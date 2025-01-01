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Audio ProA15 donkergrijs

In de uitvoering
  • Type draadloze speaker:  Wifi & bluetooth / met accu
  • Formaat:  Groot
  • Gewicht:  3,37 kg

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Accu
Energiegebruik
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Audio Pro A15 is een grote bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. Door het grote formaat is hij vooral geschikt voor thuisgebruik. Hij heeft een opgegeven vermogen van 50 Watt. De speaker is spatwaterdicht en kan tegen een paar regendruppels. Hij ondersteunt Spotify Connect, Apple Airplay 2 en Google Chromecast voor het streamen van je muziek. Hij heeft ook wifi waarmee je hem via de app op je thuisnetwerk kunt aansluiten. Je kunt het geluid aanpassen via de bijbehorende app of via knoppen op de speaker zelf. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron. De fabrikant levert een oplaadadapter mee. Je kunt zelf de batterij van de speaker vervangen. De Audio Pro-speaker weegt 3,369 kilogram.

Samenvatting

Type draadloze speaker
Wifi & bluetooth / met accu
Formaat
Groot
Gewicht
3,37 kg
Multiroom
Spraakassistent

Prijzen