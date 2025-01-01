icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

AmazonEcho Show 8

Prijs niet beschikbaar

  • Type draadloze speaker:  Wifi & bluetooth / zonder accu
  • Formaat:  Middelgroot
  • Gewicht:  1,07 kg

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Geluidskwaliteit
Gebruiksgemak
Accu
Energiegebruik
Mogelijkheden & ondersteuning
Bouwkwaliteit

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Amazon Echo Show 8 (2. Generation, 2021) is een draadloze speaker zonder accu en is bedoeld voor thuis. Het is een kleine speaker. Bij een kleine speaker vervormt het geluid eerder op hogere volumes dan bij een grote speaker. De speaker heeft zowel bluetooth als wifi. Je kunt hem ook met je stem bedienen via een virtuele assistent. Met Spotify Connect kun je vanuit Spotify muziek streamen naar je speaker. Ondersteuning voor Apple Airplay (2) ontbreekt. Er is een app beschikbaar waarmee je afspeelfuncties kunt regelen.

Samenvatting

Type draadloze speaker
Wifi & bluetooth / zonder accu
Formaat
Middelgroot
Gewicht
1,07 kg
Multiroom
Spraakassistent