandt alleen zo hard als nodig om de andere kamer(s) te verwarmen. Met een wandthermostaat is dat niet mogelijk.

Of je energie gaat besparen wordt dus vooral bepaald door hoe energiezuinig je stookte vóór de installatie van het Evohome-systeem en welke kamers je precies verwarmt.

Stadsverwarming

Heb je stadsverwarming, dan is er een flink goedkoper en iets eenvoudiger alternatief op de markt: de eQ-3 Max. Dit systeem werkt ook met draadloze thermostatische radiatorknoppen, maar kan geen cv-ketel aansturen. Het centrale bedieningspaneel en de app bieden iets minder handige functies. Maar met €30 voor de centrale unit en zo'n zelfde bedrag per knop, plus €50 voor een internetkoppeling - om de verwarming met een app te kunnen bedienen - is de prijs veel lager.

Conclusie

Het Evohome-systeem biedt extra gemak en comfort, vooral als je regelmatig andere kamers dan de woonkamer wilt verwarmen en je - op afstand - alvast kamers wilt voorverwarmen. Daar moet je dan wel flink voor in de buidel tasten. Een woning met 5 te verwarmen kamers vraagt al snel een investering van rond de €1000. Of je die investering (deels) terug kunt verdienen hangt vooral van het gebruik af.

Wat is Honeywell Evohome?

Het Evohome-systeem is een thermostaat met zoneregeling en bedieningsmogelijkheid via een app. Met het systeem is het mogelijk voor iedere kamer of zone (meerdere kamers) een eigen temperatuur en programma in te stellen, tot maximaal 12 zones. Het systeem is modulair, je kunt dus bijvoorbeeld beginnen met woonkamer en slaapkamer en later nog een extra kamers toevoegen als daar behoefte aan is.

Evohome bestaat uit een centrale draadloze bedieningsthermostaat - verkrijgbaar in 3 kleuren - en een kastje dat bediening via een app mogelijk maakt (samen €300). Voor iedere radiator die je wilt kunnen aansturen is daarnaast een (draadloze) thermostatische radiatorknop nodig (€100 per stuk). Deze knoppen communiceren draadloos met het centrale bedieningspaneel.

Installatie en vereisten

Installatie kan door de handige klusser zelf gebeuren, maar voor veel mensen zal een door Honeywell gecertificeerde installateur nodig zijn (1 à 2 uur arbeid). Hak- en breekwerk is - op een enkele uitzondering na - niet noodzakelijk.

Honeywell claimt dat Evohome in ieder huis te gebruiken is. Cv-ketels die werken via het aan/uit principe en die OpenTherm gebruiken, worden beide ondersteund. Ook met warmtepompen, stads- of vloerverwarming werkt Evohome samen.

De app is beschikbaar voor Apple's iOS (6.1 of hoger) en Android (4.0.3 en hoger) apparaten, voor smartphones en tablets.