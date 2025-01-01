Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Audio Pro A10 Mk II is een middelgrote wifi-speaker voor thuisgebruik. Hij werkt op het netstroom en heeft een opgegeven vermogen van 80 Watt. De speaker heeft geen bescherming tegen water. Hij ondersteunt Spotify Connect, Apple Airplay 2 en Google Chromecast voor het streamen van je muziek. Hij heeft ook bluetooth zodat je hem direct met je telefoon kunt verbinden. Je kunt het geluid aanpassen via de bijbehorende app of via knoppen op de speaker zelf. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron. De Audio Pro-speaker weegt 1,368 kilogram.