Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze draadloze speaker van het merk Amazon heeft geen accu en is bedoeld voor thuis. Het is een kleine speaker. Bij een kleine speaker vervormt het geluid eerder op hogere volumes dan bij een grote speaker. De speaker heeft zowel bluetooth als wifi. Je kunt hem ook met je stem bedienen via een virtuele assistent. Met Spotify Connect kun je vanuit Spotify muziek streamen naar je speaker. Ondersteuning voor Apple Airplay (2) ontbreekt. Er is een app beschikbaar waarmee je afspeelfuncties kunt regelen.