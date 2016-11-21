Vragen aan de helpdesk

Uit de nieuwsbrief

Hoe kom ik van Norton af?

Enige tijd geleden heb ik mijn abonnement op Norton Antivirus opgezegd en heb ik het programma van de pc verwijderd. Toch zie ik nog steeds een Norton-balk en krijg ik meldingen. Hoe krijg ik de restanten weg?

Het verwijderen van een antivirusprogramma via het Configuratiescherm van Windows is niet altijd afdoende. De software zit zo diep in het systeem dat er na het deïnstalleren ervan onderdelen kunnen achterblijven. En die vind je niet zo makkelijk. Als je dan een ander beveiligingsprogramma installeert, kan dat leiden tot conflicten, waardoor de computer instabiel wordt. Dit geldt ook voor de antivirussoftware van sommige andere fabrikanten. Zij hebben dan een speciaal verwijderprogramma op hun website.

Norton heeft het hulpprogramma Norton Remove and Reinstall gemaakt. Download en installeer het om de Norton-software volledig te verwijderen.

Februari 2023

Hoe vervaag ik mijn huis in Street View?

Op Street View van Google Maps zijn sommige huizen vaag gemaakt. Waarom is dat gedaan en hoe regel ik dat mijn huis ook wordt ‘geblurd’?

Street View is heel handig als je naar een onbekend adres gaat. Je kunt het intypen en dan zien waar het gebouw precies staat en hoe het eruit ziet. Zoom in om het huisnummer te kunnen lezen. Het zijn niet alleen mensen als jij en ik die dit doen, ook mensen met een ongezonde belangstelling, zoals inbrekers en stalkers. Heeft een huis camerabeveiliging, waar staan straatlantaarns, wat zijn de vluchtroutes? Een inbreker kan thuis alvast een selectie maken.

Google maakt gezichten en autokentekens zelf al vaag. Als huizen in Street View vaag zijn gemaakt, hebben de bewoners dat zelf geregeld. Zo doe je dat op een computer:

Ga naar Google Maps en typ je adres in de zoekbalk. Druk op Enter. Klik aan de linkerkant van het scherm op de foto van je huis. De foto verschijnt groot in beeld. Klik rechtsonder in je scherm op 'Probleem melden'. In het volgende scherm kun je aangeven wat er van je huis vervaagd moet worden. Je kunt inzoomen. Kies ‘Mijn huis’ als optie en beschrijf je huis in een paar woorden om een vergissing te voorkomen. Vul je maladres in en bewijs dat je geen robot bent. Dien de aanvraag in. Het blurren is niet terug te draaien.

Januari 2023

Is Tracker Update verdacht?

Sinds een paar maanden krijg ik bij het opstarten van de pc een pop-up met ‘Tracker Update’. Ik heb dan 10 seconden om de update te weigeren. Doe ik dat niet, dan wordt hij geïnstalleerd. Is dit malware?

Nee, het is geen malware. Tracker Update hoort bij het programma PDF-XChange Viewer, een goed en gratis programma voor het lezen van pdf's. Wij hebben een uitgebreidere versie van deze software (PDF-XChange Editor) getipt als alternatief voor Adobe Reader.

De maker van het programma heet Tracker Software. De naam ‘tracker’ is niet handig gekozen, het doet denken aan iets slechts. Aan cookies die je zonder je toestemming volgen. Het is verstandig de update door te voeren om het programma veilig te houden.

December 2022

Video past niet op usb-stick

Ik wil een video op mijn usb-stick zetten, maar dat lukt niet. Hoewel de stick groot genoeg én leeg is, meldt Windows dat kopiëren niet kan. Hoe kan dat?

De reden is zeer waarschijnlijk dat je usb-stick geformatteerd is in het FAT32-bestandsformaat. Dit verouderde formaat kan niet overweg met bestanden die groter zijn dan 4 GB. De beste oplossing is de usb-stick formatteren in het exFAT-bestandsysteem. Let op: daarbij worden alle al opgeslagen bestanden gewist.

Stappenplan:

Steek de stick in de computer en rechtsklik in de Windows Verkenner op de naam van de stick. Klik op Formatteren en kies bij ‘Bestandssysteem’ voor exFAT. Klik op Starten.

November 2022

Haperende webmail

Al jaren gebruik ik webmail van KPN. Sinds enige tijd kan ik geen jpg-foto’s meer meesturen, maar een pdf mailen kan nog wel. Er verschijnt een onbegrijpelijke foutmelding: ‘200 SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data’ Wat kan ik doen om dit op te lossen?

Dit probleem treedt mogelijk op als een beveiligingspakket met trackingbeveiliging (zoals Avast AntiTrack) te streng staat afgesteld. Voeg in het gebruikte beveiligingspakket de website van KPN Mail toe aan de lijst met toegestane of ‘goedgekeurde’ websites. Start hierna de browser opnieuw op en bezoek de website van KPN Mail nogmaals. Je kunt nu weer bijlagen toevoegen zonder dat de foutmelding verschijnt.

Oktober 2022

Is Windows Defender goed genoeg?

Als je een Windows-computer koopt, staat daar Microsoft Defender op. Is mijn pc daarmee voldoende beveiligd of is het verstandig om andere software te installeren?

Installeer een ander, beter programma. Uit onze tests blijkt dat Defender steken laat vallen. Zo beschermt het niet tegen phishingwebsites. Er zijn betaalde én gratis virusscanners die beter presteren. Het grote voordeel van Defender is dat het al geïnstalleerd is en direct bescherming biedt, dus nog voordat je een alternatief hebt kunnen installeren.

En: mocht dat alternatief om welke reden dan ook worden uitgeschakeld, dan neemt Defender de taak over. Omgekeerd wordt Defender uitgeschakeld als je andere software installeert. Een beter gratis programma is Bitdefender Antivirus Free. Voor tussen de €25 en €35 per jaar ben je nog veel beter beveiligd. Wil je weten welk antivirusprogramma nu de beste is, kijk op onze website.

September 2022

Is dat slim, een nieuwe Windows 10-laptop kopen?

In webwinkels worden nog steeds veel laptops met Windows 10 aangeboden. Refurbished (opgeknapte) modellen hebben die versie ook. Ze krijgen nog maar ruim 3 jaar Windows-updates. Is de aanschaf verstandig of zijn deze laptops te upgraden naar Windows 11?

Het aanbod aan laptops met Windows 11 groeit snel, maar je ziet ook nog best veel computers met Windows 10 voorgeïnstalleerd. De kans dat je die na aanschaf niet meteen kunt upgraden naar Windows 11 is bijzonder klein. Bij refurbished modellen is dat zeker wel een risico. De ondersteuning van Windows 10 stopt op 14 oktober 2025, dus de komende 3 jaar zit je nog goed.

Augustus 2022

Kan ik optionele Windows-updates installeren?

Regelmatig kijk ik of er updates zijn voor Windows. Soms zijn er ‘optionele updates’. Die installeer dan ook meteen. Maar waarom zijn ze optioneel en is installeren wel verstandig?

De optionele updates heten zo omdat ze niet per se nodig zijn. Het gaat niet om belangrijke (beveiligings)updates, maar ze bevatten verbeteringen of verhelpen fouten in het besturingssysteem (‘bugs’). Je loopt dus geen risico als je die updates niet installeert. Sterker nog: installeren is af te raden. Deze updates zijn nog niet ‘klaar’, ze zijn niet voldoende getest, en kunnen voor problemen zorgen. Daar zijn voorbeelden van.

Door optionele updates wel te installeren, ben je een proefkonijn van Microsoft. Pas als de updates voldoende zijn getest en dan nog steeds nuttig zijn, komen ze in de volgende echte update. Die installeer je dan wel.

Juli 2022

Hoe gebruik ik een oud programma?

Mijn oude cd-rom met de woordenboeken van Van Dale voor Nederlands, Frans, Engels en Duits laat zich wel installeren onder Windows 11 Home, maar niet onder Windows 11 Professional. Dan krijg ik een foutcode. Hoe los ik dat op?

Software wordt niet alleen ontwikkeld voor een bepaald besturingssysteem (zoals Windows), maar ook voor een specifieke versie (bijvoorbeeld Windows 10 of 11). Oudere programma’s werken helaas niet altijd op nieuwere edities. Dat is hier ook het geval. Gelukkig is er een truc waarmee je de software mogelijk wel aan de praat krijgt.

Stappenplan:

Open de Windows Verkenner en blader naar de inhoud van de cd-rom. Houd de Shift-toets ingedrukt en klik met de rechtermuisknop op het uitvoerbaar bestand (bijvoorbeeld Setup.exe). Kies Compatibiliteitsproblemen oplossen.

Werkt de software niet? Volg dan onderstaande stappen:

Houd de Shift-toets ingedrukt en klik met de rechtermuisknop op het programma. Kies Eigenschappen en open de tab Compatibiliteit. Bij ‘Dit programma uitvoeren in compatibiliteitsmodus’ kies je een eerdere Windows-versie.

Juni 2022

Hoe kom ik aan Word?

Kan ik Microsoft Word kopen en installeren zonder dat ik ook betaal voor al die andere programma’s in Office? Die software gebruik ik toch niet.

Helaas, dat kan niet. Word wordt alleen nog verkocht in een pakket met de andere Office-programma’s. De goedkoopste Office-versie is Microsoft 365 Personal. Dat is een abonnement voor €7 per maand of €69 per jaar. Voor dat geld krijg je alle Office-programma’s plus 1 TB aan opslag op OneDrive.

Wil je geen abonnement?

Kies dan ‘Office voor Thuisgebruik en Studenten 2021’. Dit pakket met alleen Word, Excel en PowerPoint kost eenmalig €149. Kijk en vergelijk de 2 versies op de website van Microsoft.

Ga je googelen, dan vind je websites waar Office-pakketten voor veel minder geld worden aangeboden. Het gaat dan om een ietwat schimmige handel in licentiecodes van (meestal) professionele Office-pakketten. Studenten en mensen in het onderwijs kunnen korting krijgen op surfspot.nl.

Alternatief

Er is nog een manier. Heb je een Microsoft-account, dan kun je Word gratis online gebruiken. Ga naar de website van Microsoft en meld je aan. Deze cloudversie is minder uitgebreid dan de versie van Word in het betaalde pakket. Hoef je niet per se Word? Dan is LibreOffice een prima alternatief. Het is gratis en vrijwel geheel compatible met Microsoft Office.

Mei 2022

Sluit KPN mij af?

In de Digitaalgids schrijft u dat KPN van koper naar glas gaat. In mijn vakantiehuisje heb ik langzaam internet via een koperen telefoonaansluiting. Betekent dit dat ik binnenkort geen internet meer heb?

Je hoeft je nog geen zorgen te maken. KPN verwijdert de koperen kabel alleen op plaatsen waar al glasvezel ligt. Als er bij je vakantiehuisje (nog) geen glasvezel ligt, blijft de koperen kabel in gebruik. Je kunt dat controleren met de postcodecheck op de website van KPN.

April 2022

Waarom kan ik pdf’s niet openen?

Sinds kort kan ik pdf’s waarnaar in e-mails wordt gelinkt niet meer direct openen in mijn browser. Ik kan ze alleen opslaan en dan pas openen. Eerst kreeg ik de vraag wat ik met de bijlage wilde doen, nu kan ik die keus nergens meer vinden. Ik gebruik Outlook voor de e-mail en Firefox als browser. Hoe zit dit?

In de mail staat een link naar een pdf-bestand. De browser ziet de pdf in dit geval als een download. Chrome slaat bestanden altijd op. Firefox vraagt standaard of je ze wilt laten zien of downloaden. Bij Edge kun je dat instellen maar is de standaard dat de bestanden worden opgeslagen. Die instelling is te vinden bij de browser onder Instellingen > Downloads (of bij Firefox onder Instellingen > Algemeen).

Je kunt in Firefox per bestandstype instellen wat Firefox ermee moet doen, onder Toepassingen. Bij tickets en zo gaat het bijna altijd om bestandstype pdf. Klik in Firefox op Menu > Instellingen > Algemeen. Dan bij bestandstype PDF kiezen voor ‘Openen in Firefox’.

Via het printknopje rechtsboven kun je het bestand printen.

Maart 2022

Is mijn wachtwoordmanager te hacken?

Ik wil een wachtwoordmanager gaan gebruiken, maar ik vraag mij af wat er gebeurt als mijn pc wordt gehackt. Zou een hacker dan mijn hoofdwachtwoord kunnen stelen en dan op al mijn accounts kunnen inloggen?

Het risico is bijzonder klein. Het zou kunnen als een crimineel via het programma Teamviewer of AnyDesk op afstand de besturing van je computer heeft overgenomen. Maar daar heb je dan eerst zelf toestemming voor gegeven en is het dus geen hack. Is de manager dan niet geopend, dan kan niemand erin zonder het hoofdwachtwoord in te typen. Die code staat versleuteld op je computer.

Een groter risico is dat iemand in jouw (korte) afwezigheid achter je computer gaat zitten en de wachtwoordmanager start. Stel daarom in de wachtwoordmanager in dat die na enkele minuten vanzelf weer op slot gaat. Een ander heel klein risico is dat je computer besmet is met een virus dat je toetsaanslagen afvangt en doorstuurt naar een hacker. Je virusscanner moet zo’n besmetting voorkomen.

Sluit alle risico's uit en stel voor de wachtwoordmanager tweefactorauthenticatie in. Als iemand probeert daarop in te loggen vanaf een onbekende computer, moet hij een tweede code invullen via jouw authenticator-app. Dat gaat niet lukken.

Februari 2022

Telefoonfoto’s kopiëren naar pc faalt

Ik kan mijn foto’s niet overzetten van mijn Android-mobieltje naar mijn pc. Ik koppel ze met de meegeleverde usb-kabel en klik in de Windows Verkenner op het icoontje van de telefoon. Dan verschijnt de onterechte melding ’De map is leeg’. Hoe los ik dat op?

Er staat een instelling verkeerd op de telefoon. Die weet niet dat er bestanden overgedragen moeten worden, maar is slechts de accu aan het opladen. Dit los je als volgt op:

Sluit de telefoon aan op de computer en veeg dan vanaf de bovenkant van het telefoonschermpje naar beneden. Daar staat een melding over het gebruik van de usb-aansluiting. Klik de melding aan. Je kunt nu in een menu kiezen voor een andere usb-optie. Kies ‘Bestanden overzetten’ of ‘Afbeeldingen overzetten’. Ga naar de Windows Verkenner en klik op het icoon van de telefoon. Nu zijn de bestanden wel zichtbaar.

Januari 2022

Is mijn telefoon beschermd?

Mijn smartphone, een Samsung Galaxy S7, is al 4,5 jaar oud en krijgt al geruime tijd geen beveiligingsupdates meer. Maar ik heb wel beveiligingssoftware van Norton geïnstalleerd die het toestel beschermt tegen virussen, ransomware andere bedreigingen. Compenseert dat het aflopen van de updates? Het toestel werkt nog prima.

Nee helaas. De beveiligings-app zal de telefoon wel beschermen tegen malware, maar niet tegen hackers die kwetsbaarheden in Android willen misbruiken. De gaten die nu in oude Android-versies worden ontdekt, worden niet meer gerepareerd. Hoe langer je het oude toestel gebruikt, des te meer risico loop je. We raden je aan om een nieuwe smartphone aan te schaffen. Raadpleeg onze laatste telefoontest en aankooptips.

December 2021

Laptop los of aan de oplader?

In de Digitaalgids las ik hoe je het best met de accu van je laptop kunt omgaan. Ik blijf zitten met een vraag. Wanneer slijt de accu het snelst? Als hij altijd aan de oplader zit of als je hem loskoppelt wanneer hij is opgeladen? Ik heb hem altijd aangesloten.

Je kunt de laptop gerust aan de oplader laten, daar slijt de accu niet sneller door. Accu's slijten het meest bij laden en ontladen. Als de laptop altijd op het lichtnet is aangesloten, wordt de stroom direct naar de voeding geleid, in plaats van via de accu.

Let wel op dat de laptop tijdens het gebruik niet te warm wordt. Daar kunnen ze niet zo goed tegen. Heb je een (oudere) laptop waar je de accu makkelijk uit kunt halen, dan is dat nog een betere oplossing. Laad de accu op tot zo’n 40%, haal hem eruit en leg hem op een koele plek. Zo blijft de accu het langst goed.

November 2021

Computer start ’s nachts op

Mijn desktop-pc start elke nacht uit zichzelf op. De helpdesk van Microsoft heeft een nieuwe versie van Windows 10 voor mij geïnstalleerd, maar dat heeft niet geholpen. Weten jullie een oplossing?

Het spontaan opstarten van de computer kan meerdere oorzaken hebben. In de meeste gevallen gaat het om het energiebeheer van Windows. Hier zijn 3 mogelijke oplossingen:

Oplossing 1: Zet de optie ‘Snel opstarten’ uit

Klik op Start en typ Configuratiescherm. Kies Hardware en geluiden > Het gedrag van de aan/uit-knoppen bepalen. Klik op Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn (als deze optie wordt getoond) en haal het vinkje weg bij ‘Snel opstarten inschakelen’. Kies Wijzigingen opslaan en kijk de volgende dag of het euvel is verholpen.

Oplossing 2: Controleer of Windows niet automatisch onderhoud uitvoert tijdens de nachtelijke uren

Klik op Start en typ Configuratiescherm. Kies Systeem en beveiliging > Beveiliging en onderhoud. Klik in de sectie ‘Onderhoud’ op Onderhoudsinstellingen wijzigen. Verwijder het vinkje bij ‘Toestaan dat de computer op het geplande tijdstip voor gepland onderhoud uit de slaapstand wordt gehaald’. Klik op OK.

Oplossing 3: Zet automatisch opnieuw opstarten uit

Klik op Start, typ Geavanceerde systeeminstellingen in het zoekvak en klik op het resultaat. Klik in het vak ‘Opstart- en herstelinstellingen’ op Instellingen. Verwijder het vinkje bij ‘De computer automatisch opnieuw opstarten’. Klik op OK.

Oktober 2021

Het register opschonen: doen?

Mijn computer is de laatste tijd erg traag. Op internet vond ik het programma WinThruster om het register van Windows mee schoon te maken. Dat zou helpen. Bij het bezoeken van die website sloeg mijn antivirus alarm. Zijn zulke programma’s wel veilig te gebruiken?

Nee, het is niet verstandig om zo’n programma te gebruiken. Het register (een grote database met alle instellingen) opschonen heeft weinig zin, want de computer wordt er niet of nauwelijks sneller door. Riskant is het wel. Als het (kwetsbare) register beschadigd raakt, kunnen vitale functies van Windows uitvallen. Dan ben je ver van huis. Bovendien zijn er malafide programma’s die er juist op uit zijn om schade aan te richten – en zo te zien heb je er een gevonden.

Je computer versnellen kun je handmatig doen, al kan een betrouwbaar programma als CCleaner en PrivaZer je daarbij helpen. In de Digitaalgids van mei 2021 staat een stappenplan (pdf, alleen voor leden) waarmee je je computer veilig kunt opschonen en daarmee sneller maken.

September 2021

Hoe download ik foto’s uit Google?

Je kunt niet meer onbeperkt foto’s en video’s opslaan in de cloud van Google Foto’s. Als je over de 15 GB gratis ruimte gaat, moet je een abonnement nemen. Ik wil mijn foto’s en video’s downloaden om zo ruimte te maken, maar hoe doe ik dat?

Stappenplan ruimte maken in Google Foto's:

Ga op de computer naar Google Takeout en log in met je Google-account. Op de Google-pagina staat alles geselecteerd wat te downloaden is. Gaat het alleen om de foto’s en video’s, klik dan op 'Selectie van alle item ongedaan maken'. Scroll een heel eind naar beneden en zet een vinkje bij Google Foto’s. Scroll helemaal naar onder en klik op 'Volgende stap'. In stap 2 in het proces kies je onder ‘Leveringsmethode’ voor 'Downloadlink verzenden via e-mail'. Dat is handig. Als je dat wilt, kun je de beelden ook rechtstreeks naar een andere cloudopslag sturen, bijvoorbeeld OneDrive. Klik op 'Export maken'. Google gaat nu je foto’s en video’s bij elkaar rapen. Dit proces kan lang duren – uiteraard afhankelijk van de hoeveel GB’s die je gebruikt. Check je mail op post van Google. Die stuurt een link waarmee je al je foto’s en video naar je harde schijf kunt downloaden.

Augustus 2021

Hoe verhuis ik WhatsApp?

Ik heb mijn Android-telefoon ingeruild voor een iPhone. Alles werkt, behalve WhatsApp. Het lukt niet om mijn chatgeschiedenis op mijn nieuwe toestel te krijgen. Ben ik alles kwijt?

Ja, tenzij je de oude Android-telefoon nog hebt en kunt gebruiken. Maar ook dan is het lastig. Het vervelende is dat WhatsApp automatisch kiest voor de cloudopslag van je telefoon. Op een Android is dat standaard Google Drive, op een iPhone iCloud. Je kunt dit niet anders instellen.

Het verhuizen is daardoor niet mogelijk of heel omslachtig. WhatsApp zei al in 2019 te werken aan een functie waarmee je de app op beide systemen tegelijk kunt gebruiken. Dan is verhuizen niet meer nodig. Nu kun je je data van Android naar iPhone overzetten met de gratis app Stap over op iOS, te vinden in de Play Store voor Google. Een korte handleiding staat op de website van Proximus.

Juli 2021

Nieuwe Microsoft-voorwaarden

Ik heb een e-mail gekregen van Microsoft over een wijziging van de gebruikersvoorwaarden. Ik snap er niet heel veel van. Wel dat als ik het er niet mee eens ben, ik geen producten van Microsoft meer moet gebruiken. Hoe kom ik er achter wat er is veranderd?

Net als bij andere onlinediensten is het bij gewijzigde gebruikersvoorwaarden slikken of stikken. Om precies te weten waarmee je akkoord gaat, zou je de gehele service-overeenkomst moeten doorlezen.

Gelukkig biedt Microsoft bij gewijzigde voorwaarden altijd een link naar een pagina met ‘veel gestelde vragen’ waarop ook een overzicht staat met de belangrijkste wijzigingen. Daar kunnen andere aanbieders een voorbeeld aan nemen.

Juni 2021

Kan ik Android nog updaten?

Ik heb een Samsung Galaxy S7 met Android 8. Als ik in de instellingen kijk of er een update is, lees ik dat de laatste updates zijn geïnstalleerd. Vreemd, want Android 11 is de nieuwste versie. Kan ik mijn toestel wel updaten?

Nee, een update naar een nieuwere versie, naar Android 9 en hoger, zit er niet in. Reden: de Galaxy S7 dateert van 2016. S7’s met Android 8 zijn nog steeds te koop, zowel nieuw als opgeknapt (refurbished). Zo’n aanschaf is niet verstandig, want Samsung heeft het model al ‘opgegeven’, al kreeg het eind vorig jaar nog wel een veiligheidsupdate.

Handig: de website Androidplanet houdt bij welke Android-toestellen updates krijgen: voor Android 9, Android 10 en Android 11.

Mei 2021

Hoe verwijder ik een usb-stick veilig?

Vroeger was het belangrijk dat je een usb-stick ‘afsloot’ voordat je hem uit de computer trok. Anders konden er data verloren gaan. Ik sluit de stick nog steeds netjes af, maar is dat nog wel nodig?

Nee, het is in Windows 10 niet meer nodig om een stick ‘uit te werpen’ door rechtsonder in de balk op het stick-icoontje te klikken. Toch is het goed om voorzichtig te zijn. Wacht altijd met het verwijderen van de stick tot alle data zijn opgeslagen. Trek je de stick te vroeg uit de computer, dan kan er alsnog een fout optreden.

Het afsluiten is niet meer nodig sinds Microsoft hiervoor de instelling heeft aangepast via de herfstupdate van 2018. Je loopt nu minder risico, maar daarvoor betaal je wel een prijs: de data-overdracht is iets langzamer geworden. Of je het zult merken is de vraag, maar je kunt de aanpassing terugdraaien en je usb-stick weer iets sneller maken. Dit doe je als volgt:

Steek de stick in de usb-poort Klik op Start en typ Apparaatbeheer Open Apparaatbeheer en klik op het haakje (>) voor Schijfstations om het menu uit te klappen Rechtsklik in het lijstje op de usb-stick en kies Eigenschappen. Klik op het tabblad Beleidsregels. Standaard is hier de optie ‘Snel verwijderen’ ingeschakeld. Selecteer ‘Betere prestaties’ voor een iets hogere snelheid.

Maar dan moet je niet vergeten voortaan de stick eerst af te sluiten.

April 2021

Waarom werken sommige apps niet?

Ik heb een Samsung Galaxy S5, een al wat ouder model smartphone. Ik heb vaak problemen met het installeren en draaien van apps. Google Maps doet het bijvoorbeeld niet. Is mijn toestel niet goed genoeg?

Je zegt het al: je telefoon is al wat ouder. Zo’n 6 jaar en dat is voor een smartphone bejaard. Er draait een verouderde versie van Android op die niet meer wordt ondersteund door Google. En app-makers maken hun nieuwe apps alleen geschikt voor recente Android-versies, de oudere versies vallen buiten de boot.

Oudere apps kunnen na een update plots niet meer werken op een oud toestel. De enige oplossing is een nieuw toestel kopen. Kies dan een model dat nog vele jaren updates krijgt. Met onze tips gaat dat zeker lukken.

Maart 2021

Heb ik echt een VPN nodig?

Ik lees veel over VPN’s, virtuele privénetwerken, waarmee je anoniem en veilig kunt internetten. Heb ik dat echt nodig als ik online wil bankieren?

Het ligt eraan waar je online wilt bankieren. Doe je dat thuis via je eigen (wifi)netwerk, dan is een VPN-verbinding niet nodig. De communicatie met de bank is volledig versleuteld en kan niet door vreemden worden gelezen. Wil je buitenshuis bankieren via het mobiele netwerk van je provider, dan is dat evenmin een probleem. Ook dan is de verbinding beveiligd.

Zodra je buiten de deur gebruik maakt van een open wifinetwerk moet je voorzichtiger zijn. Dat is als je wifi gebruikt in bijvoorbeeld de trein, een hotel, restaurant of winkel. Je weet dan niet of er iemand meekijkt met wat je doet. Gelukkig communiceren de meeste (bank-)apps en websites tegenwoordig versleuteld, zodat niemand je gegevens kan onderscheppen.

Voor de zekerheid kun je bij gebruik van wifi buitenshuis een VPN-verbinding gebruiken tijdens het onlineshoppen en het versturen van persoonsgegevens. De communicatie wordt dan altijd van begin tot eind versleuteld. Of gebruik je mobiele (3G, 4G) verbinding.

Lees meer over VPN en welke je het beste kunt gebruiken.

Januari 2021

Vragen uit de Digitaalgids

Windows

Drivers updaten

De nieuwste versie van CCleaner heeft de optie Driver Updater. Is dit een handig en vooral veilig hulpmiddel? Of zijn er betere programma’s?

Het actueel houden van de drivers is belangrijk voor een vlot werkende computer. Gelukkig wordt een groot deel van het updatewerk al verzorgd door Windows zelf, want dan kun je het niet vergeten.

Je kunt altijd zelf op de website van de computerleverancier controleren of er nieuwe drivers zijn. De functie Driver Updater van CCleaner kan zorgen voor extra gemak. De makers claimen tot 5 miljoen drivers automatisch te kunnen controleren en bijwerken. Je kunt dit gebruiken ter ondersteuning. Zorg wel voor een recente back-up van de computer.

Gaat er iets mis tijdens een driverupdate, dan kun je altijd terugvallen op de vorige situatie en zijn je gegevens veilig.

September 2021

Agenda verhuizen

Binnenkort koop ik een nieuwe Windows-pc en moet ik mijn oude gegevens overzetten. Ik verwacht dat dit soepel gaat, maar voorzie wel een probleem met Thunderbird. Niet zozeer met de berichten, maar wel als het gaat om de afspraken in de agenda. Hoe kan ik deze meeverhuizen?

Gebruik je een online-agenda, bijvoorbeeld bij Apple (iCal), Outlook.com of Gmail, dan wordt de agenda waarschijnlijk gewoon gesynchroniseerd met het nieuwe mailprogramma.

Gebruik je een lokale agenda onder Thunderbird, dan kun je deze exporteren via Gebeurtenissen en taken > Exporteren. De agenda kun je dan in het mailprogramma of de agenda op de nieuwe computer importeren.

Ga je op de nieuwe pc ook weer werken met Thunderbird? Dan kun je alle gegevens en accounts in een keer overzetten. Bekijk de handleiding 'Thunderbird-gegevens naar een nieuwe computer verplaatsen'.

Juli 2021

Verkeerde schermresolutie

Ik probeer Windows 10 te installeren, maar loop tegen een probleem aan. Mijn Philips-monitor heeft een resolutie van 1920 x 1080. Deze resolutie staat niet in het lijstje van Windows 10. Het beeld is dan ook vertekend. Is hier een oplossing voor?

Als de juiste resolutie niet wordt getoond, is er waarschijnlijk iets mis met het stuurprogramma (de driver) van de monitor. Download het stuurprogramma voor deze monitor van de Philips-website. Installeer het programma en kijk of u daarna wel de juiste resolutie kunt kiezen.

Helpt dat niet? Kijk dan of er iets mis is met de driver van de videokaart (of -chip): Klik op Start > typ en klik op Apparaatbeheer > klik op Beeldschermadapters > Rechtsklik op de naam van de adapter en kies de optie Stuurprogramma bijwerken. Windows gaat zelf op zoek naar de nieuwste driver en installeert die.

Januari 2020

Afscheid van Windows 7

In Digitaalgids 2/2019 gaf u aan dat het upgraden van 7 naar 10 nu toch wel voor de hand ligt. Ik ben bijzonder tevreden over Windows 7 en heb moeite met upgraden naar Windows 10, ook omdat ik het meeste werk tegenwoordig op de Mac doe. Toch zou ik vanwege de veiligheid beide computers naast elkaar willen gebruiken. Hoe kom ik aan een goede versie van Windows 10 en wat zijn de kosten?

Helaas is het niet meer mogelijk om gratis te upgraden naar Windows 10, dus u zult deze moeten aanschaffen. U vindt alle informatie over het overstappen van Windows 7 naar Windows 10 op de site van Microsoft. Op deze site kost de Home-versie €145, maar elders op internet is een licentie voor veel minder geld te koop.

Het is overigens goed om eerst te bepalen of upgraden bij uw pc nog zinvol is. Als deze computer al erg oud is, heeft een upgrade weinig zin. Wij raden af om na januari 2020 nog met uw Windows 7 het internet op te gaan, omdat dat systeem snel steeds kwetsbaarder zal worden.

Mei 2019

Pc blijft crashen

Sinds een maand verschijnt regelmatig na het opstarten een Windows-melding dat er een fout is opgetreden en dat de computer automatisch herstart. De melding luidt ‘Stopcode Bad Pool Caller’. Na het herstarten werkt de computer verder goed. Na uitschakelen gebeurt dit weer. Bent u bekend met dit probleem?

Dit probleem wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem met een stuurprogramma (driver). Het kan ook zijn dat de pc op een hoge kloksnelheid draait, maar als u niets in het BIOS heeft veranderd, is dat vrijwel uitgesloten.

We raden u aan om nadat de computer gecrasht is bij de volgende opstart het programma Who Crashed te starten. Daarmee kunt u in veel gevallen achterhalen welk onderdeel of stuurprogramma de veroorzaker is. Waarschijnlijk kunt u het probleem oplossen door voor dat onderdeel een nieuw stuurprogramma te downloaden en te installeren.

Januari 2019

Programma's

Mail komt niet binnen

Ik loop bij Outlook 365 tegen een vervelend probleem aan. Als ik linksboven in de blauwe balk op het icoon voor ‘Alle mappen verzenden/ontvangen’ klik, komt er van één van mijn accounts geen mail binnen. Klik ik in het lint op ‘Verzenden/ontvangen’ en dan op ‘Alle mappen verzenden/ontvangen’ dan ontvang ik wel mail op dat account. Hoe los ik dit op?

Waarschijnlijk worden toch niet alle accounts gecheckt. In diezelfde tab staat ook de knop ‘Groepen voor verzenden/ontvangen definiëren’. Je kunt dan aangeven welke mailaccounts wel of niet moeten worden gecontroleerd als je op de knop ‘Alle mappen verzenden/ontvangen’ drukt. Waarschijnlijk ontbreekt het betreffende account.

Juli 2021

Is Office 2007 nog veilig?

Zojuist heb ik een nieuwe laptop aangeschaft. Ik gebruik nog steeds Office 2007 naar volle tevredenheid. Kan ik dat zonder gevaar blijven gebruiken? Of bevat dat ook lekken, zoals Windows zelf? Kan ik het misschien wel veilig gebruiken als internet is uitgeschakeld?

De ondersteuning van Office 2007 is al in 2017 gestopt en sindsdien ontvangt het geen beveiligingsupdates meer.

Aangezien het mogelijk is om bijvoorbeeld Word- en Excelbestanden van kwaadaardige code te voorzien, raden we het af om deze versie nog te gebruiken. Alleen als je de computer permanent afsluit van internet en geen bestanden van buiten (via bijvoorbeeld een usb-stick) op je computer zet, is deze Office nog helemaal veilig te gebruiken.

Januari 2021

Welke Office-versie?

Ik overweeg de aanschaf van Microsoft 365, maar vind €99 per jaar te duur. Ooit zag ik een aanbieding van €66 per jaar, maar die is nergens meer te vinden. Kan ik Microsoft 365 op mijn 4 pc’s installeren? Zo ja, hoe heet die versie? En kan ik betalen met iDeal? Microsoft heeft het alleen over creditcard.

Je kunt kiezen uit 3 pakketten:

Microsoft 365 Family – voorheen Office 365 – kunt u op uw eigen computer en die van maximaal 5 andere gezinsleden installeren. Deze versie biedt ook nog voor iedere gebruiker 1 TB online-opslag bij OneDrive en kost bij Microsoft €99 per jaar. Elders is het abonnement voor minder geld af te sluiten. Bekijk onze tips voor het aanschaffen van een Office-pakket.

Microsoft 365 Personal kost bij Microsoft €69 per jaar en kan op meerdere computers worden geïnstalleerd, maar toch door slechts 1 persoon worden gebruikt.

Office 2019 voor Thuisgebruik en Studenten heeft als adviesprijs (eenmalig) €149 en kan op 1 pc of Mac worden gebruikt.

Betalen doet u bij Microsoft via incasso, iDeal, PayPal of creditcard. Meer informatie staat op de website van Office.

Juli 2020

Office voor €19?

Ik ben op zoek naar een nieuwe versie van Office. Op websites als jouwoffice.be kan ik voor €19 Microsoft Office 2019 kopen. Is dit veilig en legaal? En wat zijn eventueel de alternatieven?

Dit bedrijf verkoopt licentiecodes van Office die bestemd zijn voor bedrijven. Je krijgt dus alleen een registratiecode waarmee je deze versie van Office op 1 computer kunt activeren. Daarna kun je het programma niet meer verhuizen naar een andere pc of notebook.

Ook heb je geen recht op ondersteuning en online-opslag bij OneDrive. Het gebruik van deze versie mag volgens de voorwaarden van Microsoft niet, maar het bedrijf treedt er niet tegen op. Een alternatief is het gratis Libre Office.

November 2020

Office terugzetten

Vanwege opstartproblemen heb ik mijn Windows-computer naar de fabrieksinstellingen teruggezet. Hierdoor moet ik een aantal programma’s opnieuw installeren. Ik had op mijn computer Microsoft Office staan, maar dit programma heb ik indertijd online aangekocht en gedownload. Is het mogelijk dat ik dit programma weer kan terughalen?

Als u bij Microsoft een Office 365-abonnement hebt, kunt u zich op de website van Office aanmelden met uw Microsoftaccount. Vervolgens kunt u Office opnieuw downloaden en activeren.

Gebruikte u een eerdere versie van Microsoft Office, volg de instructies van Microsoft om het opnieuw te downloaden.

Heeft u een Office-pakket bij een andere onlineshop gekocht, dan zult u met deze winkel contact moeten opnemen. Misschien dat u de gegevens nog ergens in een mailtje hebt staan?

Mei 2020

Oude software draaien

Ik heb een oude laptop met Windows 10 en voldoende werkgeheugen en opslagruimte. Onder Windows XP kon ik oudere Windows 98-programma’s virtueel laten draaien. Onder Windows 10 lukt mij dit niet. Hoe kan ik dit oplossen?

Oude programma’s aan de praat krijgen onder Windows 10 is vaak een kwestie van proberen en instellingen testen. Er zijn 2 manieren:

U gebruikt onder Windows 10 de ‘Probleemoplosser voor compatibiliteit’. Een uitgebreide Nederlandstalige handleiding staat op de site van Microsoft. U gebruikt een programma als VirtualBox, waarmee het mogelijk wordt om binnen Windows 10 in een afgeschermde omgeving een Windows 98-installatie te draaien. Vervolgens installeert u in die virtuele machine uw Windows 98-programma.

Maart 2020

Adressen overzetten

Ik heb een adressenbestand dat gemaakt is in Davi-Adres met de extensie PXJ. Dit is nog afkomstig van mijn oude pc met Windows XP. Nu wil ik graag deze adressen gebruiken op mijn nieuwe laptop, maar dat lukt niet. Hoe kan ik dit oplossen?

Davi-Adres werkt helaas niet in Windows 10.

Heeft u (of een familielid of kennis) nog een pc met een oudere versie van Windows, installeer hierop dan Davi-Adres en open het adressenbestand. Exporteer het bestand via Bestand > Exporteren naar dBase-formaat (DBF). Daarna kunt u dit bestand op uw nieuwe computer importeren in Excel en vervolgens weer in een gangbaarder formaat (zoals CSV) exporteren voor gebruik in een andere adressenprogramma.

Januari 2020

Ongewenste software

Bij het opstarten van mijn laptop verschijnt steeds een melding van het programma Simple Driver Updater op het scherm. Wat is dit programma en wat moet ik hiermee?

Simple Driver Updater is een programma dat checkt of er nieuwe stuurprogramma’s beschikbaar zijn. Misschien heb je dit ooit zelf op de computer gezet of was het (stiekem) gebundeld met een ander programma.

Er zijn tal van dit soort programma’s die beloven je pc te verbeteren en te versnellen, maar in sommige gevallen eerder het tegenovergestelde bereiken of zelfs spyware installeren. We raden aan Simple Driver Updater te verwijderen via Start > Instellingen > Apps.

Augustus 2019

Mail verhuizen naar 2019

Ik gebruikte op mijn computer met Windows 10 altijd Office 2010. Onlangs ben ik overgestapt naar Office 2019. Word, Excel en PowerPoint werken gewoon, maar bij Outlook heb ik een probleem. Wanneer ik hier mijn mailaccount aanmaak en vervolgens het oude pst-bestand van Outlook 2010 over dat van Outlook 2019 heen kopieer, krijg ik een melding dat het bestand niet geopend kan worden.

Het pst-bestand bevat inderdaad uw oude mailberichten en andere gegevens, maar het simpelweg kopiëren van dit bestand naar een nieuwere versie van Outlook werkt niet. Bovendien gebruikt Outlook 2019 ook een ost-bestand voor de opslag van gegevens.

We raden u aan om na het aanmaken van het nieuwe mailaccount de gegevens uit uw oude pst-bestand in Outlook 2019 te importeren via Bestand > Openen > Importeren/Exporteren.

Mei 2019

Software niet te verwijderen

Door een onoplettendheid is de virusscanner Avast op mijn computer geïnstalleerd. Ik heb hem verwijderd, maar hij staat nog gewoon op de taakbalk en ook is een venster te zien in Windows. Avast staat echter niet meer in de lijst met programma’s die kunnen worden verwijderd. Hoe kom ik van dit programma af?

Het komt voor dat Avast niet goed van de pc wordt verwijderd en dan ook niet meer zichtbaar is in de lijst met geïnstalleerde programma’s. Voor dit soort problemen heeft Avast gelukkig een hulpprogramma ontwikkeld.

Op de website van Eset staat een lijst met de verwijderprogrammaatjes van alle bekende antivirusmakers.

Januari 2019

Geen geluid bij Skype

Ik krijg bij het gebruik van Skype geen geluid uit de koptelefoon. Kijk ik in de lijst met afspeelapparaten in Windows, dan zie ik dat de koptelefoon goed is ingesteld. Als ik bijvoorbeeld een YouTube-video kijk, krijg ik geluid uit zowel speakers als koptelefoon. Maar bij Skype dus niet. Hoe los ik dit op?

Het is wat verwarrend, maar Skype heeft ook nog eigen geluidsinstellingen en die staan waarschijnlijk niet goed. Ga in Skype naar Instellingen > Audio en video. Kijk rechts bij Audio en selecteer achter Luidsprekers uw koptelefoon. Klik op de knop Audio testen om te checken of het werkt.

Januari 2019

Internetveiligheid

Spam, spam, spam

De laatste weken word ik stapelgek van de e-mails over bitcoins, casino’s, afvallen en gewonnen prijzen. Vaak zijn ze Engelstalig. Ze komen binnen op de iPad en via Outlook. Ik heb bij het blokkeren aangegeven dat ik ze niet wil, maar dan komt er alleen een rood tekentje achter de mail en zie ik ze nog steeds. Is er een manier om ze gewoon tegen te houden?

Spammers spelen slim in op de trends (zoals bitcoins) en ook de geldzorgen die mensen misschien hebben. Daarnaast weten ze met behulp van gehackte mailaccounts veel spamfilters op het verkeerde been te zetten. Ook wij zien helaas bij ons veel van dit soort mails binnenkomen.

In sommige mailprogramma’s, maar ook in outlook.com en gmail.com, kun je met filters mails die bepaalde woorden bevatten (bitcoin, casino, enzovoort) automatisch als spam aan laten merken. We adviseren om daar eens mee aan de slag te gaan. Kijk op onze site voor veel meer tips om spam buiten de deur te houden.

Maart 2021

Hoe eerlijk is Facebook?

Ik las in Digitaalgids 2/2020 over WhatsApp dat Facebook niet bij de berichtinhoud kan omdat die is versleuteld. Kan dit aangetoond worden in de kleine letters van WhatsApp en/of Facebook? Zegt WhatsApp/Facebook ergens dat ze de berichtinhoud niet kan en niet zal inzien of openen?

Ja dit staat in de voorwaarden van WhatsApp: ‘End-to-end-encryptie betekent dat uw chatberichten versleuteld zijn zodat wij en derden ze niet kunnen lezen’. Daarnaast meldt WhatsApp ook: ‘We beoordelen, controleren en beantwoorden aanvragen van politie en justitie op basis van de wet en het beleid dat van toepassing is, en we geven prioriteit aan noodaanvragen’.

Hieruit kunnen we concluderen dat WhatsApp de inhoud van uw berichten niet zal of kan inzien, maar wel mee zal werken aan het ontsleutelen ervan als hiertoe reden is.

Mei 2020

Hoe stop ik spam?

Dagelijks ontvang ik mails die duidelijk nep zijn, met bijvoorbeeld waardebonnen van bedrijven en gratis dagretours van de NS. Hoe zorg ik ervoor dat deze mails worden geblokkeerd? Hoe kan het dat deze mails toch in mijn Inbox belanden terwijl mijn mailadres niet in het veld achter Aan staat?

Het enige wat je kunt doen is het spamfilter aanscherpen. Gmail, Thunderbird, Ziggo en Outlook hebben een ‘zelflerend’ spamfilter: door een bericht naar de spammap te verplaatsen, worden vergelijkbare berichten voortaan geblokkeerd.

Spammers hebben trucjes om ervoor te zorgen dat hun rommel minder snel als spam wordt aangemerkt. Bijvoorbeeld door een aantal vertrouwde geadresseerden (Aan) in een mail op te nemen en je mailadres in de BCC te zetten. Je mail is dus niet gehackt. Lees meer over spam mail blokkeren en voorkomen.

Januari 2020

Hoe veilig is mail?

Onlangs werd mij het testrapport over virusscanners gemaild. Hierbij werden ook mijn persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en relatienummer vermeld. Is het wel veilig om dit soort persoonlijke gegevens via e-mail te versturen.

E-mail is niet ontworpen om zeer vertrouwelijke gegevens mee te versturen. In het algemeen wordt het mailen van wachtwoorden, ID-kaartnummers, het BSN en dergelijke afgeraden. Maar toch doen we dit allemaal.

Hoewel het niet geheel is uitgesloten dat een slimme hacker deze gegevens onder ogen krijgt, is het risico minimaal. Zorg ervoor dat Windows en de programma’s op je computer de laatste updates hebben en je mailaccounts met sterke wachtwoorden zijn beveiligd.

Augustus 2019

Dubbele antivirus

Op mijn HP-laptop met Windows 10 gebruik ik Norton antivirussoftware. Na lezing van een artikel in de Digitaalgids heb ik ook Malwarebytes geïnstalleerd. Met succes, want dit programma vond zaken die Norton niet had opgemerkt. Ik krijg nu van Scancircle een slechte beoordeling omdat er 2 antivirusscanners actief zijn. Kan dit werkelijk kwaad? Zo ja, welke van de 2 virusscanners dient er dan te verdwijnen?

Aan Norton heb je genoeg, maar het is goed om af en toe een scan te doen met de gratis versie van Malwarebytes. Dat programma gebruikt net wat andere zoektechnieken dan andere virusscanners en is vooral ook goed in het vinden van ongewenste bestanden die zich al in de pc hebben genesteld.

In de (proefversie) van de betaalde Premium-variant werkt de scanner continu op de achtergrond. Dit zorgt voor extra vertraging. Na 2 weken vervalt de Premium-versie en gaat het programma verder in de gratis versie, die alleen scant als je daar zelf opdracht toe geeft.

Juli 2019

Verdachte pop-up

Sinds een week word ik dagelijks een paar maal opgeschrikt door een bericht van de Belgische krant ‘Het Laatste Nieuws’, dat plotseling rechtsonder in het scherm verschijnt. Waar komt deze melding vandaan en hoe kan ik deze blokkeren?

Vermoedelijk gaat het hier om bonafide notificaties die in je browser worden getoond. Zulke ‘pushberichten’ krijg je als je daarvoor (ongemerkt) hebt aangemeld op een website, in dit geval die van de Belgische krant. Als je naar de website van die krant gaat, verschijnt een schermpje waarmee je je kunt aanmelden. De vraag verschijnt niet als je de notificaties al krijgt.

Zoek in de instellingen van de browser om de toestemming in te trekken. In Firefox gaat dat zo: Klik op Opties > Privacy & Beveiliging > Ga naar het onderdeel ‘Toestemmingen’ en klik achter ‘Notificaties’ op Instellingen > Verwijder de website.

Juli 2019

Veilig onlinebankieren

In Digitaalgids 2/2019 stond een vraag over veilig onlinebankieren in het buitenland. Ik las dat je veilig gebruik kunt maken van een openbaar wifinetwerk of de wifiverbinding van het hotel om te internetbankieren als er een groen slotje is afgebeeld in de browser. Ik dacht vaker gelezen te hebben dat je zoiets op een openbaar netwerk niet moet doen, maar gebruik moet maken van je eigen (4G-)verbinding.

Als er een groen slotje in de adresbalk van de browser staat en u met een veilig apparaat werkt (uw eigen laptop, tablet of telefoon voorzien van alle updates), kunt u gewoon veilig internetbankieren via wifi. Het slotje zorgt ervoor dat de verbinding tussen uw apparaat en de bank wordt versleuteld, waardoor de gegevens die worden uitgewisseld niet door derden zijn te onderscheppen.

Mei 2019

Veilig bankieren in het buitenland

Als ik in het buitenland verblijf, ben ik vaak afhankelijk van de wifi in het hotel. Hoe kan ik dan veilig onlinebankieren? Of moet ik dit eigenlijk niet draadloos doen, maar met een pc en een vaste verbinding? Ik heb geen notebook bij me, maar wel een iPad.

Als u via de app of de website van uw bank bankiert, wordt de verbinding automatisch beveiligd – in de webbrowser zie je een groen slotje in de adresbalk. Zelfs als u dan gebruikmaakt van een openbaar draadloos netwerk, kunnen hackers uw bankgegevens niet onderscheppen.

Het is dus niet noodzakelijk om extra voorzorgsmaatregelen te nemen. Wel is het belangrijk dat u een computer gebruikt die u vertrouwt. Gebruik dus uw eigen iPad of computer en zorg ervoor dat deze van de laatste updates is voorzien.

Maart 2019

Overig

Naar de BIOS

Iedere keer als ik mijn Windows-computer inschakel, verschijnt er een scherm met UEFI BIOS met allerlei instellingen waarin ook de datum en tijd (verkeerd) worden getoond. Als ik ervoor kies om de instellingen te bewaren, kom ik de volgende keer dat ik de computer aanzet, toch weer hier terecht. Wat moet ik doen?

Het BIOS bevat de basisinstellingen van de computer en is normaliter alleen toegankelijk als je de pc aanzet en direct op F1 of een andere speciale toets drukt. In dit geval wordt het automatisch getoond omdat de zogeheten CMOS-batterij leeg is. De knoopcel zit op het moederbord er zorgt ervoor dat de instellingen bewaard blijven.

Het probleem is opgelost wanneer deze batterij is vervangen. Hoe moeilijk dat is en welke batterij je moet hebben, hangt af van de computer. Het beste kun je ermee naar een reparateur gaan.

Januari 2021

Zwarte vlek op scherm

Op het scherm van mijn Lenovo IdeaPad-notebook zie ik linksboven een grote zwarte vlek. Rechtsonder zit ook nog een zwart plekje. De laptop draait op Windows 10 en is geheel geüpdatet. Als ik een scherm-afbeelding maak, zie ik die vlek niet. Wat is hier aan de hand en wat is de mogelijke oplossing?

Deze zwarte vlekken betekenen dat de schermpixels op die plek niet langer werken. Misschien is er iets aan te doen. Op YouTube staan filmpjes over hoe je deze plekken door te wrijven zou kunnen verwijderen. Een poging waard.

Veel aannemelijker is dat het scherm ‘op’ is en vervangen moet worden. Dat is kostbaar voor een laptop die al wat ouder is. Een andere optie is om een extern scherm aan te sluiten.

November 2020

Wifi is te langzaam

Ik heb thuis een goed wifisignaal op mijn betrekkelijk nieuwe smartphone. Ben ik echter met mijn tablet op zo’n 6 meter van de modemrouter, dan blijft er van de gegarandeerde 100 Mbps soms maar 2 tot 3 Mbps over. Ook bij de laptop is de wifi niet snel. Volgens de provider zijn mijn laptop en tablet te oud. Is dit zo en heb ik deze problemen niet meer als ik nieuwe apparatuur koop?

Hoe snel de verbinding is, hangt af van flink wat factoren. De belangrijkste zijn internetsnelheid, afstand tot de router, de gebruikte wifistandaard en frequentieband (2,4 of 5 GHz), belemmeringen (zoals muren) en storende apparaten en draadloze netwerken.

Het is maar de vraag of dit enorme snelheidsverlies wordt veroorzaakt door een oudere wifistandaard. Is de verbinding ook zo slecht op 1 meter van de modemrouter? Veel problemen zijn op te lossen door de wifi in huis te verbeteren, bijvoorbeeld met ons stappenplan wifi verbeteren voor thuiswerken.

September 2020

Dubbele bestanden

Ik heb een vraag over het opruimen van documenten die ik dubbel of nog vaker heb opgeslagen. Inmiddels staan ze op 2 losse harde schijven, een NAS en op de vaste schijven van mijn MacBook Air, mijn MacBook Pro en mijn iMac. Ik heb gekeken naar opruimprogramma’s en zie dat er nogal wat verschillen zijn. Welke kan ik het beste gebruiken?

Een goed en gratis programma voor het opsporen van dubbele bestanden is DupeGuru. Er is een versie voor macOS, Windows en Ubuntu. Een wat vriendelijker programma is Duplicate File Finder Remover (via de App Store). Hier is een gratis versie van, de betaalde biedt meer opties.

Maar er zijn meer apps. Check voor het downloaden altijd de recensies bij de apps in de App Store. Zo krijg je een aardig beeld van welke app goed is.

September 2020

Accu wordt slechter

Ik heb een Lenovo-notebook uit oktober 2018 en volgens het programmaatje BatteryInfoView is de ‘gezondheid’ van de accu nog maar 86%. Is dat normaal of moet ik hier achteraan voordat de garantie verloopt?

Notebookaccu’s worden na verloop van tijd slechter. Dit hangt ook samen met het aantal keer dat ze worden ontladen en opgeladen. In BatteryInfoView vindt u dit aantal onder ‘charge/discharge cycles’, al wordt dit niet altijd getoond. Na zo’n 1000 cycli is de accu vaak zo slecht dat hij het beste kan worden vervangen.

Veel laptopfabrikanten geven aan dat de accu na 12 tot 18 maanden al zichtbaar achteruitgaat. Het feit dat uw accu nu nog 86% van de oorspronkelijke hoeveelheid energie kan opslaan, is op basis van deze informatie dus het gevolg van normale slijtage.

Mei 2020

Mifi-router kopen

Op internet en natuurlijk op de Consumentenbond-website heb ik me georiënteerd op de aanschaf van een mifi-router die ik ook in de VS kan gebruiken. Ik zoek een los apparaatje waarvoor ik ook ter plekke (bijvoorbeeld in New York) het tegoed kan opladen. Waar moet ik op letten?

Een mifi-router (mobiele router) is handig als je met meerdere apparaten gebruik wilt maken van 1 simkaart. En als je geen buitenlands simkaart in je telefoon wilt gebruiken omdat je op je eigen telefoonnummer bereikbaar wilt zijn. In de andere gevallen kun je het buitenlandse simkaart gewoon in de telefoon stoppen.

Wil je een mifi-router kopen, dan is het naast praktische zaken (formaat en of hij wel of niet op batterijen werkt) vooral belangrijk om te checken of de router de 4G-banden in het land van bestemming ondersteunt. Voor 4G in de VS gebruikt men andere frequenties dan in Europa. Zeker de goedkopere mifi-routers werken niet met de Amerikaanse 4G-banden.

Maart 2020

Alleen nog scannen

Mijn printer – een HP Photosmart 5510 – is niet kapot, maar ik print zo weinig dat ik geen geld meer uitgeef aan inktcartridges. Ik gebruik mijn printer nog wel om te scannen, maar als ik hem aanzet, begint hij te reutelen en wil hij eerst de printkoppen schoonmaken. Kan ik ervoor zorgen dat dit vooraan achterwege blijft?

Hier is niets aan te doen. De printer volgt een standaardprocedure die niet is aan te passen.

Als u een smartphone heeft, weten wij een goed alternatief: er zijn prima apps, zoals Office Lens, om een document via een foto om te zetten naar een pdf. Dit kan ook met de Dropbox- app. Misschien dat u hierdoor uw all-in-one-printer helemaal niet meer nodig heeft.

Januari 2020

Omgekeerd printen

Regelmatig krijg ik documenten die zo zijn ingesteld dat bij het printen begonnen wordt met de laatste pagina. Als laatste komt dan de eerste pagina uit de printer. Ze komen ondersteboven uit de printer, dus na het printen moet ik de pagina’s in de juiste volgorde leggen. Hoe zorg ik ervoor dat bij het printen eerst de eerste pagina wordt afgedrukt? Ik werk met Word op een MacBook Pro.

Dat is niet de bedoeling, maar je kunt dit veranderen. Je kunt in Word in het venster Afdrukken bij Pagina’s bijvoorbeeld 6-1 invoeren om de afdrukvolgorde om te keren als het een document van 6 pagina’s betreft. Nog een manier: klik in Word op Bestand > Opties > Geavanceerd. Scroll aan de rechterkant naar de sectie Afdrukken en zet daar en vinkje voor ‘Pagina’s in omgekeerde volgorde afdrukken’.

November 2019

Computer vergeet de tijd

Elke keer als ik mijn computer opstart, krijg ik een melding dat ik F1 moet drukken om de ‘BIOS settings’ te herstellen. Wanneer ik dat doe, zie ik dat de datum en de tijd niet meer kloppen. Dit pas ik dan aan en bewaar de instellingen. De volgende keer krijg ik toch weer dezelfde melding. Hoe los ik dit op?

Dat iedere keer de datum en tijd niet kloppen, komt meestal door een lege knoopcelbatterij op het moederbord. Deze zogeheten CMOS-batterij zorgt ervoor dat de instellingen van het BIOS bewaard blijven en dat de klok doortikt wanneer de pc uitstaat.

In het boekje van de computer of het moederbord staat aangegeven waar deze batterij zich bevindt. Als je hem vervangt (of laat vervangen, want de computer moet open), is het probleem waarschijnlijk verholpen. Zo’n knoopcel kost enkele euro’s tot een paar tientjes.

November 2019

Apps verhuizen

Voorheen kon ik op mijn Androidsmartphone bepaalde apps naar de geheugenkaart verplaatsen. Die optie zie ik nu jammer genoeg niet meer, waardoor ik nogal krap in de ruimte kom te zitten. Hoe los ik dit op?

Helaas is het niet op alle Android-telefoons mogelijk om apps op een sd-kaart te plaatsen. En omdat niet alle apps goed werken op een geheugenkaart, hebben veel appbouwers deze mogelijkheid uitgeschakeld. Het kan ook zijn dat je de geheugenkaart eerst als intern geheugen moet formatteren. Hoe dat moet, verschilt per toestel, maar gaat ongeveer zo:

Instellingen > Geheugen > Draagbare opslag > Instellingen voor opslag > Formatteren als intern. Lukt het echt niet, probeer dan foto’s en video’s naar de geheugenkaart te verhuizen en zo alsnog ruimte vrij te maken.

September 2019