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Audio ProA10 Mk II

Prijs niet beschikbaar

  • Type draadloze speaker:  Wifi & bluetooth / zonder accu
  • Formaat:  Middelgroot
  • Gewicht:  1,37 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Geluidskwaliteit
Gebruiksgemak
Accu
Energiegebruik
Mogelijkheden & ondersteuning
Bouwkwaliteit

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Audio Pro A10 Mk II is een middelgrote wifi-speaker voor thuisgebruik. Hij werkt op het netstroom en heeft een opgegeven vermogen van 80 Watt. De speaker heeft geen bescherming tegen water. Hij ondersteunt Spotify Connect, Apple Airplay 2 en Google Chromecast voor het streamen van je muziek. Hij heeft ook bluetooth zodat je hem direct met je telefoon kunt verbinden. Je kunt het geluid aanpassen via de bijbehorende app of via knoppen op de speaker zelf. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron. De Audio Pro-speaker weegt 1,368 kilogram.

Samenvatting

Type draadloze speaker
Wifi & bluetooth / zonder accu
Formaat
Middelgroot
Gewicht
1,37 kg
Multiroom
Spraakassistent