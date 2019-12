Eerste indruk|In het boek Het beste dieet ter wereld staan weinig regels. Eet meer eiwitten en minder koolhydraten, dat is het advies. Je hoeft geen calorieën te tellen en er is ook niets verboden. Uit onderzoek van de schrijvers zelf blijkt dat dit het beste dieet is om op gewicht te blijven.

Conclusie

De kans dat je met 1500 kcal per dag afvalt is vrij groot, maar het is maar de vraag of je de beloofde 8 kilo in 4 weken haalt. Zoals de schrijvers terecht opmerken is het niet mogelijk om je leven lang op dieet te blijven. Door de voeding onderdeel te laten worden van je leefstijl vergroot je de kans dat de verloren kilo's er ook afblijven.

Positieve punten:

Met ongeveer 1500 kcal per dag is de kans groot dat je gewicht verliest.

Het beste dieet ter wereld richt zich ook op de lange termijn, waardoor de kans groter is dat het verloren gewicht eraf blijft.

Niets is verboden en je hoeft geen calorieën te tellen.

Het boek bestaat voor het grootste deel uit recepten. De theorie is kort en bondig.

Het boek bevat handige lijstjes over de glykemische index van producten en tips om minder te eten.

Je kunt Het beste dieet ter wereld zelf aanpassen aan je eigen situatie.

Het bordmodel helpt je de juiste verhouding eiwitten en koolhydraten te kiezen.

Het beste dieet maakt gebruik van producten die vaak in een reguliere supermarkt te vinden zijn.

Negatieve punten:

Het DiOGenes-onderzoek keek naar welke voeding jou helpt op gewicht te blijven na het afvallen. Het onderzoek keek niet naar welke voeding het beste is om gewicht kwijt te raken.

naar welke voeding het beste is om gewicht kwijt te raken. Het beste dieet ter wereld is gebaseerd op één studie. Het is belangrijk in een onderwerp als overgewicht je te baseren op meerdere onderzoeken.

Niet alle tips die gegeven worden zijn even concreet.

Blijf genoeg drinken, tussen de 1,5 en 2 liter vocht op een dag. Dit staat niet in de weekmenu's.

Het weekschema bevat weinig zuivelproducten. Hierdoor bevat de voeding weinig calcium.

Wat is het boek: Het beste dieet ter wereld?

Het beste dieet ter wereld is gebaseerd op een Europees onderzoek, DiOGenes genaamd. Deze studie onderzocht welke voeding helpt om op gewicht te blijven na het afvallen. Het antwoord blijkt een voeding met meer eiwitten en minder koolhydraten te zijn. Calorieën tellen of andere strenge regels zijn dan niet meer nodig.

De glykemische index

Het beste dieet ter wereld gaat niet alleen om minder koolhydraten eten, maar ook om het soort koolhydraten dat je eet. Vooral koolhydraten met een lage glykemische index blijken gunstig te zijn voor gewichtsbehoud. De glykemische index is een maat voor hoe snel koolhydraten in het bloed worden opgenomen. Producten met een hoge glykemische index (van 70 of hoger) geven een snelle piek in de bloedsuikerspiegel in vergelijking tot producten met een lage glykemische index (55 of lager). Producten met een lage glykemische index zouden langer voor een verzadigd gevoel zorgen.

Producten met een hoge glykemische index zijn bijvoorbeeld wit brood, witte rijst, cruesli en snoep. Producten met een lage glykemische index zijn volkorenbrood, zilvervliesrijst, muesli zonder suiker en noten.

Hoe ziet het dieet er uit?

Het dieet heeft geen regels waar je je aan moet houden, zolang je de verhouding tussen eiwitten en koolhydraten maar in de gaten houdt. Het dieet bestaat uit 2 fases:

Fase 1 is een 4 weken durend dieetplan. In deze weken kan je 8 kilo afvallen. Het enige dat je moet doen is het weekschema uit het boek volgen. De recepten mag je onderling uitwisselen tussen de dagen. In deze fase leer je het dieet kennen zodat je het in fase 2 zelf kunt toepassen.

In fase 2 leer je het dieet om te zetten in een leefstijl. Hiervoor kan je het dieet aanpassen aan jouw agenda. Daarnaast leer je onder andere genieten, te letten op portiegrootte en de invloed van slaap en stress op de gezondheid.

Om de juiste verhouding tussen eiwitten en koolhydraten binnen te krijgen kun je gebruikmaken van het bordmodel. Vul je bord:

voor de helft met groente en fruit;

voor een kwart met aardappel, rijst of pasta;

voor een kwart met vlees of vis.

Wie schreven het boek?

Arne Atrup leidde het DiOGenes-onderzoek dat de basis is van Het beste dieet ter wereld. Ook Christan Bitz is onderzoeker en voedingskundige. Hij vertaalde de resultaten van het onderzoek naar recepten.

Voor wie is het geschikt?

Het boek is voor iedereen bedoeld. Of je nu wilt afvallen, op gewicht wilt blijven of gewoon wilt eten. Iedereen kan dit dieet volgen.