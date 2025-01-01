Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Audio Pro G10 is een slimme wifi-speaker voor thuisgebruik. Hij werkt op het netstroom en heeft een opgegeven vermogen van 52 Watt. Hij ondersteunt Spotify Connect, Apple Airplay 2 en Google Chromecast voor het streamen van je muziek. Hij heeft ook bluetooth zodat je hem direct met je telefoon kunt verbinden. Met de ingebouwde spraakassistent kun je de speaker met je stem bedienen. Er is een app waarmee je onder andere het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor extra bas. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron. De Audio Pro-speaker weegt 1,417 kilogram.