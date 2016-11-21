Vragen aan de helpdesk

Bijgewerkt op:13 februari 2023
Het verwijderen van een antivirusprogramma via het Configuratiescherm van Windows is niet altijd afdoende. De software zit zo diep in het systeem dat er na het deïnstalleren ervan onderdelen kunnen achterblijven. En die vind je niet zo makkelijk. Als je dan een ander beveiligingsprogramma installeert, kan dat leiden tot conflicten, waardoor de computer instabiel wordt. Dit geldt ook voor de antivirussoftware van sommige andere fabrikanten. Zij hebben dan een speciaal verwijderprogramma op hun website.
Norton heeft het hulpprogramma Norton Remove and Reinstall gemaakt. Download en installeer het om de Norton-software volledig te verwijderen.
Februari 2023
Street View is heel handig als je naar een onbekend adres gaat. Je kunt het intypen en dan zien waar het gebouw precies staat en hoe het eruit ziet. Zoom in om het huisnummer te kunnen lezen. Het zijn niet alleen mensen als jij en ik die dit doen, ook mensen met een ongezonde belangstelling, zoals inbrekers en stalkers. Heeft een huis camerabeveiliging, waar staan straatlantaarns, wat zijn de vluchtroutes? Een inbreker kan thuis alvast een selectie maken.
Google maakt gezichten en autokentekens zelf al vaag. Als huizen in Street View vaag zijn gemaakt, hebben de bewoners dat zelf geregeld. Zo doe je dat op een computer:
Januari 2023
Nee, het is geen malware. Tracker Update hoort bij het programma PDF-XChange Viewer, een goed en gratis programma voor het lezen van pdf's. Wij hebben een uitgebreidere versie van deze software (PDF-XChange Editor) getipt als alternatief voor Adobe Reader.
De maker van het programma heet Tracker Software. De naam ‘tracker’ is niet handig gekozen, het doet denken aan iets slechts. Aan cookies die je zonder je toestemming volgen. Het is verstandig de update door te voeren om het programma veilig te houden.
December 2022
De reden is zeer waarschijnlijk dat je usb-stick geformatteerd is in het FAT32-bestandsformaat. Dit verouderde formaat kan niet overweg met bestanden die groter zijn dan 4 GB. De beste oplossing is de usb-stick formatteren in het exFAT-bestandsysteem. Let op: daarbij worden alle al opgeslagen bestanden gewist.
Stappenplan:
November 2022
Dit probleem treedt mogelijk op als een beveiligingspakket met trackingbeveiliging (zoals Avast AntiTrack) te streng staat afgesteld. Voeg in het gebruikte beveiligingspakket de website van KPN Mail toe aan de lijst met toegestane of ‘goedgekeurde’ websites. Start hierna de browser opnieuw op en bezoek de website van KPN Mail nogmaals. Je kunt nu weer bijlagen toevoegen zonder dat de foutmelding verschijnt.
Oktober 2022
Installeer een ander, beter programma. Uit onze tests blijkt dat Defender steken laat vallen. Zo beschermt het niet tegen phishingwebsites. Er zijn betaalde én gratis virusscanners die beter presteren. Het grote voordeel van Defender is dat het al geïnstalleerd is en direct bescherming biedt, dus nog voordat je een alternatief hebt kunnen installeren.
En: mocht dat alternatief om welke reden dan ook worden uitgeschakeld, dan neemt Defender de taak over. Omgekeerd wordt Defender uitgeschakeld als je andere software installeert. Een beter gratis programma is Bitdefender Antivirus Free. Voor tussen de €25 en €35 per jaar ben je nog veel beter beveiligd. Wil je weten welk antivirusprogramma nu de beste is, kijk op onze website.
September 2022
In webwinkels worden nog steeds veel laptops met Windows 10 aangeboden. Refurbished (opgeknapte) modellen hebben die versie ook. Ze krijgen nog maar ruim 3 jaar Windows-updates. Is de aanschaf verstandig of zijn deze laptops te upgraden naar Windows 11?
Het aanbod aan laptops met Windows 11 groeit snel, maar je ziet ook nog best veel computers met Windows 10 voorgeïnstalleerd. De kans dat je die na aanschaf niet meteen kunt upgraden naar Windows 11 is bijzonder klein. Bij refurbished modellen is dat zeker wel een risico. De ondersteuning van Windows 10 stopt op 14 oktober 2025, dus de komende 3 jaar zit je nog goed.
Augustus 2022
Regelmatig kijk ik of er updates zijn voor Windows. Soms zijn er ‘optionele updates’. Die installeer dan ook meteen. Maar waarom zijn ze optioneel en is installeren wel verstandig?
De optionele updates heten zo omdat ze niet per se nodig zijn. Het gaat niet om belangrijke (beveiligings)updates, maar ze bevatten verbeteringen of verhelpen fouten in het besturingssysteem (‘bugs’). Je loopt dus geen risico als je die updates niet installeert. Sterker nog: installeren is af te raden. Deze updates zijn nog niet ‘klaar’, ze zijn niet voldoende getest, en kunnen voor problemen zorgen. Daar zijn voorbeelden van.
Door optionele updates wel te installeren, ben je een proefkonijn van Microsoft. Pas als de updates voldoende zijn getest en dan nog steeds nuttig zijn, komen ze in de volgende echte update. Die installeer je dan wel.
Juli 2022
Software wordt niet alleen ontwikkeld voor een bepaald besturingssysteem (zoals Windows), maar ook voor een specifieke versie (bijvoorbeeld Windows 10 of 11). Oudere programma’s werken helaas niet altijd op nieuwere edities. Dat is hier ook het geval. Gelukkig is er een truc waarmee je de software mogelijk wel aan de praat krijgt.
Stappenplan:
Werkt de software niet? Volg dan onderstaande stappen:
Juni 2022
Kan ik Microsoft Word kopen en installeren zonder dat ik ook betaal voor al die andere programma’s in Office? Die software gebruik ik toch niet.
Helaas, dat kan niet. Word wordt alleen nog verkocht in een pakket met de andere Office-programma’s. De goedkoopste Office-versie is Microsoft 365 Personal. Dat is een abonnement voor €7 per maand of €69 per jaar. Voor dat geld krijg je alle Office-programma’s plus 1 TB aan opslag op OneDrive.
Wil je geen abonnement?
Kies dan ‘Office voor Thuisgebruik en Studenten 2021’. Dit pakket met alleen Word, Excel en PowerPoint kost eenmalig €149. Kijk en vergelijk de 2 versies op de website van Microsoft.
Ga je googelen, dan vind je websites waar Office-pakketten voor veel minder geld worden aangeboden. Het gaat dan om een ietwat schimmige handel in licentiecodes van (meestal) professionele Office-pakketten. Studenten en mensen in het onderwijs kunnen korting krijgen op surfspot.nl.
Alternatief
Er is nog een manier. Heb je een Microsoft-account, dan kun je Word gratis online gebruiken. Ga naar de website van Microsoft en meld je aan. Deze cloudversie is minder uitgebreid dan de versie van Word in het betaalde pakket. Hoef je niet per se Word? Dan is LibreOffice een prima alternatief. Het is gratis en vrijwel geheel compatible met Microsoft Office.
Mei 2022
Je hoeft je nog geen zorgen te maken. KPN verwijdert de koperen kabel alleen op plaatsen waar al glasvezel ligt. Als er bij je vakantiehuisje (nog) geen glasvezel ligt, blijft de koperen kabel in gebruik. Je kunt dat controleren met de postcodecheck op de website van KPN.
April 2022
In de mail staat een link naar een pdf-bestand. De browser ziet de pdf in dit geval als een download. Chrome slaat bestanden altijd op. Firefox vraagt standaard of je ze wilt laten zien of downloaden. Bij Edge kun je dat instellen maar is de standaard dat de bestanden worden opgeslagen. Die instelling is te vinden bij de browser onder Instellingen > Downloads (of bij Firefox onder Instellingen > Algemeen).
Je kunt in Firefox per bestandstype instellen wat Firefox ermee moet doen, onder Toepassingen. Bij tickets en zo gaat het bijna altijd om bestandstype pdf. Klik in Firefox op Menu > Instellingen > Algemeen. Dan bij bestandstype PDF kiezen voor ‘Openen in Firefox’.
Via het printknopje rechtsboven kun je het bestand printen.
Maart 2022
Het risico is bijzonder klein. Het zou kunnen als een crimineel via het programma Teamviewer of AnyDesk op afstand de besturing van je computer heeft overgenomen. Maar daar heb je dan eerst zelf toestemming voor gegeven en is het dus geen hack. Is de manager dan niet geopend, dan kan niemand erin zonder het hoofdwachtwoord in te typen. Die code staat versleuteld op je computer.
Een groter risico is dat iemand in jouw (korte) afwezigheid achter je computer gaat zitten en de wachtwoordmanager start. Stel daarom in de wachtwoordmanager in dat die na enkele minuten vanzelf weer op slot gaat. Een ander heel klein risico is dat je computer besmet is met een virus dat je toetsaanslagen afvangt en doorstuurt naar een hacker. Je virusscanner moet zo’n besmetting voorkomen.
Sluit alle risico's uit en stel voor de wachtwoordmanager tweefactorauthenticatie in. Als iemand probeert daarop in te loggen vanaf een onbekende computer, moet hij een tweede code invullen via jouw authenticator-app. Dat gaat niet lukken.
Februari 2022
Er staat een instelling verkeerd op de telefoon. Die weet niet dat er bestanden overgedragen moeten worden, maar is slechts de accu aan het opladen. Dit los je als volgt op:
Januari 2022
Nee helaas. De beveiligings-app zal de telefoon wel beschermen tegen malware, maar niet tegen hackers die kwetsbaarheden in Android willen misbruiken. De gaten die nu in oude Android-versies worden ontdekt, worden niet meer gerepareerd. Hoe langer je het oude toestel gebruikt, des te meer risico loop je. We raden je aan om een nieuwe smartphone aan te schaffen. Raadpleeg onze laatste telefoontest en aankooptips.
December 2021
Je kunt de laptop gerust aan de oplader laten, daar slijt de accu niet sneller door. Accu's slijten het meest bij laden en ontladen. Als de laptop altijd op het lichtnet is aangesloten, wordt de stroom direct naar de voeding geleid, in plaats van via de accu.
Let wel op dat de laptop tijdens het gebruik niet te warm wordt. Daar kunnen ze niet zo goed tegen. Heb je een (oudere) laptop waar je de accu makkelijk uit kunt halen, dan is dat nog een betere oplossing. Laad de accu op tot zo’n 40%, haal hem eruit en leg hem op een koele plek. Zo blijft de accu het langst goed.
November 2021
Het spontaan opstarten van de computer kan meerdere oorzaken hebben. In de meeste gevallen gaat het om het energiebeheer van Windows. Hier zijn 3 mogelijke oplossingen:
Oplossing 1: Zet de optie ‘Snel opstarten’ uit
Oplossing 2: Controleer of Windows niet automatisch onderhoud uitvoert tijdens de nachtelijke uren
Oplossing 3: Zet automatisch opnieuw opstarten uit
Oktober 2021
Nee, het is niet verstandig om zo’n programma te gebruiken. Het register (een grote database met alle instellingen) opschonen heeft weinig zin, want de computer wordt er niet of nauwelijks sneller door. Riskant is het wel. Als het (kwetsbare) register beschadigd raakt, kunnen vitale functies van Windows uitvallen. Dan ben je ver van huis. Bovendien zijn er malafide programma’s die er juist op uit zijn om schade aan te richten – en zo te zien heb je er een gevonden.
Je computer versnellen kun je handmatig doen, al kan een betrouwbaar programma als CCleaner en PrivaZer je daarbij helpen. In de Digitaalgids van mei 2021 staat een stappenplan (pdf, alleen voor leden) waarmee je je computer veilig kunt opschonen en daarmee sneller maken.
September 2021
Stappenplan ruimte maken in Google Foto's:
Augustus 2021
Ja, tenzij je de oude Android-telefoon nog hebt en kunt gebruiken. Maar ook dan is het lastig. Het vervelende is dat WhatsApp automatisch kiest voor de cloudopslag van je telefoon. Op een Android is dat standaard Google Drive, op een iPhone iCloud. Je kunt dit niet anders instellen.
Het verhuizen is daardoor niet mogelijk of heel omslachtig. WhatsApp zei al in 2019 te werken aan een functie waarmee je de app op beide systemen tegelijk kunt gebruiken. Dan is verhuizen niet meer nodig. Nu kun je je data van Android naar iPhone overzetten met de gratis app Stap over op iOS, te vinden in de Play Store voor Google. Een korte handleiding staat op de website van Proximus.
Juli 2021
Net als bij andere onlinediensten is het bij gewijzigde gebruikersvoorwaarden slikken of stikken. Om precies te weten waarmee je akkoord gaat, zou je de gehele service-overeenkomst moeten doorlezen.
Gelukkig biedt Microsoft bij gewijzigde voorwaarden altijd een link naar een pagina met ‘veel gestelde vragen’ waarop ook een overzicht staat met de belangrijkste wijzigingen. Daar kunnen andere aanbieders een voorbeeld aan nemen.
Juni 2021
Nee, een update naar een nieuwere versie, naar Android 9 en hoger, zit er niet in. Reden: de Galaxy S7 dateert van 2016. S7’s met Android 8 zijn nog steeds te koop, zowel nieuw als opgeknapt (refurbished). Zo’n aanschaf is niet verstandig, want Samsung heeft het model al ‘opgegeven’, al kreeg het eind vorig jaar nog wel een veiligheidsupdate.
Handig: de website Androidplanet houdt bij welke Android-toestellen updates krijgen: voor Android 9, Android 10 en Android 11.
Mei 2021
Nee, het is in Windows 10 niet meer nodig om een stick ‘uit te werpen’ door rechtsonder in de balk op het stick-icoontje te klikken. Toch is het goed om voorzichtig te zijn. Wacht altijd met het verwijderen van de stick tot alle data zijn opgeslagen. Trek je de stick te vroeg uit de computer, dan kan er alsnog een fout optreden.
Het afsluiten is niet meer nodig sinds Microsoft hiervoor de instelling heeft aangepast via de herfstupdate van 2018. Je loopt nu minder risico, maar daarvoor betaal je wel een prijs: de data-overdracht is iets langzamer geworden. Of je het zult merken is de vraag, maar je kunt de aanpassing terugdraaien en je usb-stick weer iets sneller maken. Dit doe je als volgt:
Maar dan moet je niet vergeten voortaan de stick eerst af te sluiten.
April 2021
Je zegt het al: je telefoon is al wat ouder. Zo’n 6 jaar en dat is voor een smartphone bejaard. Er draait een verouderde versie van Android op die niet meer wordt ondersteund door Google. En app-makers maken hun nieuwe apps alleen geschikt voor recente Android-versies, de oudere versies vallen buiten de boot.
Oudere apps kunnen na een update plots niet meer werken op een oud toestel. De enige oplossing is een nieuw toestel kopen. Kies dan een model dat nog vele jaren updates krijgt. Met onze tips gaat dat zeker lukken.
Maart 2021
Het ligt eraan waar je online wilt bankieren. Doe je dat thuis via je eigen (wifi)netwerk, dan is een VPN-verbinding niet nodig. De communicatie met de bank is volledig versleuteld en kan niet door vreemden worden gelezen. Wil je buitenshuis bankieren via het mobiele netwerk van je provider, dan is dat evenmin een probleem. Ook dan is de verbinding beveiligd.
Zodra je buiten de deur gebruik maakt van een open wifinetwerk moet je voorzichtiger zijn. Dat is als je wifi gebruikt in bijvoorbeeld de trein, een hotel, restaurant of winkel. Je weet dan niet of er iemand meekijkt met wat je doet. Gelukkig communiceren de meeste (bank-)apps en websites tegenwoordig versleuteld, zodat niemand je gegevens kan onderscheppen.
Voor de zekerheid kun je bij gebruik van wifi buitenshuis een VPN-verbinding gebruiken tijdens het onlineshoppen en het versturen van persoonsgegevens. De communicatie wordt dan altijd van begin tot eind versleuteld. Of gebruik je mobiele (3G, 4G) verbinding.
Lees meer over VPN en welke je het beste kunt gebruiken.
Januari 2021
Het actueel houden van de drivers is belangrijk voor een vlot werkende computer. Gelukkig wordt een groot deel van het updatewerk al verzorgd door Windows zelf, want dan kun je het niet vergeten.
Je kunt altijd zelf op de website van de computerleverancier controleren of er nieuwe drivers zijn. De functie Driver Updater van CCleaner kan zorgen voor extra gemak. De makers claimen tot 5 miljoen drivers automatisch te kunnen controleren en bijwerken. Je kunt dit gebruiken ter ondersteuning. Zorg wel voor een recente back-up van de computer.
Gaat er iets mis tijdens een driverupdate, dan kun je altijd terugvallen op de vorige situatie en zijn je gegevens veilig.
September 2021
Gebruik je een online-agenda, bijvoorbeeld bij Apple (iCal), Outlook.com of Gmail, dan wordt de agenda waarschijnlijk gewoon gesynchroniseerd met het nieuwe mailprogramma.
Gebruik je een lokale agenda onder Thunderbird, dan kun je deze exporteren via Gebeurtenissen en taken > Exporteren. De agenda kun je dan in het mailprogramma of de agenda op de nieuwe computer importeren.
Ga je op de nieuwe pc ook weer werken met Thunderbird? Dan kun je alle gegevens en accounts in een keer overzetten. Bekijk de handleiding 'Thunderbird-gegevens naar een nieuwe computer verplaatsen'.
Juli 2021
Als de juiste resolutie niet wordt getoond, is er waarschijnlijk iets mis met het stuurprogramma (de driver) van de monitor. Download het stuurprogramma voor deze monitor van de Philips-website. Installeer het programma en kijk of u daarna wel de juiste resolutie kunt kiezen.
Helpt dat niet? Kijk dan of er iets mis is met de driver van de videokaart (of -chip): Klik op Start > typ en klik op Apparaatbeheer > klik op Beeldschermadapters > Rechtsklik op de naam van de adapter en kies de optie Stuurprogramma bijwerken. Windows gaat zelf op zoek naar de nieuwste driver en installeert die.
Januari 2020
Helaas is het niet meer mogelijk om gratis te upgraden naar Windows 10, dus u zult deze moeten aanschaffen. U vindt alle informatie over het overstappen van Windows 7 naar Windows 10 op de site van Microsoft. Op deze site kost de Home-versie €145, maar elders op internet is een licentie voor veel minder geld te koop.
Het is overigens goed om eerst te bepalen of upgraden bij uw pc nog zinvol is. Als deze computer al erg oud is, heeft een upgrade weinig zin. Wij raden af om na januari 2020 nog met uw Windows 7 het internet op te gaan, omdat dat systeem snel steeds kwetsbaarder zal worden.
Mei 2019
Dit probleem wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem met een stuurprogramma (driver). Het kan ook zijn dat de pc op een hoge kloksnelheid draait, maar als u niets in het BIOS heeft veranderd, is dat vrijwel uitgesloten.
We raden u aan om nadat de computer gecrasht is bij de volgende opstart het programma Who Crashed te starten. Daarmee kunt u in veel gevallen achterhalen welk onderdeel of stuurprogramma de veroorzaker is. Waarschijnlijk kunt u het probleem oplossen door voor dat onderdeel een nieuw stuurprogramma te downloaden en te installeren.
Januari 2019
Waarschijnlijk worden toch niet alle accounts gecheckt. In diezelfde tab staat ook de knop ‘Groepen voor verzenden/ontvangen definiëren’. Je kunt dan aangeven welke mailaccounts wel of niet moeten worden gecontroleerd als je op de knop ‘Alle mappen verzenden/ontvangen’ drukt. Waarschijnlijk ontbreekt het betreffende account.
Juli 2021
De ondersteuning van Office 2007 is al in 2017 gestopt en sindsdien ontvangt het geen beveiligingsupdates meer.
Aangezien het mogelijk is om bijvoorbeeld Word- en Excelbestanden van kwaadaardige code te voorzien, raden we het af om deze versie nog te gebruiken. Alleen als je de computer permanent afsluit van internet en geen bestanden van buiten (via bijvoorbeeld een usb-stick) op je computer zet, is deze Office nog helemaal veilig te gebruiken.
Januari 2021
Je kunt kiezen uit 3 pakketten:
Betalen doet u bij Microsoft via incasso, iDeal, PayPal of creditcard. Meer informatie staat op de website van Office.
Juli 2020
Dit bedrijf verkoopt licentiecodes van Office die bestemd zijn voor bedrijven. Je krijgt dus alleen een registratiecode waarmee je deze versie van Office op 1 computer kunt activeren. Daarna kun je het programma niet meer verhuizen naar een andere pc of notebook.
Ook heb je geen recht op ondersteuning en online-opslag bij OneDrive. Het gebruik van deze versie mag volgens de voorwaarden van Microsoft niet, maar het bedrijf treedt er niet tegen op. Een alternatief is het gratis Libre Office.
November 2020
Als u bij Microsoft een Office 365-abonnement hebt, kunt u zich op de website van Office aanmelden met uw Microsoftaccount. Vervolgens kunt u Office opnieuw downloaden en activeren.
Gebruikte u een eerdere versie van Microsoft Office, volg de instructies van Microsoft om het opnieuw te downloaden.
Heeft u een Office-pakket bij een andere onlineshop gekocht, dan zult u met deze winkel contact moeten opnemen. Misschien dat u de gegevens nog ergens in een mailtje hebt staan?
Mei 2020
Ik heb een oude laptop met Windows 10 en voldoende werkgeheugen en opslagruimte. Onder Windows XP kon ik oudere Windows 98-programma’s virtueel laten draaien. Onder Windows 10 lukt mij dit niet. Hoe kan ik dit oplossen?
Oude programma’s aan de praat krijgen onder Windows 10 is vaak een kwestie van proberen en instellingen testen. Er zijn 2 manieren:
Maart 2020
Davi-Adres werkt helaas niet in Windows 10.
Heeft u (of een familielid of kennis) nog een pc met een oudere versie van Windows, installeer hierop dan Davi-Adres en open het adressenbestand. Exporteer het bestand via Bestand > Exporteren naar dBase-formaat (DBF). Daarna kunt u dit bestand op uw nieuwe computer importeren in Excel en vervolgens weer in een gangbaarder formaat (zoals CSV) exporteren voor gebruik in een andere adressenprogramma.
Januari 2020
Simple Driver Updater is een programma dat checkt of er nieuwe stuurprogramma’s beschikbaar zijn. Misschien heb je dit ooit zelf op de computer gezet of was het (stiekem) gebundeld met een ander programma.
Er zijn tal van dit soort programma’s die beloven je pc te verbeteren en te versnellen, maar in sommige gevallen eerder het tegenovergestelde bereiken of zelfs spyware installeren. We raden aan Simple Driver Updater te verwijderen via Start > Instellingen > Apps.
Augustus 2019
Het pst-bestand bevat inderdaad uw oude mailberichten en andere gegevens, maar het simpelweg kopiëren van dit bestand naar een nieuwere versie van Outlook werkt niet. Bovendien gebruikt Outlook 2019 ook een ost-bestand voor de opslag van gegevens.
We raden u aan om na het aanmaken van het nieuwe mailaccount de gegevens uit uw oude pst-bestand in Outlook 2019 te importeren via Bestand > Openen > Importeren/Exporteren.
Mei 2019
Het komt voor dat Avast niet goed van de pc wordt verwijderd en dan ook niet meer zichtbaar is in de lijst met geïnstalleerde programma’s. Voor dit soort problemen heeft Avast gelukkig een hulpprogramma ontwikkeld.
Op de website van Eset staat een lijst met de verwijderprogrammaatjes van alle bekende antivirusmakers.
Januari 2019
Het is wat verwarrend, maar Skype heeft ook nog eigen geluidsinstellingen en die staan waarschijnlijk niet goed. Ga in Skype naar Instellingen > Audio en video. Kijk rechts bij Audio en selecteer achter Luidsprekers uw koptelefoon. Klik op de knop Audio testen om te checken of het werkt.
Januari 2019
Spammers spelen slim in op de trends (zoals bitcoins) en ook de geldzorgen die mensen misschien hebben. Daarnaast weten ze met behulp van gehackte mailaccounts veel spamfilters op het verkeerde been te zetten. Ook wij zien helaas bij ons veel van dit soort mails binnenkomen.
In sommige mailprogramma’s, maar ook in outlook.com en gmail.com, kun je met filters mails die bepaalde woorden bevatten (bitcoin, casino, enzovoort) automatisch als spam aan laten merken. We adviseren om daar eens mee aan de slag te gaan. Kijk op onze site voor veel meer tips om spam buiten de deur te houden.
Maart 2021
Ja dit staat in de voorwaarden van WhatsApp: ‘End-to-end-encryptie betekent dat uw chatberichten versleuteld zijn zodat wij en derden ze niet kunnen lezen’. Daarnaast meldt WhatsApp ook: ‘We beoordelen, controleren en beantwoorden aanvragen van politie en justitie op basis van de wet en het beleid dat van toepassing is, en we geven prioriteit aan noodaanvragen’.
Hieruit kunnen we concluderen dat WhatsApp de inhoud van uw berichten niet zal of kan inzien, maar wel mee zal werken aan het ontsleutelen ervan als hiertoe reden is.
Mei 2020
Het enige wat je kunt doen is het spamfilter aanscherpen. Gmail, Thunderbird, Ziggo en Outlook hebben een ‘zelflerend’ spamfilter: door een bericht naar de spammap te verplaatsen, worden vergelijkbare berichten voortaan geblokkeerd.
Spammers hebben trucjes om ervoor te zorgen dat hun rommel minder snel als spam wordt aangemerkt. Bijvoorbeeld door een aantal vertrouwde geadresseerden (Aan) in een mail op te nemen en je mailadres in de BCC te zetten. Je mail is dus niet gehackt. Lees meer over spam mail blokkeren en voorkomen.
Januari 2020
E-mail is niet ontworpen om zeer vertrouwelijke gegevens mee te versturen. In het algemeen wordt het mailen van wachtwoorden, ID-kaartnummers, het BSN en dergelijke afgeraden. Maar toch doen we dit allemaal.
Hoewel het niet geheel is uitgesloten dat een slimme hacker deze gegevens onder ogen krijgt, is het risico minimaal. Zorg ervoor dat Windows en de programma’s op je computer de laatste updates hebben en je mailaccounts met sterke wachtwoorden zijn beveiligd.
Augustus 2019
Aan Norton heb je genoeg, maar het is goed om af en toe een scan te doen met de gratis versie van Malwarebytes. Dat programma gebruikt net wat andere zoektechnieken dan andere virusscanners en is vooral ook goed in het vinden van ongewenste bestanden die zich al in de pc hebben genesteld.
In de (proefversie) van de betaalde Premium-variant werkt de scanner continu op de achtergrond. Dit zorgt voor extra vertraging. Na 2 weken vervalt de Premium-versie en gaat het programma verder in de gratis versie, die alleen scant als je daar zelf opdracht toe geeft.
Juli 2019
Vermoedelijk gaat het hier om bonafide notificaties die in je browser worden getoond. Zulke ‘pushberichten’ krijg je als je daarvoor (ongemerkt) hebt aangemeld op een website, in dit geval die van de Belgische krant. Als je naar de website van die krant gaat, verschijnt een schermpje waarmee je je kunt aanmelden. De vraag verschijnt niet als je de notificaties al krijgt.
Zoek in de instellingen van de browser om de toestemming in te trekken. In Firefox gaat dat zo: Klik op Opties > Privacy & Beveiliging > Ga naar het onderdeel ‘Toestemmingen’ en klik achter ‘Notificaties’ op Instellingen > Verwijder de website.
Juli 2019
Als er een groen slotje in de adresbalk van de browser staat en u met een veilig apparaat werkt (uw eigen laptop, tablet of telefoon voorzien van alle updates), kunt u gewoon veilig internetbankieren via wifi. Het slotje zorgt ervoor dat de verbinding tussen uw apparaat en de bank wordt versleuteld, waardoor de gegevens die worden uitgewisseld niet door derden zijn te onderscheppen.
Mei 2019
Als u via de app of de website van uw bank bankiert, wordt de verbinding automatisch beveiligd – in de webbrowser zie je een groen slotje in de adresbalk. Zelfs als u dan gebruikmaakt van een openbaar draadloos netwerk, kunnen hackers uw bankgegevens niet onderscheppen.
Het is dus niet noodzakelijk om extra voorzorgsmaatregelen te nemen. Wel is het belangrijk dat u een computer gebruikt die u vertrouwt. Gebruik dus uw eigen iPad of computer en zorg ervoor dat deze van de laatste updates is voorzien.
Maart 2019
Het BIOS bevat de basisinstellingen van de computer en is normaliter alleen toegankelijk als je de pc aanzet en direct op F1 of een andere speciale toets drukt. In dit geval wordt het automatisch getoond omdat de zogeheten CMOS-batterij leeg is. De knoopcel zit op het moederbord er zorgt ervoor dat de instellingen bewaard blijven.
Het probleem is opgelost wanneer deze batterij is vervangen. Hoe moeilijk dat is en welke batterij je moet hebben, hangt af van de computer. Het beste kun je ermee naar een reparateur gaan.
Januari 2021
Deze zwarte vlekken betekenen dat de schermpixels op die plek niet langer werken. Misschien is er iets aan te doen. Op YouTube staan filmpjes over hoe je deze plekken door te wrijven zou kunnen verwijderen. Een poging waard.
Veel aannemelijker is dat het scherm ‘op’ is en vervangen moet worden. Dat is kostbaar voor een laptop die al wat ouder is. Een andere optie is om een extern scherm aan te sluiten.
November 2020
Hoe snel de verbinding is, hangt af van flink wat factoren. De belangrijkste zijn internetsnelheid, afstand tot de router, de gebruikte wifistandaard en frequentieband (2,4 of 5 GHz), belemmeringen (zoals muren) en storende apparaten en draadloze netwerken.
Het is maar de vraag of dit enorme snelheidsverlies wordt veroorzaakt door een oudere wifistandaard. Is de verbinding ook zo slecht op 1 meter van de modemrouter? Veel problemen zijn op te lossen door de wifi in huis te verbeteren, bijvoorbeeld met ons stappenplan wifi verbeteren voor thuiswerken.
September 2020
Een goed en gratis programma voor het opsporen van dubbele bestanden is DupeGuru. Er is een versie voor macOS, Windows en Ubuntu. Een wat vriendelijker programma is Duplicate File Finder Remover (via de App Store). Hier is een gratis versie van, de betaalde biedt meer opties.
Maar er zijn meer apps. Check voor het downloaden altijd de recensies bij de apps in de App Store. Zo krijg je een aardig beeld van welke app goed is.
September 2020
Notebookaccu’s worden na verloop van tijd slechter. Dit hangt ook samen met het aantal keer dat ze worden ontladen en opgeladen. In BatteryInfoView vindt u dit aantal onder ‘charge/discharge cycles’, al wordt dit niet altijd getoond. Na zo’n 1000 cycli is de accu vaak zo slecht dat hij het beste kan worden vervangen.
Veel laptopfabrikanten geven aan dat de accu na 12 tot 18 maanden al zichtbaar achteruitgaat. Het feit dat uw accu nu nog 86% van de oorspronkelijke hoeveelheid energie kan opslaan, is op basis van deze informatie dus het gevolg van normale slijtage.
Mei 2020
Een mifi-router (mobiele router) is handig als je met meerdere apparaten gebruik wilt maken van 1 simkaart. En als je geen buitenlands simkaart in je telefoon wilt gebruiken omdat je op je eigen telefoonnummer bereikbaar wilt zijn. In de andere gevallen kun je het buitenlandse simkaart gewoon in de telefoon stoppen.
Wil je een mifi-router kopen, dan is het naast praktische zaken (formaat en of hij wel of niet op batterijen werkt) vooral belangrijk om te checken of de router de 4G-banden in het land van bestemming ondersteunt. Voor 4G in de VS gebruikt men andere frequenties dan in Europa. Zeker de goedkopere mifi-routers werken niet met de Amerikaanse 4G-banden.
Maart 2020
Hier is niets aan te doen. De printer volgt een standaardprocedure die niet is aan te passen.
Als u een smartphone heeft, weten wij een goed alternatief: er zijn prima apps, zoals Office Lens, om een document via een foto om te zetten naar een pdf. Dit kan ook met de Dropbox- app. Misschien dat u hierdoor uw all-in-one-printer helemaal niet meer nodig heeft.
Januari 2020
Dat is niet de bedoeling, maar je kunt dit veranderen. Je kunt in Word in het venster Afdrukken bij Pagina’s bijvoorbeeld 6-1 invoeren om de afdrukvolgorde om te keren als het een document van 6 pagina’s betreft. Nog een manier: klik in Word op Bestand > Opties > Geavanceerd. Scroll aan de rechterkant naar de sectie Afdrukken en zet daar en vinkje voor ‘Pagina’s in omgekeerde volgorde afdrukken’.
November 2019
Dat iedere keer de datum en tijd niet kloppen, komt meestal door een lege knoopcelbatterij op het moederbord. Deze zogeheten CMOS-batterij zorgt ervoor dat de instellingen van het BIOS bewaard blijven en dat de klok doortikt wanneer de pc uitstaat.
In het boekje van de computer of het moederbord staat aangegeven waar deze batterij zich bevindt. Als je hem vervangt (of laat vervangen, want de computer moet open), is het probleem waarschijnlijk verholpen. Zo’n knoopcel kost enkele euro’s tot een paar tientjes.
November 2019
Helaas is het niet op alle Android-telefoons mogelijk om apps op een sd-kaart te plaatsen. En omdat niet alle apps goed werken op een geheugenkaart, hebben veel appbouwers deze mogelijkheid uitgeschakeld. Het kan ook zijn dat je de geheugenkaart eerst als intern geheugen moet formatteren. Hoe dat moet, verschilt per toestel, maar gaat ongeveer zo:
Instellingen > Geheugen > Draagbare opslag > Instellingen voor opslag > Formatteren als intern. Lukt het echt niet, probeer dan foto’s en video’s naar de geheugenkaart te verhuizen en zo alsnog ruimte vrij te maken.
September 2019