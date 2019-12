Vragen aan de helpdesk

In iedere Digitaalgids en nieuwsbrief beantwoorden we vragen van lezers. Bekijk een selectie van de vragen en antwoorden.

Uit de nieuwsbrief: Kan ik Windows 10 overzetten?

Binnenkort stopt Microsoft met het ondersteunen van Windows 7. Kan ik Windows 10 van mijn laptop overzetten op mijn pc? Of kan ik beter maar niet meer met die pc op internet gaan?

Na 14 januari is Windows 7 niet meer veilig online te gebruiken, omdat nieuw ontdekte veiligheidslekken niet meer worden gedicht. Of je Windows kunt overzetten, is afhankelijk van de soort licentie. Waarschijnlijk is op de laptop een zogeheten OEM-versie (een fabrieksversie) geïnstalleerd. Een OEM is uitsluitend bedoeld voor de computer waarop die geleverd. Heb je Windows los aangeschaft – een duurdere licentie – dan kan overzetten wel. Let wel: kopiëren mag sowieso niet, want je hebt maar een licentie voor één apparaat. Als je Windows naar de pc verhuist, moet je het verwijderen van de laptop. Doe je dat niet, dan zul je Windows niet op de pc geactiveerd krijgen.

Windows overzetten is een klus voor gevorderde computergebruikers. Het is veel makkelijker om de pc met Windows 7 nog voor medio januari te upgraden naar Windows 10. Hoe je dat doet, hebben we beschreven in de laatste Digitaalgids. Zoek het artikel op of download de pdf.

December 2019

Uit de nieuwsbrief: Hoe ruim ik mijn Gmail op?

Ik ben al 10 jaar een trouwe gebruiker van Gmail en bewaar daar alle mails. Nu kreeg ik een waarschuwing van Google dat mijn opslag vol is plus het aanbod om extra ruimte te kopen. Dat ga laatste ik niet doen, dus ik zal moeten opruimen. Dat gaat me vele uren kosten, of is er een slimme manier?

Allereerst: Google biedt voor Gmail, Google Drive en Google Foto’s samen 15 GB aan opslagruimte aan. Dat betekent dat het misschien niet alleen mails zijn die de opslag vullen. Als je duizenden mails moet uitzoeken en verwijderen, loont het om een filter te maken. Zo kun je bijvoorbeeld alle mails die 20 MB of groter zijn bij elkaar zetten. Als je die wist, maak je grote stappen. Typ bovenin de zoekbalk size:20MB en druk op Enter. Zoek ze uit en verplaats ze naar de prullenbak. Belangrijke bijlagen, zoals foto’s en video’s, kun je redden door ze naar de computer te downloaden. Een ander filter: typ in de zoekbalk bijvoorbeeld Before:2013/10/1 om alle mails van voor 1 oktober 2013 in beeld te krijgen.

Je selecteert de gevonden mails door linksboven op het vierkantje te klikken. Met een klik op het prullenpak-icoon verdwijnen alle mails. Vergeet ten slotte niet de Prullenbak te legen.

November 2019

Uit de nieuwsbrief: Waarom speelt VLC geen dvd’s af?

Vroeger gebruikte ik altijd de Windows Media Player (WMP) om video-dvd’s af te spelen op de computer. Toen Microsoft het programma uit Windows verwijderde, heb ik op jullie aanraden VLC geïnstalleerd. Nu heb ik ontdekt dat ik nog steeds geen dvd’s kan afspelen. Wat doe ik fout?

Windows 10 heeft standaard geen programma waarmee je video-dvd’s kunt afspelen. Microsoft heeft die mogelijkheid vanaf Windows 8 uit de Windows Media Player (WMP) gehaald. Microsoft adviseert om de Windows DVD-speler uit de Windows Store te downloaden, maar die kost €15. Maar wie doet dat als er ook gratis programma’s zijn? VLC is gratis én beter.

Waarom speelt VLC dan geen dvd’s af? Waarschijnlijk heb je de VLC-app uit de Windows Store geïnstalleerd. De app kan geen video-dvd’s afspelen omdat Windows 10 daarvoor de juiste codecs mist. De oplossing: Download de desktop-versie van VLC. Deze bevat alle noodzakelijke codes.

Overigens zit de WMP nog steeds in Windows, maar is het niet langer de standaardspeler. Het afspelen van video-dvd’s is niet mogelijk.

Oktober 2019

Uit de nieuwsbrief: Kan ik Office overzetten naar mijn nieuwe pc?

Op mijn oude pc gebruikte ik Office 2010. Nu ik een nieuwe computer heb, wil ik dat daar ook op installeren. Kan dat? Ik heb de software op een dvd.

Ja dat kan heel goed. Gebruik dan liever niet de oude dvd, maar download Office 2010 van de Microsoft-site (www.microsoft.com/nl-nl/software-download/office). Dan heb je een softwareversie waar alle updates van de afgelopen jaren inzitten. Op de site voer je ter controle de licentiecode van 25 tekens in, waarna je Nederlands als taal kiest en het pakket kunt downloaden en installeren.

Helaas kun je dan nog maar een jaar veilig plezier hebben van Office 2010: Microsoft heeft aangekondigd de ondersteuning volgend jaar oktober te zullen beëindigen. Het is niet verstandig om de software daarna nog te blijven gebruiken, omdat er geen veiligheidsupdates meer voor verschijnen.

September 2019

Uit de nieuwsbrief: Is mijn oude telefoon nog veilig?

Ik heb nog een oude smartphone, een Motorola Moto G uit 2014. Hij draait op Android 5.1 ‘Lollipop’. Dit besturingssysteem wordt niet meer bijgewerkt en een update zit er niet meer in. Kan ik de telefoon nog wel veilig gebruiken? Ik doe er namelijk ook bankzaken mee.

Het is de hoogste tijd om een nieuwe smartphone aan te schaffen. De meeste mensen vervangen hun telefoon al na 2 of 3 jaar, dus 5 jaar is een respectabele leeftijd. Zelfs al werkt het toestel nog goed, het probleem is dat Android 5.1 al een hele tijd geen veiligheidsupdates meer krijgt. Het is niet langer veilig genoeg voor zaken als internetbankieren. Android 9 is het nieuwste versie. En je zult het misschien al hebben gemerkt: steeds meer apps stoppen met werken, omdat de maker ervan geen geld meer steekt in updates voor oude Android-versies.

Kijk voor tips op https://www.consumentenbond.nl/smartphone/kopen.

Augustus 2019

Uit de nieuwsbrief: Is mijn Chromebook wel veilig?

Ik heb een Chromebook gekocht. Hoe veilig zijn deze computers? Moet ik er een antivirusprogramma op installeren?

Chromebooks zijn heel veilig zolang ze de updates krijgen, en dat gebeurt automatisch. Deze computers werken met Android-apps en die ‘isoleren’ webpagina’s in een zogeheten sandbox: malware kan de Chromebook niet besmetten. Je bestanden staan in de cloud van Google en worden daar beschermd. Een antivirusprogramma installeren is niet nodig. Meer hierover kun je lezen op deze pagina van Google.

Juli 2019

Uit de nieuwsbrief: M’n apenstaartje is verplaatst

Ik heb een probleem met mijn 2 Windows 10-laptops. Sinds enkele maanden verschijnt het apenstaartje (@) niet meer wanneer ik Shift+2 indruk. Na wat zoeken, blijkt dat deze nu onder de tilde (~) staat. Hoe los ik dit op?

Zo te zien is de toetsenbordindeling gewijzigd. Door Ctrl+Shift te typen ga je terug naar de juiste indeling. Je kunt het probleem ook permanent oplossen:

Klik op Start en typ ‘toetsenbord’. Klik op Taal- en toetsenbord opties bewerken. Klik onder ‘Een taal toevoegen’ op de ingestelde taal en kies in het menu dat verschijnt voor Opties. Bij ‘Toetsenborden’ moet nu staan ingesteld ‘Verenigde staten (internationaal) QWERTY’. Zo niet, voeg deze toe en selecteer hem. Kijk of het apenstaartje nu wel onder Shift+2 zit. Als dat zo is, ga dan terug in het menu en verwijder het verkeerde toetsenbord. Dan leidt de toetscombinatie Ctrl+Shift niet meer tot een verkeerde indeling.

Juni 2019

Uit de nieuwsbrief: Waarom zou ik bij een e-mail BCC gebruiken?

Elke week stuur ik een mail naar alle 15 leden van mijn bridgeclub. Nu zegt er iemand uit mijn club dat ik de mailadressen in BCC moet zetten en niet in Aan. Dan zien we elkaars mailadressen niet. Maar iedereen kent elkaar, dus wat heeft dat voor zin?

BCC staat voor blind carbon copy, een ‘blinde kopie’. Door alle mailadressen in het vakje BCC te plaatsen, ziet de ontvanger alleen zijn of haar eigen adres en dat van de verzender. Veel mensen vinden het vervelend als hun mailadres voor iedereen leesbaar is. Immers: iemand anders kan zo’n e-mail met alle adressen er in weer doorsturen en dan kunnen ze op internet gaan rondzwerven. Dat vergroot het risico op spam en andere ongewenste mails. Bovendien: als een vereniging de mailadressen van zijn leden op deze manier voor iedereen zichtbaar maakt, is dat volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een datalek.

Mei 2019

Uit de nieuwsbrief: Waar vind ik het wifi-wachtwoord?

Een familielid wil graag via mijn wifi-netwerk kunnen internetten, maar ik weet het wifi-wachtwoord niet meer. Waar kan ik dat vinden?

Het wachtwoord dat de fabrikant aan de (modem)router gaf, staat aan de onderzijde van het kastje. Het is verstandig om dat standaardwachtwoord te veranderen. Heeft u dat ooit gedaan, dan zult u het wachtwoord moeten opzoeken op de computer. Dat gaat zo:

Windows

Klik op het vergrootglas naast de Startknop en typ ‘Configuratiescherm’. Druk op Enter. Klik op Netwerk en internet. > Netwerkcentrum. Klik naast ‘Verbindingen’ op de naam van het wifinetwerk. Kies Eigenschappen van draadloos netwerk > tabblad Beveiliging. Achter ‘Netwerkbeveiligingssleutel’ staat het wachtwoord. Vink ‘Tekens weergeven’ aan om het zichtbaar te maken.

Mac

Open Finder > Programma’s > Hulpprogramma’s. Dubbelklik op Sleutelhangertoegang en dubbelklik op de naam van je netwerk. Zet een vinkje bij ‘Toon wachtwoord’.

April 2019

Vragen uit de Digitaalgids

Windows

Afscheid van Windows 7

In Digitaalgids nummer 2 van 2019 gaf u aan dat het upgraden van 7 naar 10 nu toch wel voor de hand ligt. Ik ben bijzonder tevreden over Windows 7 en heb moeite met upgraden naar Windows 10, ook omdat ik het meeste werk tegenwoordig op de Mac doe. Toch zou ik vanwege de veiligheid beide computers naast elkaar willen gebruiken. Hoe kom ik aan een goede versie van Windows 10 en wat zijn de kosten?

Helaas is het niet meer mogelijk om gratis te upgraden naar Windows 10, dus u zult deze moeten aanschaffen. U vindt alle informatie over het overstappen van Windows 7 naar Windows 10 op de site van Microsoft. Op deze site kost de Home-versie €145, maar elders op internet is een licentie voor veel minder geld te koop. Lees het artikel over goedkope licenties (pdf) in de Digitaalgids van januari 2019. Het is overigens goed om eerst te bepalen of upgraden bij uw pc nog zinvol is. Als deze computer al erg oud is, heeft een upgrade weinig zin. Wij raden af om na januari 2020 nog met uw Windows 7 het internet op te gaan, omdat dat systeem snel steeds kwetsbaarder zal worden.

Mei 2019

Pc blijft crashen

Sinds een maand verschijnt regelmatig na het opstarten een Windows-melding dat er een fout is opgetreden en dat de computer automatisch herstart. De melding luidt ‘Stopcode Bad Pool Caller’. Na het herstarten werkt de computer verder goed. Na uitschakelen gebeurt dit weer. Bent u bekend met dit probleem?

Dit probleem wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem met een stuurprogramma (driver). Het kan ook zijn dat de pc op een hoge kloksnelheid draait, maar als u niets in het BIOS heeft veranderd, is dat vrijwel uitgesloten. We raden u aan om nadat de computer gecrasht is bij de volgende opstart het programmaatje Who Crashed te starten (resplendence.com/whocrashed). Daarmee kunt u in veel gevallen achterhalen welk onderdeel of stuurprogramma de veroorzaker is. Waarschijnlijk kunt u het probleem oplossen door voor dat onderdeel een nieuw stuurprogramma te downloaden en te installeren.

Januari 2019

Microsoft denkt dat ik minderjarig ben

Enige tijd geleden moest ik van Microsoft wat gegevens invullen en een wachtwoord maken en pincode toevoegen. Prima, maar Microsoft heeft mij 2011 als geboortedatum gegeven. Ik ben dus een kind en kan dit niet meer veranderen. Microsoft dreigt binnenkort mijn pc te blokkeren. Hoe los ik dit op?

Er zijn meer mensen die dit probleem hebben, vaak omdat ze jaren geleden bij het aanmaken van bijvoorbeeld een Hotmail- of Live-account een fictieve en recente geboortedatum hebben opgegeven. Vanwege de AVG is Microsoft nu gedwongen om te verifiëren of u inderdaad wel meerderjarig bent. Dat kan onder andere via een speciaal formulier. U vindt het op support.microsoft.com. Typ ‘Leeftijdsverificatie’ in het zoekvak. Het bovenste zoekresultaat is het juiste.

September 2018

Foto’s niet langer zichtbaar

Sommige foto’s op mijn computer zijn niet meer zichtbaar te maken. Er is dan geen voorvertoning zichtbaar in de Windows Verkenner en ze zijn ook niet te openen. Andere foto’s worden nog wel getoond in de Verkenner, maar als ik ze open in een beeldbewerker, wordt slechts een deel van de foto getoond. De foto’s heb ik overgezet van mijn vorige computer.

Het kan haast niet anders dan dat de foto’s beschadigd zijn geraakt. Dit kan zijn omdat het opslagmedium van uw vorige (of huidige) pc mankementen vertoont, omdat er iets mis is gegaan tijdens het kopiëren of omdat de foto’s zijn beschadigd of deels versleuteld door ransomware. Het eerste scenario ligt het meest voor de hand. Probeer de foto’s nogmaals van uw oude pc over te zetten of haal de beschadigde exemplaren terug uit een back-up.

September 2018

Waar is Freecell in Windows 10?

Ik heb onlangs weer een fikse update van Windows 10 gekregen en wederom is het kaartspel Freecell verdwenen. Hoe kan ik het spel terugkrijgen?

In voorgaande versies van Windows was Freecell in het Startmenu te vinden onder Ontspanning. In Windows 10 ga je via Start naar Microsoft Solitaire Collection. Hier staat Freecell en een aantal andere klassieke kaartspellen, zoals Klondike en Spider. Geen Microsoft Solitaire Collection? Download deze dan gratis via de Microsoft Store, die te vinden is in de applijst onder de Start-knop.

Maart 2018

Alle tekst is vervaagd

Na lezing van een artikel in de vorige Digitaalgids heb ik het e-mailprogramma eM Client geïnstalleerd. Sindsdien hebben bureaublad, internet, Verkenner, Office en Windows Live Mail een minder scherp lettertype. De letters lijken uit losse stippen of blokjes te bestaan. eM Client verwijderen loste het probleem niet op. Een herstelpunt terugzetten lukte niet. Moet ik Windows 10 opnieuw installeren?

We denken niet dat dit euvel is veroorzaakt door eM Client. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en kies Beeldscherminstellingen > Geavanceerde Beeldscherminstellingen en controleer onder ‘Resolutie’ of de juiste instellingen zijn gekozen. Een te lage resolutie zorgt er namelijk ook voor dat letters vaag worden getoond. Ga vervolgens naar Configuratiescherm > Vormgeving en persoonlijke instellingen > ClearType-tekst aanpassen. Schakel ClearType in. Dit zorgt ervoor dat tekst scherper wordt weergegeven.

Maart 2018

Schone Windows 10 op SSD

Ik wil graag mijn laptop opwaarderen door mijn harddisk te vervangen door een SSD. Vervolgens wil ik een schone Windows installeren. Kan ik dan problemen verwachten met de activatie van Windows? Klopt het dat ik de productcode van Windows 7 of 8 kan gebruiken?

Het is niet langer mogelijk om gratis te upgraden naar Windows 10, en dat betekent dat het niet gaat lukken met een productsleutel van Windows 7 of 8. Maar er is een oplossing. Gebruik eerst NirSoft ProduKey (nirsoft.net) om de huidige Windows 10-sleutel boven water te krijgen en maak een back-up van al je bestanden voordat je de SSD in de laptop plaatst en een schone installatie uitvoert. Een handleiding is te vinden op een pagina van softwaregeek.nl.

Maart 2018

Nieuw moederbord = nieuwe Windows-licentie?

Het moederbord van mijn pc is gesneuveld en daarom wil ik het vervangen. In de voorwaarden van Microsoft staat dat voor een grote hardware-aanpassing een nieuwe Windowslicentie nodig is. Nu is dat in mijn geval geen vrije keus en word ik mogelijk gestraft met extra kosten voor een nieuwe licentie. En wat als ik Office opnieuw moet installeren? Hoe zit dit?

Als je een geldige productsleutel van Windows 10 hebt of van de Windows-versie waarvan je een upgrade naar Windows 10 hebt uitgevoerd, kun je Windows 10 gewoon weer activeren. Voorwaarde is dat de Windowslicentie voor de hardwarewijziging was gekoppeld aan je Microsoft-account. Uitgebreide informatie staat op deze webpagina van Microsoft. Een Officelicentie is niet gekoppeld aan de hardware, maar kan – afhankelijk van de licentie – gewoon (opnieuw) worden geactiveerd op één of meer apparaten.

Maart 2018

Wat zijn packages?

Ik gebruik Windows 10 Home op een laptop en Windows 10 Pro op een desktop. Ik zie dat er in de map C:\users\gebruikersnaam\appdata\local\packages nu ruim 400.000 bestanden staan die zo’n 138 GB innemen. Wat zijn dit voor bestanden en kan ik die verwijderen?

In de mappen die onder appdata staan, worden gegevens opgeslagen die door de programma’s worden gebruikt. In veel gevallen gaat het om tijdelijke bestanden die soms niet worden verwijderd waardoor de omvang – zoals in uw geval – enorm kan toenemen. Dit kunt u doen om de boosdoener te vinden: gebruik het programma WinDirStat (windirstat.net) om de map met de packages te analyseren, zodat u kunt zien welk programma verantwoordelijk is voor het opslokken van al die ruimte. Dat is vaak te herleiden aan de naam van de betreffende map. Heeft u de boosdoener gevonden? Check dan eerst of u dit programma nog wel gebruikt. Zo niet, verwijder het en kijk of de bijbehorende map onder packages ook is verwijderd en wis hem desnoods handmatig. Gebruikt u het programma nog wel? Blader dan naar de map van dat programma in de Windows Verkenner en kijk of er een onderliggende map is met de aanduiding ‘cache’. Hiervan kunt u de inhoud vaak probleemloos wissen. Maak bij twijfel eerst een back-up.

Januari 2018

Mysterieuze foutcode 0x80070571

Ik heb een Acer-laptop met daarop Windows 10. Onlangs is de laatste Windows-update geïnstalleerd en sindsdien krijg ik bij het aansluiten van een extern opslagmedium en het handmatig starten van een back-up de foutcode 0x80070571. De back-up vindt dan niet plaats. Wat is dit voor een foutcode en kan deze het gevolg zijn van een Windows-update? En zo ja, waarom lost Microsoft dit dan niet op?

Deze foutmelding wijst op een fout in het bestandssysteem van een harde schijf. Het is in uw geval niet duidelijk of het om de interne schijf gaat of om de externe harddisk. Het is dan ook zaak om beide schijven te controleren en zo nodig te herstellen. Dat doet u zo:

1: Start de Windows Verkenner en blader naar het onderdeel ' Deze pc' .

2: Klik met de rechtermuisknop op 1 van de schijfstations en kies Eigenschappen.

3: Ga naar het tabblad Extra en klik op Controleren. Uw harde schijf wordt nu gescand en zo mogelijk gerepareerd.

Herhaal daarna stappen voor eventuele andere schijfstations en uw externe harde schijf.

November 2017

Links in mail werken niet

Ik gebruik Windows 10 met Windows Live Mail. Als ik voorheen op een link in de mail klikte, werd Edge gestart. Sinds kort is dit niet meer mogelijk. Wat moet ik doen om dit weer aan de praat te krijgen?

Waarschijnlijk heeft de installatie van een ander programma ervoor gezorgd dat Edge niet langer als standaardprogramma voor deze links staat ingesteld. Dat zet u op de volgende manier recht:

1: Klik naar het Startmenu > Instellingen > Systeem > Standaard-apps.

2: Klik in het overzicht rechts op het programma dat genoemd is onder Webbrowser en dan op Edge.

November 2017

Onzichtbare netwerkschijven

Sinds eind vorig jaar, na een update van Windows 10, kan ik mijn twee NAS-schijven (externe netwerkschijven) niet langer terugvinden in de Verkenner. Ik heb al van alles geprobeerd, maar heb nog geen oplossing gevonden.

De functie in Windows 10 om dit soort schijven te detecteren staat bij u waarschijnlijk uit.

1: Ga naar het Configuratiescherm en kies Windows-onderdelen in- of uitschakelen.

2: Check of er in de lijst een vinkje staat voor ‘Ondersteuning voor SMB 1.0/CIFS voor delen van bestanden’.

3: Ga in het Configuratiescherm naar het Netwerkcentrum en kies 'Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen.

4: Schakel Netwerkdetectie en Bestands- en printerdeling in.

5: Kijk of de schijven weer zichtbaar zijn. Typ desnoods het IP-adres van één van de schijven in de adresbalk voorafgegaan door twee forward slashes (bijvoorbeeld //192.168.1.34) en druk op Enter.

November 2017

Waar is mijn apenstaartje?

Sinds kort kan ik op mijn pc met Windows 10 geen bijzondere tekens meer typen. Omdat het @-teken niet meer werkt, kan ik geen e-mails sturen. Hoe zet ik de juiste instellingen terug?

Dit gebeurt als er per ongeluk naar een andere toetsenbordindeling in Windows is overgeschakeld. Gelukkig kun je dit eenvoudig herstellen via de toetsencombinatie Ctrl+Shift. Als rechtsonder in de taakbalk de letters NLD verschijnen, zit je weer goed. Om te voorkomen dat het probleem zich weer kan voordoen: verwijder de andere invoertalen.

1: Ga naar het Configuratiescherm > Klok, taal en land/regio.

2: Kies onder Taal voor Invoermethoden wijzigen.

3: Zorg ervoor dat alleen ‘Nederlands (Nederland)’ in de lijst is opgenomen door de overbodige talen te verwijderen.

September 2017

Uitgerekt beeld op laptop

Ik heb al enige tijd geleden Windows 10 op mijn laptop geïnstalleerd. Sindsdien is het beeld in de breedte uitgerekt. Ik krijg het niet voor elkaar om dat te herstellen. Kunt u mij een tip geven?

De meest waarschijnlijke oorzaak is dat Windows 10 de videokaart van de notebook niet goed herkent, waardoor die nu een verkeerde resolutie gebruikt. Ga via Instellingen naar Beeldscherminstellingen en klik onderaan op Geavanceerde beeldscherminstellingen. Probeer onder Resolutie verschillende instellingen.

Mocht dit niet werken, ga dan naar de website van de leverancier van de notebook en download de Windows 10-stuurprogramma’s van de videokaart van de notebook.

Maart 2017

Foto’s printen onder Windows 10

Ik heb een flinke verzameling foto’s op mijn computer staan. Het lukt mij echter niet om deze af te drukken. Hoe kan ik eenvoudig onder Windows 10 foto’s afdrukken?

Het afdrukken van foto’s gaat onder Windows 10 zo: start de Windows Verkenner en blader naar de map met de foto’s die je wilt afdrukken. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en selecteer met de linkermuisknop de foto’s die je wilt afdrukken. Klik dan met de rechtermuisknop op één van de geselecteerde foto’s en kies in het contextmenu dat verschijnt voor Afdrukken.

Nu verschijnt het venster ‘Afbeeldingen afdrukken’. Geef aan welke printer je wenst te gebruiken, kies de afdrukkwaliteit en geef aan de rechterkant aan hoeveel foto’s je op één pagina wilt. Klik daarna op de knop Afdrukken om de foto’s te printen.

Mei 2017

Muis bibbert

Ik heb een Dell Inspiron One-pc waarbij na het opstarten de muis instabiel is en bibbert en waarbij vaak een tweede aanwijzer verschijnt. Na een paar minuten is alles weer normaal. Ik heb het BIOS, drivers, enzovoort vernieuwd, maar het houdt niet op. Wel heb ik ontdekt dat een deel van het aanraakscherm niet goed werkt, maar dat gebruik ik toch niet. Hoe kan ik dit euvel oplossen?

Een lastig probleem waarvoor we een paar suggesties kunnen aandragen. Het eenvoudigste is de muis na het opstarten heel even los te koppelen van de pc. Een (hopelijk) permanente oplossing is deze: ga naar het Configuratiescherm en klik op het Windows-onderdeel Apparaatbeheer.

Klik in de lijst met apparaten op Muizen en andere aanwijsapparaten. Klik met je rechter-muisknop ik op de regel Muizen en kies Eigenschappen. Klik op het tabje Energiebeheer. Haal het vinkje weg voor de regel die zegt dat de computer de muis mag uitschakelen om energie te besparen.

Tot slot kan het een goed idee zijn om de defecte ‘Digitizer’ van het aanraakscherm uit te schakelen. Zoek deze op via Apparaatbeheer, klik er met de rechtermuisknop op en kies Uitschakelen.

Mei 2017

Windows-update stopt halverwege

Ik heb een probleem met de updates van Windows 10. Al drie keer heb ik de update gestart, maar steeds komt bij 40% de mededeling ‘Windows could not configure one or more systems components.’ Ik moet steeds de pc herstarten en het nog een keer proberen. Er wordt niet aangegeven welke componenten er ontbreken.

Er zijn veel meer gebruikers die dit probleem hebben gehad. In veel gevallen is het op te lossen door eerst alle onnodige randapparaten (zoals printer, externe harde schijf en geheugenkaartlezer) te ontkoppelen en alleen monitor, toetsenbord en muis aangekoppeld te laten. Probeer vervolgens nogmaals de update te installeren.

Januari 2017

Hoe maak ik een herstelpunt in Windows?

In de vorige Digitaalgids wordt gesproken over het maken van een herstelpunt. Wat is een herstelpunt en hoe kan ik dit maken?

Een herstelpunt bevat een kopie van de belangrijkste systeembestanden van de computer. Hiermee kan de computer snel worden hersteld naar een eerdere (betere) staat, bijvoorbeeld nadat er door de installatie van nieuwe software iets is misgegaan.

In Windows 10 schakel je dit zo in:

Ga naar Start, typ ‘Een herstelpunt’ maken en klik op het gevonden resultaat. Het tabblad Systeembeveiliging van onderdeel Systeemeigenschappen wordt getoond. Onder het kopje Beveiligingsinstellingen staan de beschikbare schijfstations. Klik nu op het station waarachter ‘(systeem)’ staat en vervolgens op Configureren. Het venster Herstelinstellingen wordt nu getoond. Kies bovenin voor Systeembeveiliging inschakelen. Klik daarna op OK. Klik ten slotte op Maken.

Augustus 2016

Windows Live Mail werkt niet goed meer, wat moet ik doen?

Sinds 1 juli 2016 werken de Windows Live Mail-adressen niet meer goed. Het mailprogramma werkt niet meer in combinatie met Microsoft-mailadressen die eindigen op hotmail, outlook, live en msn. Wat moet ik nu?

Microsoft is abrupt gestopt met Windows Live Mail 2012 (WLM), omdat de techniek is aangepast. Niet fraai, want veel mensen zullen in de problemen zijn gekomen. De getroffen adressen zijn: @outlook.com, @hotmail.com, @hotmail.nl, @live.com, @live.nl, @msn.nl en @msn.com. Op deze adressen komt via Live Mail geen mail meer binnen. Voor andere mailadressen, zoals die van de provider en bijvoorbeeld Gmail, werkt Live Mail nog wel.

Weet je niet zeker of je WLM gebruikt? Start je mailprogramma op en kijk in de blauwe balk bovenin. Staat daar ‘Windows Live Mail’? Als dat zo is en je hebt een Microsoft-adres, zul je op zoek moeten naar een andere oplossing. Microsoft helpt je daar helaas niet bij.

Mogelijke oplossingen:

Heb je Windows 8.1 of 10, dan kun je overstappen op de ingebouwde app Mail. Het overzetten van de mail is lastig. Op de site van Seniorweb staat een uitgebreide uitleg. Wat ook kan, is voortaan met de browser naar de website van Outlook.com gaan, daar inloggen en de mail lezen. Heb je het Microsoft Office-pakket op je pc, dan kun je het uitgebreide mailprogramma Outlook gebruiken. Of kies een ander mailprogramma, zoals Thunderbird.

Juli 2016

Het startmenu in Windows 10 werkt niet

Na het opstarten van mijn pc krijg ik de melding ‘Kritieke fout. Uw startmenu werkt niet. De volgende keer dat u zich aanmeldt zal worden geprobeerd dit te herstellen.’ Maar helaas: opnieuw aanmelden helpt niets. Misschien kunt u mij een idee aan de hand doen?

Helaas is dit een veelvoorkomend probleem in Windows 10. Gelukkig is er op internet snel een oplossing te vinden. Probeer de volgende stappen:

Toets de combinatie Ctrl + Shift + Esc om Taakbeheer te starten. Klik links boven op Bestand > Nieuwe taak uitvoeren. Typ msconfig in het vakje en zet een vinkje voor ‘Deze taak met administratorbevoegdheden uitvoeren’. Klik op OK. Klik op het tabblad Computer opstarten Zet een vinkje voor ‘Opstarten in veilige modus’ en klik op Netwerk. Klik op Toepassen en dan op OK. Herstart de computer. Toets (na het opstarten in de veilige modus) weer Ctrl + Shift + Esc. Voer stap 2, 3 en 4 opnieuw uit. Verwijder het vinkje voor ‘Opstarten in veilige modus’. Klik op Toepassen en dan op OK.

Maart 2016

Beschermt Windows Defender voldoende?

Voor mijn overstap naar Windows 10 gebruikte ik het beveiligingspakket Eset Smart Security. Volgens een kennis zijn de ingebouwde Windows Defender en de firewall net zo goed als de betaalde beveiligingspakketten. Klopt dit? Ik heb destijds voor Eset gekozen n.a.v. de test van de Consumentenbond. Moet ik Eset aanhouden of het Windows 10-beveiligingspakket gaan gebruiken?

De ingebouwde virusscanner, Defender, is wel enigszins verbeterd in Windows 10, maar nog steeds presteert hij onder de maat. Andere gratis virusscanners, zoals Avira, beschermen beter. En sommige betaalde pakketten, zoals inderdaad Eset, doen het nog beter. Onze nieuwste test is nog gaande, in de volgende Digitaalgids publiceren we de resultaten.

Wat betreft firewalls is het een ander verhaal. De meeste presteren bij gebruik van de standaardinstellingen vergelijkbaar met de Windows-firewall. Voor de meeste gebruikers zal de ingebouwde firewall van Windows volstaan. Je kunt dus overwegen om in plaats van een beveiligingspakket alleen een losse virusscanner te kopen/installeren.

Januari 2016

Programma's

Ongewenste software

Bij het opstarten van mijn laptop verschijnt steeds een melding van het programma Simple Driver Updater op het scherm. Wat is dit programma en wat moet ik hiermee?

Simple Driver Updater is een programma dat checkt of er nieuwe stuurprogramma’s beschikbaar zijn. Misschien heb je dit ooit zelf op de computer gezet of was het (stiekem) gebundeld met een ander programma. Er zijn tal van dit soort programma’s die beloven je pc te verbeteren en te versnellen, maar in sommige gevallen eerder het tegenovergestelde bereiken of zelfs spyware installeren. We raden aan Simple Driver Updater te verwijderen via Start > Instellingen > Apps.



Augustus 2019

Mail verhuizen naar 2019

Ik gebruikte op mijn computer met Windows 10 altijd Office 2010. Onlangs ben ik overgestapt naar Office 2019. Word, Excel en PowerPoint werken gewoon, maar bij Outlook heb ik een probleem. Wanneer ik hier mijn mailaccount aanmaak en vervolgens het oude pst-bestand van Outlook 2010 over dat van Outlook 2019 heen kopieer, krijg ik een melding dat het bestand niet geopend kan worden.

Het pst-bestand bevat inderdaad uw oude mailberichten en andere gegevens, maar het simpelweg kopiëren van dit bestand naar een nieuwere versie van Outlook werkt niet. Bovendien gebruikt Outlook 2019 ook een ost-bestand voor de opslag van gegevens. We raden u aan om na het aanmaken van het nieuwe mailaccount de gegevens uit uw oude pst-bestand in Outlook 2019 te importeren via Bestand > Openen > Importeren/Exporteren.

Mei 2019



Software niet te verwijderen

Door een onoplettendheid is de virusscanner Avast op mijn computer geïnstalleerd. Ik heb hem verwijderd, maar hij staat nog gewoon op de taakbalk en ook is een venster te zien in Windows. Avast staat echter niet meer in de lijst met programma’s die kunnen worden verwijderd. Hoe kom ik van dit programma af?

Het komt voor dat Avast niet goed van de pc wordt verwijderd en dan ook niet meer zichtbaar is in de lijst met geïnstalleerde programma’s. Voor dit soort problemen heeft Avast gelukkig een hulpprogramma ontwikkeld. Dat kunt u hier vinden: avast.com/nl-nl/uninstall-utility. Op de website van Eset staat een lijst met de verwijderprogrammaatjes van alle bekende antivirusmakers. Zie: tinyurl.com/antivirus-verwijderen.

Januari 2019

Geen geluid bij Skype

Ik krijg bij het gebruik van Skype geen geluid uit de koptelefoon. Kijk ik in de lijst met afspeelapparaten in Windows, dan zie ik dat de koptelefoon goed is ingesteld. Als ik bijvoorbeeld een YouTube-video kijk, krijg ik geluid uit zowel speakers als koptelefoon. Maar bij Skype dus niet. Hoe los ik dit op?

Het is wat verwarrend, maar Skype heeft eigen geluidsinstellingen en die staan waarschijnlijk niet goed. Ga in Skype naar Instellingen > Audio en video. Kijk rechts bij Audio en selecteer achter Luidsprekers uw koptelefoon. Klik op de

Januari 2019

Bijwerken

Met Kaspersky Software Updater kan automatisch gezocht worden naar nieuwe versies van programma’s. Het zoekt echter niet naar updates voor stuurprogramma’s. Driver Booster lijkt evenmin een oplossing. In een enkel geval biedt Intel DSA (Driver & Support Assistent) soelaas, maar dat programma moet na gebruik verwijderd worden. Is er een beter programma om de stuurprogramma’s bij te werken?

We raden af om met een programma op zoek te gaan naar nieuwe stuurprogramma’s (drivers). Er zijn er nogal wat ‘hulpjes’ die allerlei ongewenste software installeren of informatie over je computer verzamelen en verhandelen. Bovendien is het bijwerken van stuurprogramma’s alleen nodig bij een beveiligingsprobleem of als iets niet goed werkt. In dat geval wordt zo’n update vaak meegenomen in een normale Windows-update.

Juli 2018



Java wil niet updaten

Ik heb een laptop met Windows 10. Sinds een paar weken krijg ik de melding dat Java niet kan worden bijgewerkt. Er verschijnt dan de melding ‘Java install did not complete - Error code 1618’. Hoe kan ik dit oplossen?

Java wordt steeds minder gebruikt. Omdat er vaak beveiligingslekken worden ontdekt, is het beter om het te verwijderen. Gebruik het alleen als het echt nodig is. In dat geval is het belangrijk dat je altijd de laatste versie hebt. Lukt bijwerken niet? Verwijder de oude versie en download en installeer de nieuwste. De juiste instructies staan op java.com/nl/download/help/error_1603.xml.

Juli 2018

Back-up maken van mail

De back-upfunctie van Outlook wordt bij mij steeds afgebroken en herstart op het moment dat er een back-up wordt gemaakt van de map Verzonden items. Ik gebruik Office 2013 in combinatie met Windows 10 en heb al van alles geprobeerd, waaronder pst-bestanden repareren, Office opnieuw installeren en scannen met Microsoft Office Configuration Analyzer Tool (OffCAT). Heeft u een oplossing?

Het lijkt er op dat er een fout zit in de map Verzonden items. U kunt proberen de inhoud van deze map naar een andere map over te zetten om te kijken of het maken van een back-up in dat geval wel goed gaat. U kunt bovendien af en toe de pst-bestanden handmatig back-uppen of dit door een back-upprogramma laten doen. Er is een handig gratis programma waarmee je back-ups kunt maken van e-mail: MailStore Home, te vinden op mailstore.com > Products > MailStore Home.

Mei 2018

Is Truecrypt nog veilig?

Ik wil graag weten of het verstandig is om een programma te gebruiken om data te versleutelen. In de Digitaalgids is Truecrypt weleens aanbevolen. Echter, de webpagina komt niet overeen met wat u heeft beschreven en bevat zelfs een waarschuwing. Wat moet ik doen?

Met versleuteling van data voorkom je dat anderen je bestanden kunnen lezen, bijvoorbeeld als je laptop gestolen is. Maar pas op: de versleuteling is dusdanig krachtig dat bij verlies van de sleutel het onmogelijk is om nog bij de gegevens te komen. Heeft u de beschikking over Windows 7 Ultimate, Windows 8 Professional of Windows 10 Professional? Hierin zit standaard het onderdeel BitLocker waarmee u gegevens of zelfs de hele harde schijf kunt versleutelen. Voor andere versies van Windows was TrueCrypt een aanrader, maar het is verouderd en niet langer veilig. In plaats hiervan kunt u gebruikmaken van de gratis opvolger VeraCrypt, te vinden op www.veracrypt.fr.

Mei 2018

LastPass werkt niet

Is het mogelijk dat Bitdefender de werking van LastPass blokkeert? Ik krijg steeds de melding dat de server van LastPass niet bereikt kan worden en moet dan opnieuw met het hoofdwachtwoord inloggen. Als ik Bitdefender uitschakel, werkt LastPass weer. Wat moet ik doen om dit probleem op te lossen?

Wachtwoordbeheerder LastPass gebruikt een browseruitbreiding die ervoor zorgt dat (zo nodig) een wachtwoord wordt ingevuld bij het bezoeken van een website. Bitdefender beschikt juist over een techniek waarmee je privacy tijdens het surfen wordt gegarandeerd. En die twee functies botsen waarschijnlijk. In de betaalde versie van Bitdefender kun in de instellingen onder ‘Uitzonderingen’ lastpass.com invoeren, zodat LastPass niet meer wordt geblokkeerd. In Bitdefender Free kan dit niet, maar kun je LastPass uitzonderen op het moment dat dit programma wordt geblokkeerd.

Mei 2018



Is Reimage Repair oké?

Op mijn laptop verschijnt regelmatig een aanbod van het programma Reimage Repair. Is dit een betrouwbaar en nuttig hulpmiddel om de computer mee te scannen?

Dit programma lijkt ‘scareware’ (bangmaaksoftware). Deze werkt zo: na het installeren zal het zogenaamd heel veel computerproblemen (zoals registerfouten) vinden, maar die pas kunnen oplossen na aanschaf van de betaalde versie. Ook het feit dat u regelmatig meldingen krijgt om dit programma aan te schaffen, duidt erop dat er zich adware (ongevraagd geïnstalleerde advertentiesoftware) op uw computer bevindt. We raden u aan om AdwCleaner (nl.malwarebytes. com/adwcleaner) te installeren en de software die voor deze meldingen verantwoordelijk is te verwijderen.

Januari 2018

Wat is Internet Quick Access?

Iedere keer als ik mijn laptop met Windows 10 heb opgestart, krijg ik na een paar minuten rechts in het scherm de mededeling dat Quick Access niet werkt. Ik klik de melding steeds weg. Is hier een oplossing voor? Zijn er meer mensen die dit probleem hebben?

Quick Access (voluit Internet Quick Access) is een browser die computers probeert te besmetten met adware: ongewenste reclamesoftware. Waarschijnlijk is het op uw pc terecht gekomen omdat het gebundeld was met een ander programma. We raden u aan om Internet Quick Access direct te verwijderen. Een instructie vindt u hier.

Januari 2018



iTunes synchroniseren op alle apparaten

Ik heb een MacBook Air, iPad, iPod en iPhone. Op al deze apparaten staan foto’s en muziek (via iTunes). Hoe kan ik ervoor zorgen dat alle apparaten alle bestanden krijgen zonder dat er een bibliotheek verloren gaat?

Het is mogelijk om iTunes op uw MacBook Air als centrale plek in te richten en alle apparaten die erop zijn aangesloten hiermee te laten synchroniseren. U kunt namelijk in iTunes per apparaat aangeven welke type bestanden met de centrale bibliotheek moeten worden gesynchroniseerd. Voor muziek gebruiken sommige gebruikers één bibliotheek en maken ze voor hun verschillende iOS-apparaten afspeellijsten aan die ze vervolgens met deze apparaten synchroniseren. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld foto’s en filmpjes op verschillende Apple-apparaten naar de iCloud-fotobibliotheek te synchroniseren en ze zo ook toegankelijk te maken voor uw andere apparaten. Wel is het belangrijk dat alle apparaten dan dezelfde Apple ID gebruiken. Kijk voor meer informatie op support.apple.com/nl-nl/HT205919.

November 2017

iPad weert geen reclame

• Op mijn iPad ontvang ik regelmatig ongewenste mail. Wat ik ook doe, de reclame van dezelfde afzenders blijft in mijn inbox komen. In het mailprogramma zit geen map ‘Ongewenste mail’. Hoe los ik dit op?

Helaas, het mailprogramma op uw iPad heeft geen effectief spamfilter. Het is weliswaar mogelijk om bepaalde afzenders te blokkeren, maar dat wordt door spammers makkelijk omzeild.

Wel is het meestal mogelijk om het spamfilter van Gmail, Outlook. com, uw internetaanbieder of een andere partij in te schakelen of strengere regels in te stellen. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat veel spam wordt weggefilterd voordat u de mail ophaalt met uw iPad. De manier waarop dit gaat, verschilt per aanbieder.

September 2017

Dubbele bestanden vinden met CCleaner

Met CCleaner kun je dubbele bestanden verwijderen. Mijn ervaring is dat CCleaner wel bestanden met dezelfde naam vindt, maar dat de inhoud niet identiek hoeft te zijn.

In de recente versie van CCleaner kun je door het plaatsen van vinkjes aangeven of je wilt zoeken op bestanden met dezelfde Name (naam), Size (grootte), Modified date (datum laatste wijzigingen) en/of Content (inhoud). Door Name én Content aan te vinken, weet je zeker dat er alleen identieke bestanden worden gevonden.

Juli 2017

Van Outlook naar Thunderbird

Ik heb Office 2016 zonder Outlook en gebruik nu voor mail het programma Thunderbird. De e-mailberichten van mijn oude Office zijn opgeslagen als msg-bestanden en die kan ik niet openen in Thunderbird. Hoe kan ik mijn oude mails toch bekijken?

Als het niet absoluut noodzakelijk is om de oude mails in Thunderbird te hebben, kun je de berichten archiveren met het gratis MailStore Home (mailstore. com). Met dit hulpje zijn oude mails ook doorzoekbaar. Wil je de mails toch ook in Thunderbird kunnen lezen, gebruik dan MailStore Home om de daarin geïmporteerde berichten te exporteren naar eml-formaat.

Installeer in Thunderbird de add-on Import-ExportTools (te vinden op addons.mozilla.org/nl/thunderbird) om deze eml-bestanden te kunnen binnenhalen.

Juli 2017

Hoe krijg ik Dropbox weg?

Een collega stuurde laatst een serie foto’s die alleen in Dropbox kon worden bekeken. We hebben toen een Dropbox-account aangemaakt en het programma geïnstalleerd op onze Mac. Toen we de foto’s binnen hadden, hebben we Dropbox weer opgezegd. Echter, elke keer als wij onze Mac opstarten, krijgen wij de melding dat we ons moeten aanmelden bij Dropbox. Hoe krijgen we deze melding weg?

Het account mag dan zijn opgezegd, de Dropbox-software (die automatisch opstart) staat nog wel op de computer. Je kunt deze verwijderen door het pictogram van Dropbox naar de prullenmand te slepen.

Tip voor de volgende keer dat iemand bestanden via Dropbox wil delen: het is niet noodzakelijk om de software te installeren. Je kunt de bestanden ook via de browser downloaden door met de browser naar dropbox.com te gaan.

Juli 2017

#noname op iPhone

Ik heb een iPhone met de nieuwste iOS. Regelmatig worden aan mijn contacten personen met de naam #noname toegevoegd. Na een paar dagen zijn het er al 100. Ik moet die dan handmatig wissen. Ik verdenk WhatsApp, want ik heb WhatsApp een tijdje geen toegang gegeven tot mijn contacten en toen gebeurde dit niet. Hebben jullie een oplossing?

De oorzaak is inderdaad hoogstwaarschijnlijk een ander account of andere app. Maar welke? We zien op internet dat er meer gebruikers van outlook.com dit ondervinden en dat het wordt veroorzaakt door een synchronisatieprobleem met de adressenlijst. Ga in de app Contacten linksboven naar Groepen en verwijder het vinkje voor PersonMetadata. Kijk of dit het probleem oplost.

Geen lijst PersonMetadata? Probeer dan met het in- en uitschakelen van vinkjes bij andere lijsten of daarmee het euvel verdwijnt.

Maart 2017

Welke wachtwoordmanager?

Ik heb wel eens wat artikelen gezien over wachtwoordmanagers, maar niet over hoe ze werken. Kunt u daar iets over meer over vertellen? En welke moet ik dan gebruiken?

Een wachtwoordmanager is niets anders dan een lijst met al je gebruikersnamen en wachtwoorden. Deze lijst is met één hoofdwachtwoord beveiligd en wordt versleuteld opgeslagen. Een dief kan zonder dat hoofdwachtwoord dus niets met die lijst. Raak je zelf dat wachtwoord kwijt, dan heb je een groot probleem: de gegevens zijn niet meer boven water te krijgen.

Groot voordeel van een wachtwoordbeheerder is dat je voor alle accounts lange veilige wachtwoorden kunt laten genereren. Moet je op een website een wachtwoord ingeven, dan doet de wachtwoordmanager dit. Een goede gratis manager is LastPass (lastpass.com).

Maart 2017

Van iTunes naar mp3-speler

Op mijn laptop staat muziek die ik via iTunes heb aangeschaft. Het lukt me niet om die over te zetten naar een mp3-speler (geen Apple). Hoe doe ik dit?

Muziek van iTunes heeft het AAC-formaat, dat door weinig mp3-spelers kan worden afgespeeld. Is de muziek rechtenvrij, dan kun je die via iTunes eenvoudig omzetten naar een formaat dat wel wordt ondersteund.

1 Ga in iTunes naar Bewerken > Voorkeuren, klik op het tabblad Algemeen op Importinstellingen.

2 Kies achter ‘Importeren met’ een formaat dat de mp3-speler wel ondersteunt, bijvoorbeeld MP3-codering, Hoge kwaliteit. Klik op OK.

3 Selecteer de muziek in iTunes, klik op Bestand en kies Converteren > MP3-versie aanmaken.

Mei 2017

Mail komt (soms) niet aan

Ik gebruik Windows 10 met het mailprogramma Mozilla Thunderbird. Bij sommige e-mailadressen ontvang ik mijn mails retour met de melding ‘Body type not supported by Remote Host’. Stuur ik ze via een andere provider, dan komen ze wel aan. Hoe los ik dit op?

Zo te zien houdt het mailprogramma zich niet aan de internetstandaarden voor mail (MIME). Je kunt Thunderbird dwingen dit wel te doen. Ga in Thunderbird naar het menu Extra en kies Opties > Geavanceerd > Configuratie-editor. Je krijgt een waarschuwing dat je voorzichtig moet zijn. Ga akkoord en druk op Ctrl + F en zoek naar mail.strictly_mime.

Klik op deze waarde en zorg dat deze op true komt te staan. Start Thunderbird opnieuw op. Alle uitgaande berichten voldoen nu aan MIME.

November 2016

Programma’s die drivers updaten

Ik ben benieuwd of jullie positieve ervaringen heeft met het programma Simple Driver Updater van Vapc Lux Sarl. Is dit iets dat een nuttige aanvulling is op mijn bestaande software?

Simple Driver Updater kenden wij nog niet. Er zijn veel van dit soort programma’s en ze zijn allemaal nutteloos. Het is dan ook niet verstandig om voor €36 per jaar Simple Driver Updater te kopen.

Drivers voor hardware worden maar heel zelden bijgewerkt en de updates zijn niet zo belangrijk. Ondertussen draait zo’n programma altijd op de achtergrond, en dat kost (een beetje) geheugen en rekenkracht.

November 2016

Is mijn harde schijf gezond?

Onlangs heb ik een nieuwe harde schijf ingebouwd. Het is een hybride met 8 GB aan flashgeheugen en 1 TB schijf. Ik heb de toestand van deze schijf gecontroleerd met het programma HDD-Scan. Dat gaf geen fouten aan, maar toen ik naar de SMART-gegevens keek, zag ik bij ‘Raw Read Error Rate’ een behoorlijk groot getal, dat steeds verder opliep. Is de schijf wel in orde?

Negeer dat getal maar. Alleen als er bij het uitlezen van de SMART-gegevens door HDDScan duidelijke waarschuwingen worden getoond, is er iets mis met de schijf. Overigens hebben moderne harde schijven zogeheten spare sectors, een soort reserve-opslagruimte dat automatisch gebruikt wordt wanneer bepaalde sectoren niet meer goed functioneren.

Mei 2016

Mijn Excel-documenten laden erg traag

Sinds de upgrade van Windows 7 naar 10 laden al mijn Excel-documenten erg langzaam. Excel zelf start flitsend op. Ik werk met Excel 2013 en het maakt niet uit of het een document is van Excel 2003, 2007 of welke versie dan ook: de nieuwste versie heeft er evenveel last van.

Het is helaas een probleem dat meerdere gebruikers ervaren en niet alleen in Windows 10. Op internetfora proberen tientallen gebruikers dit probleem op te lossen. Heb je een Engelstalige versie van Windows 10? Dan wordt aangeraden om het onderdeel Cortana uit te schakelen en weer in te schakelen.

Een andere genoemde oplossing is Office eerst grondig verwijderen met een hulpprogramma dat te vinden is op de site van Microsoft. Ga naar Support Office, klik op Excel en zoek op ‘Office verwijderen’. Installeer het pakket daarna opnieuw. Hopelijk los je hiermee het probleem op.

Mei 2016



Internetveiligheid

Hoe veilig is mail?

Onlangs werd mij het testrapport over virusscanners gemaild. Hierbij werden ook mijn persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en relatienummer vermeld. Is het wel veilig om dit soort persoonlijke gegevens via e-mail te versturen.

E-mail is niet ontworpen om zeer vertrouwelijke gegevens mee te versturen. In het algemeen wordt het mailen van wachtwoorden, ID-kaartnummers, het BSN en dergelijke afgeraden. Maar toch doen we dit allemaal. Hoewel het niet geheel is uitgesloten dat een slimme hacker deze gegevens onder ogen krijgt, is het risico minimaal. Zorg ervoor dat Windows en de programma’s op je computer de laatste updates hebben en je mailaccounts met sterke wachtwoorden zijn beveiligd.



Augustus 2019

Dubbele antivirus

Op mijn HP-laptop met Windows 10 gebruik ik Norton antivirussoftware. Na lezing van een artikel in de Digitaalgids heb ik ook Malwarebytes geïnstalleerd. Met succes, want dit programma vond zaken die Norton niet had opgemerkt. Ik krijg nu van Scancircle een slechte beoordeling omdat er twee antivirusscanners actief zijn. Kan dit werkelijk kwaad? Zo ja, welke van de twee virusscanners dient er dan te verdwijnen?

Aan Norton heb je genoeg, maar het is goed om af en toe een scan te doen met de gratis versie van Malwarebytes. Dat programma gebruikt net wat andere zoektechnieken dan andere virusscanners en is vooral ook goed in het vinden van ongewenste bestanden die zich al in de pc hebben genesteld. In de (proefversie) van de betaalde Premium-variant werkt de scanner continu op de achtergrond. Dit zorgt voor extra vertraging. Na 2 weken vervalt de Premium-versie en gaat het programma verder in de gratis versie, die alleen scant als je daar zelf opdracht toe geeft.



Juli 2019

Verdachte pop-up

Sinds een week word ik dagelijks een paar maal opgeschrikt door een bericht van de Belgische krant ‘Het Laatste Nieuws’, dat plotseling rechtsonder in het scherm verschijnt. Waar komt deze melding vandaan en hoe kan ik deze blokkeren?

Vermoedelijk gaat het hier om bonafide notificaties die in je browser worden getoond. Zulke ‘pushberichten’ krijg je als je daarvoor (ongemerkt) hebt aangemeld op een website, in dit geval die van de Belgische krant. Als je naar de website van die krant gaat (hln.be), verschijnt een schermpje waarmee je je kunt aanmelden. De vraag verschijnt niet als je de notificaties al krijgt. Zoek in de instellingen van de browser om de toestemming in te trekken. In Firefox gaat dat zo:

1 Klik op Opties > Privacy & Beveiliging.

2 Ga naar het onderdeel ‘Toestemmingen’ en klik achter

‘Notificaties’ op Instellingen.

3 Verwijder de website.

Juli 2019

Veilig onlinebankieren

In de vorige Digitaalgids stond een artikel over veilig onlinebankieren in het buitenland. Ik las dat je veilig gebruik kunt maken van een openbaar wifinetwerk of de wifiverbinding van het hotel om te internetbankieren als er een groen slotje is afgebeeld in de browser. Ik dacht vaker gelezen te hebben dat je zoiets op een openbaar netwerk niet moet doen, maar gebruik moet maken van je eigen (4G-)verbinding.

Als er een groen slotje in de adresbalk van de browser staat en u met een veilig apparaat werkt (uw eigen laptop, tablet of telefoon voorzien van alle updates), kunt u gewoon veilig internetbankieren via wifi. Het slotje zorgt ervoor dat de verbinding tussen uw apparaat en de bank wordt versleuteld, waardoor de gegevens die worden uitgewisseld niet door derden zijn te onderscheppen.

Mei 2019

Veilig bankieren in het buitenland

Als ik in het buitenland verblijf, ben ik vaak afhankelijk van de wifi in het hotel. Hoe kan ik dan veilig onlinebankieren? Of moet ik dit eigenlijk niet draadloos doen, maar met een pc en een vaste verbinding? Ik heb geen notebook bij me, maar wel een iPad.

Als u via de app of de website van uw bank bankiert, wordt de verbinding automatisch beveiligd – in de webbrowser zie je een groen slotje in de adresbalk. Zelfs als u dan gebruikmaakt van een openbaar draadloos netwerk, kunnen hackers uw bankgegevens niet onderscheppen. Het is dus niet noodzakelijk om extra voorzorgsmaatregelen te nemen. Wel is het belangrijk dat u een computer gebruikt die u vertrouwt. Gebruik dus uw eigen iPad of computer en zorg ervoor dat deze van de laatste updates is voorzien.

Maart 2019



Hoe veilig is PayPal?

Ik zie dat het voor het gebruik van PayPal noodzakelijk is om een bankrekeningnummer te koppelen aan je PayPal-account. Mijn vraag is of zo’n PayPal-account veilig is en of het verantwoord is om dit te doen.

PayPal is een betaaldienst met een goede reputatie op het gebied van veiligheid. Uiteraard is het wel belangrijk dat u zorgvuldig omspringt met de inloggegevens van PayPal en voorkomt dat deze in handen van onbevoegden komen. Op paypal.com/nl/smarthelp/home kunt u precies lezen hoe dit werkt en wat u bij geschillen kunt doen. Kies een sterk en uniek wachtwoord, en voor extra veiligheid kun je tweestapsverificatie instellen. PayPal noemt dit ‘Beveiligingssleutel’ en die kun je inschakelen onder het kopje Veiligheid

November 2018

Besmetting via thuisnetwerk

Ik heb thuis meerdere computers aangesloten op hetzelfde modem. Als met een van die computers onveilige websites worden bezocht, lopen de andere computers dan ook een risico op virussen?

Dat ligt eraan. Als de betreffende computer in het thuisnetwerk toegang heeft tot bijvoorbeeld gedeelde mappen op andere computers in het netwerk, bestaat er een kans dat bij een virusbesmetting het virus zich via deze weg verder probeert te verspreiden. Ook in een thuisnetwerk is dus de slechtst beveiligde computer of apparaat de zwakste schakel. Een goede reden om ervoor te zorgen dat alle apparaten de laatste updates hebben en voorzien zijn van bijvoorbeeld een virusscanner.

September 2018

Is de vingerscan veilig?

Is het gebruik van een vingerscan bij mobiel betalen wel veilig? Dit is een kwestie waarover wij thuis regelmatig discussiëren. Ik ben benieuwd wat uw mening is.

De vingerafdruk die sommige bankapps als beveiliging hebben, biedt – net als andere methoden – geen perfecte bescherming, maar is wel een goed compromis tussen veiligheid en gemak. De kenmerken van uw vingerafdruk worden versleuteld in een database in uw toestel bewaard en kunnen dus niet worden onderschept. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot een pincode of veegpatroon, die door criminelen kunnen worden afgekeken. De vingerafdruk is

September 2018

Dubbel slot

Op mijn desktopcomputer heb ik G Data Total Security als internetbeveiliging. Als internetprovider heb ik Ziggo en bij mijn abonnement is Ziggo Safe Online inbegrepen. Ik vraag me af of het zinvol is om ook deze internetbeveiliging te installeren en – zo ja – of mijn computer hier dan trager van wordt.

Met meerdere sloten op de voordeur maak je het dieven moeilijker om je huis binnen te komen, maar bij virusscanners gaat dit niet op. G Data en Safe Online (op basis van F-Secure) bieden soortgelijke bescherming en zullen, als u ze tegelijkertijd gaat gebruiken, voor problemen zorgen en de pc vertragen. Omdat F-Secure hoger scoorde in onze laatste antivirustest, raden we om Safe Online te gebruiken. Nog beter is Bitdefender, de winnaar uit onze test.

Juli 2018

Mailbox gehackt?

Onlangs kreeg ik e-mails die leken te zijn verstuurd vanaf mijn eigen mailadres. En ik ben blijkbaar niet de enige met een mailbox van ZeelandNet die dit probleem had, want diens helpdesk werd er over platgebeld. Ik heb onmiddellijk scans gedaan op virussen en malware. Ook heb ik het wachtwoord van mijn mailbox gewijzigd. Toch begrijp ik het niet. Ik gebruik voor mijn mailbox een uniek wachtwoord bestaande uit hoofdletters, kleine letters, getallen en tekens in zeer willekeurige volgorde. Mijns inziens onmogelijk te hacken.

Uit uw beschrijving maken we op dat onbevoegden mails hebben kunnen versturen via mailadressen van Delta. Maar het is veel waarschijnlijker dat spammers (of phishers) een ander mailadres hebben gebruikt en via een trucje een bestaand mailadres als afzend- of retouradres hebben ingesteld – in dit geval dat van u. Met deze eenvoudige truc zijn mensen eerder geneigd de mail te openen.

Mei 2018

Wel of geen HitmanPro?

Op mijn laptop heb ik al tijden Kaspersky Internet Security en HitmanPro draaien. Nu is de licentie voor HitmanPro verlopen. Ik vraag mij af of het zinvol is om deze licentie te verlengen. Kunt u mij hierin adviseren?

Kaspersky Internet Security 2018 behaalde in onze test eerder dit jaar een nette vijfde plaats en biedt een goede beveiliging. HitmanPro kan – in tegenstelling tot HitmanPro.Alert en het Kaspersky-pakket – geen besmettingen voorkomen, maar ze alleen op afroep opsporen en opruimen. HitmanPro is dus geen vervanger voor een ‘normale’ virusscanner, maar biedt uitkomst als de virusscanner toch iets heeft doorgelaten. Als alternatief is er ook de gratis variant van MalwareBytes.

Maart 2018

Stuur alle spam retour!

Ik heb erg last van spam. Zou het niet mogelijk zijn een app te ontwikkelen waarmee ongewenste e-mails automatisch kunnen worden teruggestuurd zonder dat er iets achterblijft op de eigen computer? Als iedereen dat doet, ben je zelf die rommel kwijt en verzuipt de afzender in zijn eigen rommelmails.

Helaas, zo eenvoudig is het niet. Spammers vervalsen in vrijwel alle gevallen het afzendadres van hun e-mails. Het afzendadres komt niet overeen met het adres waar de mails in werkelijkheid vandaan worden gestuurd. Bovendien is zeker de helft van al het mailverkeer spam. Automatisch terugsturen zou voor een enorm datatoename zorgen.

November 2017

Is mijn pc gehackt?

Ik werd gebeld door een Engels sprekende man die zei dat hij van Microsoft was en belde omdat mijn pc gehackt zou zijn. Ik heb gezegd dat ik McAfee zou waarschuwen. Er kwam een verhaal dat die hier niets aan kon doen. Toen heb ik de hoorn erop gelegd. Kan mijn pc echt gehackt zijn?

Beëindig zo’n gesprek meteen. Het gaat om Engelssprekende Indiërs die lukraak mensen bellen en proberen antivirussoftware te verkopen. Dat gebeurt onder valse voorwendselen (‘je pc is gehackt’). De software is duur en de kans is groot dat je pc door hen wordt gehackt.

Als je geen software op hun advies hebt gedownload, is er niets aan de hand.

Mei 2017

Omgaan met phishingmails

Elke mail die ik binnenkrijg controleer ik met een rechtermuisklik op het mailadres van de afzender. Als dat adres een dubieuze naam bevat of uit het buitenland afkomstig is, ga ik ervan uit dat het een phishingmail betreft. Moet ik die mails – zonder te openen – retour afzender sturen?

Het beste is om deze mails niet te beantwoorden. Ook is het niet verstandig om in zo’n mail op een link te klikken waarmee je je zou kunnen afmelden voor toekomstige berichten. Het zijn allemaal methoden die kunnen worden gebruikt om te verifiëren dat je mailadres daadwerkelijk bestaat waardoor de kans op meer gevaarlijke berichten in de toekomst alleen maar wordt vergroot.

November 2016

Beveiligen met RegCurePro?

Ik heb een abonnement op RegCurePro genomen met het idee dat dit programma mijn pc zou beveiligen. In de Digitaalgids kom ik dit programma niet tegen in de antivirustests. Is het functioneel in het beveiligen tegen malware?

RegCurePro is geen beveiligingsprogramma, maar een schoonmaakprogramma. Het beveiligt dus niet! Het programma doet hetzelfde als wat het gratis CCleaner doet. RegCurePro kost geld, dus kun je het abonnement beter stoppen en het gratis, goede CCleaner gebruiken.

Daarnaast is een goed beveiligingsprogramma belangrijk. Kijk eens bij de provider of die zo’n programma aanbiedt.

Mei 2016

Hoe kom ik van ‘Ads by DNS Unlocker’ af?

Momenteel word ik geplaagd door steeds terugkerende advertenties en schermpjes (pop-ups) in mijn browser. Ze zijn zeer hardnekkig en maken het bereiken van mijn banksite onmogelijk. Bovenaan de serie schermpjes staat ‘Ads by DNS Unlocker’. Hoe kom ik van deze adware af? En hoe voorkom ik dit in het vervolg?

DNS Unlocker is een gemene besmetting. De makers suggereren dat je ermee naar buitenlandse streamingdiensten (zoals de Amerikaanse Netflix) kunt kijken, maar het enige dat het doet is hinderlijke advertenties tonen. Waarschijnlijk is deze rommel ongemerkt samen met een gewenst gratis programma geïnstalleerd.

Goed opletten tijdens het installeren van software kan de ellende meestal voorkomen.

Opruimen gaat zo:

Waarschijnlijk is het draaien van de gratis versie van Malwarebytes AntiMalware en AdwCleaner voldoende. Als dat niet helpt, verwijder de adware dan handmatig uit de programmalijst. Ga naar het Configuratiescherm en klik op Programma’s en onderdelen. Zoek DNS Unlocker op en klik op Verwijderen. Het heeft zich ook genesteld in de webbrowser(s). Zoek in de browserinstellingen naar Extensies of Add-ons en verwijder DNS Unlocker. Als dit niet helpt, zul je de browser moeten resetten of herinitialiseren: je bent dan alle bladwijzers kwijt. Op pcrisk.nl staat een lange, Nederlandstalige handleiding. Let op: laat je niet verleiden tot het downloaden van speciale opruimsoftware (zoals SpyHunter), want die kost geld en is misschien erger dan de kwaal.

April 2016

Overig

Apps verhuizen

Voorheen kon ik op mijn Androidsmartphone bepaalde apps naar de geheugenkaart verplaatsen. Die optie zie ik nu jammer genoeg niet meer, waardoor ik nogal krap in de ruimte kom te zitten. Hoe los ik dit op?



Helaas is het niet op alle Android-telefoons mogelijk om apps op een sd-kaart te plaatsen. En omdat niet alle apps goed werken op een geheugenkaart, hebben veel appbouwers deze mogelijkheid uitgeschakeld. Het kan ook zijn dat je de geheugenkaart eerst als intern geheugen moet formatteren. Hoe dat moet, verschilt per toestel, maar gaat ongeveer zo:

Instellingen > Geheugen > Draagbare opslag > Instellingen voor opslag > Formatteren als intern. Lukt het echt niet, probeer dan foto’s en video’s naar de geheugenkaart te verhuizen en zo alsnog ruimte vrij te maken.



Augustus 2019

Beschadigde foto’s

Ik kreeg van een kennis een usb-stick met foto’s. Windows Verkenner herkent de bestanden en de grootte ervan wel, maar ik kan ze met geen enkel fotoprogramma openen. Mogelijk heeft de kennis de stick uit de computer getrokken zonder hem netjes af te sluiten. Hoe kan ik de foto’s repareren en openen?

Het is inderdaad mogelijk dat de bestanden (of de stick zelf) zijn beschadigd. Voor de zekerheid kunt u nog eens proberen ze te openen met IrfanView (irfanview.com). Beschadigde fotobestanden kunnen misschien worden hersteld, maar houd er rekening mee dat er data verloren is gegaan, met incomplete plaatjes tot gevolg. Het handige gratis dataherstelprogrammaatje Recuva (ccleaner.com/recuva) kan soelaas bieden. Anders zit er niet anders op dan uw kennis te vragen om de foto’s opnieuw op een stickje te zetten.

Juli 2018

Actuele websites

Als ik op het web gericht naar informatie zoek, kan ik via Google gemakkelijk duizenden resultaten krijgen. Regelmatig zit ik uitgebreid op een website te lezen om er dan pas na geruime tijd achter te komen dat die pagina allang verjaard is. Een publicatiedatum ontbreekt. Hoe kom ik erachter hoe recent een pagina is of – nog beter – kan ik bij een zoekopdracht een vanaf-datum ingeven?

Als je een zoekopdracht ingeeft in Google en in het menu onder de zoekbalk klikt op Tools, kun je onder Elke periode de zoekresultaten beperken tot bijvoorbeeld afgelopen jaar of afgelopen maand. Hierna krijg je in de zoekresultaten alleen de webpagina’s te zien die binnen die periode zijn gepubliceerd of aangepast.

Juli 2018

SSD als externe opslag

Ik heb een vraag over een SSD. Ik heb een exemplaar van 256 GB en wil deze als externe opslag gebruiken voor het maken van back-ups. Ik weet echter niet hoe ik dit moet doen. Heeft u tips?

Wat u nodig heeft, is een losse 2,5 inch SATA-behuizing voor een externe schijf. Hierin kunt u de SSD inbouwen en gebruiken als externe harde schijf. Voor maximale prestaties is het verstandig om te kiezen voor een behuizing die de snellere usb 3.0-standaard ondersteunt, zodat u bestanden zo snel mogelijk kunt overzetten. Zo’n kastje kost circa €25 en is ook online te koop.

Mei 2018



Brandt wel, speelt niet

Een maand geleden heb ik op mijn MacBook Air een dvd gebrand met een externe brander van het merk LG. Het videobestand werd hierbij omgezet naar een MP4, maar mijn dvd-speler kan dit niet afspelen. Ik heb het toen geprobeerd met het gratis programma Express Burn, maar dat mislukte ook. Wat doe ik verkeerd?

Hoewel dvd’s er vrijwel identiek uitzien, zijn ze op verschillende manieren te branden. Als je een data-dvd maakt, werkt die niet altijd in een dvd-speler, omdat die soms alleen met schijfjes met een dvd-video-indeling overweg kan. Express Burn (voor Mac en Windows) heeft een optie waarmee je een video-dvd kunt maken. Houd er ook rekening mee dat – ondanks het juiste formaat – niet elke dvd-speler even goed overweg kan met zelfgebrande schijfjes.

Maart 2018

Slechte wifi op de camping

Hoe ga ik om met slechte wifi op de camping of in een bungalowpark? Ik kampeer veel en heb dikwijls slecht bereik. Ondanks een goede verbinding blijkt de ontvangst slecht te zijn. Kan het signaal worden versterkt?

Zelfs als je contact maakt met een openbaar draadloos netwerk en (bijna) alle streepjes krijgt te zien, kan de snelheid laag zijn. De streepjes geven alleen aan dat de hotspot een goed bereik heeft. Op openbare hotspots waar veel mensen tegelijk gebruik van maken, zakt de snelheid snel in. Een mailtje ophalen duurt dan lang en een video kijken is er al helemaal niet bij. Je kunt de eigenaar van de hotspot vragen om de snelheid te verhogen. Nog een optie: als je een grote databundel hebt, kun je van je smartphone een hotspot maken.

Januari 2018

Te lage internetsnelheid

Ik ben al vele jaren klant van KPN. Omdat ik in het ‘buitengebied’ woon, circa 6 km van de wijkcentrale, heb ik een lage internetsnelheid. Die was tot voor kort vrij stabiel op 2,2 Mb/s, gemeten met speedtest.net. De laatste weken is de snelheid nog maar 0 tot 1,5 Mb/s. KPN heeft monteurs gestuurd, maar die losten het probleem niet op. Servicemedewerkers vertellen mij nu dat KPN voor deze afstand geen internetsnelheid kan garanderen, maar ik ben van mening dat de lijn niet mee naar behoren functioneert. Hoe kan ik KPN op andere gedachten brengen?

Er zijn veel mensen in het buitengebied met soortgelijke ervaringen en langzaam internet. En net als u kunnen ze hun internetaanbieder niet dwingen om sneller internet te leveren. Een alternatief is Internet Buitengebied, waarbij u draadloos via 4G kunt internetten voor €39 per maand. Maar ook dit is een product van KPN. T-Mobile heeft een soortgelijke dienst (t-mobile.nl/4g-voor-thuis).

November 2017

Internet via het stopcontact

Is het voor powerline-adapters met wifi noodzakelijk dat de adapters op stopcontacten in dezelfde groep zijn aangesloten?

Nee, powerline-adapters werken ook als ze zijn aangesloten op stopcontacten in verschillende groepen. Voorwaarde is wel dat de groepen tot dezelfde ‘fase’ behoren. Of u thuis een of meer fasen heeft, hangt onder andere af van het type stoppenkast. Twijfelt u, neem dan contact op met een elektrotechnicus.

U kunt, in overleg met de winkelier, ook een setje adapters kopen en afspreken dat u ze kunt terugbrengen als ze niet werken. Gekocht via een webshop? U kunt het setje binnen 14 dagen terugsturen.

September 2017

Ik kan niet inloggen in de router

Ik wil de instellingen van mijn router veranderen, maar ik kom er niet uit. Ik heb een Arcadyan Experia Box van Telfort en met het standaardwachtwoord (1234) en het wachtwoord achterop krijgt ik steeds de melding ‘Incorrect username or password’. Ook het resetten van de router helpt niet. Wat doe ik verkeerd?

Om goed te resetten moet de resetknop minimaal 10 seconden worden ingedrukt met een dun voorwerp, bijvoorbeeld een uitgevouwen paperclip. Pas als je een klik hoort, kun je de resetknop loslaten en start het modem opnieuw op met de fabrieksinstellingen. Probeer nu opnieuw in te loggen met het wachtwoord 1234.

Lukt het nog niet? Neem dan contact op met de helpdesk van de provider.

Juli 2017

Printercartridge wordt niet herkend

Ik heb een Epson XP 630-printer met niet-originele inktpatronen. Na een paar maanden verschijnt af en toe op het display van de printer de melding: ‘Kan de inktpatroon niet herkennen, vervang de inktpatroon’. Ik denk dat de patronen nog niet leeg zijn, maar ik heb geen andere keus dan ze te vervangen. Kan ik hier iets aan doen?

Dit is een bekend probleem dat vaak kan worden opgelost. Zet de printer aan en verwijder de cartridge. Maak de cartridge zo nodig schoon; vooral de contactpunten van de chip moeten schoon zijn. Zet de printer een aantal minuten uit, zodat de foutmelding (dat de inktpatroon niet wordt herkend) uit het geheugen gewist wordt.

Zet de printer aan en wacht tot de melding verschijnt dat er een cartridge ontbreekt. Plaats de ontbrekende cartridge terug. Met een beetje geluk kun je nu weer printen.

Juli 2017

Mijn SSD is te klein

Ik heb een Acer Aspire One Cloudbook 14 met maar 32 GB opslag. Dit heeft tot gevolg dat upgrades van Windows vastlopen omdat er niet genoeg ruimte is. Wat is de beste manier om dit op te lossen?

Als je het vervelend vindt om iedere keer de laptop op te moeten schonen, is er eigenlijk maar één goede oplossing: het installeren van een grotere SSD. Helaas is de opslag bij deze Cloudbook vastgesoldeerd en niet te vervangen. Een optie is kijken of je de Windows-installatie kunt verkleinen.

Mogelijk kunnen er meerdere GB’s worden vrijgemaakt met schijfopruiming, bijvoorbeeld van oude Windows updates: rechtsklik in de Verkenner op de C-schijf en kijk op het tabblad Algemeen. Een SD-kaart gebruiken voor de opslag van grotere bestanden is bij deze Cloudbook ook een optie.

Juli 2017

Rare kleuren op tv

Ik heb een Philips-tv waarvan de monitorfunctie uitstekend met mijn oude computer werkte. Nu is het beeld vanuit mijn computer regelmatig overwegend roze en lijkt de kleur blauw te ontbreken. Als ik de hdmi-kabel losmaak en weer aansluit, is het beeld vaak weer normaal. Een andere kabel lost het euvel niet op. Is hiervoor een oplossing?

De meest voor de hand liggende oorzaak is dat de vernieuwingsfrequentie van de hdmi-uitgang van de computer niet overeenkomt met die van de tv. Check de frequentie van de tv in de handleiding of het tv-menu. Ga in Windows 10 via Instellingen (bij andere Windowsversies via Configuratiescherm) naar Beelscherminstellingen en klik onderaan op Geavanceerde beeldscherminstellingen. Klik op Eigenschappen van beeldschermadapter en probeer de vernieuwingsfrequentie aan te passen zodat deze overeenkomt.

In sommige gevallen kan dit ook via een speciaal controlepaneel van de videokaart. Mocht het niet lukken, dan is er een alternatief. De tv heeft namelijk ook een VGA-ingang waarop de pc is aan te sluiten.

Maart 2017

Foto’s op tv tonen

Mijn vakantiefoto’s worden wel goed op mijn computer getoond, maar op tv lukt dit niet. Het scherm blijft in veel gevallen zwart. Volgens de handleiding van de tv is 1920 x 1080 de beste resolutie. De foto’s die ik maak, zijn over het algemeen 4472 x 2318 en 2592 x 4608. Hoe krijg ik mijn foto’s op tv?

Ook het bestandsformaat is belangrijk. Een tv kan bijvoorbeeld wel overweg met jpg’s, maar niet met het raw-formaat. Zet foto’s dus eerst om in jpg-formaat. Kan de tv ze dan nog steeds niet tonen? Dan is het inderdaad beter om ze terug te schalen naar 1920 x 1080. Dat kan met vrijwel alle beeldbewerkers. Dit kan snel, bijvoorbeeld met het gratis FastStone Photo Resizer (faststone.org).

Zorg er natuurlijk voor dat je altijd een kopie van de foto’s in het originele formaat houdt.

Mei 2017

Horten en stoten

Ik heb een dvd-project van mijn vakantie gemaakt met behulp van een videoprogramma van Pinnacle onder Windows 10. Ik heb er een .iso-bestand van gemaakt dat ik op mij tv wil afspelen met de Eminent EM7580-streamer. Helaas hoor ik bij elke wisseling van dia een hard piepgeluid. Een ander probleem is dat bij het afspelen van een .mov-bestand van een usbstick dit met horten en stoten gaat. Hoe los ik dit op?

Dit zijn twee problemen. Het eerste probleem wordt veroorzaakt door de manier waarop de Pinnacle-software dvd’s maakt met foto’s. Hier is – behalve het geluid uitzetten – weinig aan te doen. Het met horten en stoten afspelen van .mov-bestanden kan meerdere oorzaken hebben. Het kan zijn dat de usb-stick langzaam is of dat de video gecodeerd is op een manier die deze speler niet goed ondersteunt.

Probeer een snellere usb-stick of zet de video om naar een gangbaarder formaat, zoals DivX.

Mei 2017

Scherm wordt even zwart

Als ik met mijn rechtermuisknop op een document klik, wordt het scherm even zwart en komt er geen menu. Openstaande mappen sluiten dan gelijk. De rechtermuisknop werkt wel goed als ik op een map klik.

Dat is een probleem dat meerdere Windows-gebruikers ondervinden. Het wordt veroorzaakt door een slecht werkend programma van een derde partij dat als extensie aan het contextmenu (dat je krijgt via een rechtsklik) is toegevoegd. Er is een gratis programmaatje waarmee je de dader kunt opsporen: ShellExView. Het is vinden op NirSoft.net.

Kies na het opstarten voor Options en selecteer Filter by Extension Type, Context Menu. Er verschijnt een overzicht van alle items die aan het contextmenu zijn toegevoegd. Die met een roze achtergrond zijn van derden. Deze kun je met de rechtermuisknop uitschakelen (disable) of inschakelen (enable). Het is nu een kwestie van ze een voor een uitschakelen en telkens te testen of het euvel zich nog voordoet.

Mei 2017

Foto’s kijken op de tv

Ik heb een groot aantal foto’s op dvd gebrand, maar die kan ik niet op de tv bekijken via mijn dvd-speler. Hoe los ik dit op?

Dvd-spelers kunnen doorgaans alleen overweg met plaatjes in het dvd-videoformaat, niet met de dvd-roms die een iMac brandt. De foto’s worden dan niet door de dvd-speler herkend. Sommige spelers kunnen ook andere formaten tonen, zoals DivX en Photo-cd. Sla de handleiding er op na.

Kijk ook in de handleiding van de tv, want misschien dat die geen foto’s kan tonen. Als het zo niet lukt, kijk dan of de tv een usb-ingang heeft. Zo ja, zet de foto’s dan op een usb-stick en steek die in de tv.

Januari 2017



Accu leeg zonder waarschuwing

Sinds ik Windows 10 gebruik, krijg ik geen melding meer dat de accu bijna leeg is. Mijn Toshiba Satellite Pro is enkele jaren oud en bij ongeveer 50% schakelt hij zonder melding uit. Is er een oplossing?

Het kan zijn dat de accu aan het eind van de levensduur begint te raken en dat Windows 10 niet goed meer kan inschatten hoe vol hij is. Het is goed om de accu te laten testen door een reparateur. Maar probeer eerst eens een monitorprogrammaatje (app), zoals Batterybar (batterybar.com) of Battery X (via de Microsoft Store). Zij houden de accu in de gaten en kunnen waarschuwen wanneer de accuspanning te laag wordt.

Januari 2017

Kwaliteit van netwerkkabels

Ik las de aanbeveling om tussen het modem en de router een Cat6-netwerkkabel te leggen. Wat is het verschil tussen een Cat5- en een Cat6-kabel? Volgens de specificaties zijn beide geschikt voor 1 Gbit.

Inderdaad zijn beide kabels geschikt voor een snelle 1 Gbit-dataoverdracht. Het verschil zit hem in de bandbreedte: bij Cat5 is dat 100 MHz en bij Cat6 250 MHz. Het voordeel van 250 MHz is dat, ook wanneer de kabel wat langer is, de maximale snelheid van 1 Gbit (1000 Mbit) kan worden gehaald.

Kortom: met Cat6 weet je zeker dat je het maximale uit je bekabelde thuisnetwerk haalt.

November 2016

SSD defragmenteren?

Is het verstandig om een defragmentatieprogramma te gebruiken als je laptop een SSD heeft? Ik had begrepen dat het niet nodig is een SSD te defragmenteren.

Nee niet doen. Bij een ‘ouderwetse’ magnetische harde schijf is het van belang dat data die bij elkaar horen achter elkaar komen te staan, zodat de leeskop bij het lezen zo min mogelijk bewegingen hoeft te maken en het laden sneller gaat. Een SSD heeft een geheugenchip met een slim algoritme dat bepaalt waar de data het best kan worden opgeslagen.

Het gebruik van een defragmenteerprogramma bij een SSD heeft een negatieve invloed op de levensduur en biedt geen extra snelheid.

Juli 2016

Hoe stop ik LinkedIn?

Ik heb een LinkedIn-account, maar gebruik het niet of nauwelijks. Kort geleden heb ik iemand geaccepteerd, maar daarbij is iets fout gedaan, want nu krijg ik van diverse personen (bekenden en onbekenden) verzoeken om hen ook te accepteren. Ik wil dit niet, maar het lukt niet om mijn account te beëindigen. Hoe doe ik dat?

Als je in LinkedIn een contactverzoek accepteert, zien andere gebruikers in het LinkedIn-netwerk van die persoon dat en kunnen zij ook een contactverzoek indienen. Op die manier probeert LinkedIn leden aan meer contacten te helpen.

Een account sluit je door in te loggen bij LinkedIn en rechtsboven op je foto te klikken (Account en instellingen) en te kiezen voor Privacy en instellingen. Klik nu onderin op Account en daarna rechts op Uw account sluiten.

Mei 2016

De usb-stick wordt niet meer herkend. Kan ik de gegevens nog redden?

Ik heb een usb-stick die tot voor kort prima werkte. Nu wordt hij door mijn pc niet meer herkend. Wel brandt de led van de stick als ik hem verbind. Is het mogelijk de gegevens die erop staan alsnog eraf te halen?

Een usb-stick gaat niet zo snel kapot. Als de stick op andere computers wel wordt herkend, is er waarschijnlijk niets ernstigs aan de hand. Mogelijk is de stick de vorige keer niet goed uit de computer verwijderd.

Zo los je dat op:

Steek de stick in de computer. Klik op Start en typ Apparaatbeheer in het zoekvenstertje. Toets Enter. Klik in de lijst op Universal Serial Bus-controllers en kijk of de stick hier vermeld staat als ‘usb-apparaat voor massaopslag’. Klik er met de rechtermuisknop op en kies Installatie ongedaan maken. Verwijder de stick en herstart de computer. Als het goed is, wordt de stick weer herkend.

Juni 2016