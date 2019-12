HR-ketels worden steeds zuiniger, blijkt uit onze test. Maar wanneer is het echt aantrekkelijk om uw oude cv-ketel te vervangen door een nieuwe? Hoe snel duurt het tot u die investering heeft terugverdiend?

De Verwarmingswijzer op de website van MilieuCentraal kan u helpen om een antwoord te vinden op deze vragen. De Verwarmingswijzer is een interactieve vragenlijst, waarin u gegevens over uw huidige cv-ketel en energiegebruik invult. Het is handig als u gegevens zoals uw huidige gasverbruik en de (offerte)prijs van een nieuwe cv-ketel bij de hand houdt. Aan de hand van uw antwoorden rolt er een advies uit over of vervangen een goed idee is, en krijgt u antwoorden over de terugverdientijd van een nieuwe ketel.