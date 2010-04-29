icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Verwarmingswijzer

Nieuws
|
Loont het om uw huidige cv-ketel te vervangen door een nieuwe extra zuinige ketel? De Verwarmingswijzer van MilieuCentraal helpt u verder.
Yvo_Verschoor_S

Yvo Verschoor   Expert cv-ketelsGepubliceerd op:29 april 2010

HR-ketels worden steeds zuiniger, blijkt uit onze test. Maar wanneer is het echt aantrekkelijk om uw oude cv-ketel te vervangen door een nieuwe? Hoe snel duurt het tot u die investering heeft terugverdiend?

De Verwarmingswijzer op de website van MilieuCentraal kan u helpen om een antwoord te vinden op deze vragen. De Verwarmingswijzer is een interactieve vragenlijst, waarin u gegevens over uw huidige cv-ketel en energiegebruik invult. Het is handig als u gegevens zoals uw huidige gasverbruik en de (offerte)prijs van een nieuwe cv-ketel bij de hand houdt. Aan de hand van uw antwoorden rolt er een advies uit over of vervangen een goed idee is, en krijgt u antwoorden over de terugverdientijd van een nieuwe ketel.   

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Bekijk ook