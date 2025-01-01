Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bang & Olufsen Beolit 20 is een grote bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. Door het grote formaat is hij vooral geschikt voor thuisgebruik. De speaker heeft geen bescherming tegen water. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Er is een app waarmee je het onder andere geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor extra bas. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron. De fabrikant levert een oplaadadapter mee. De batterij is niet door de gebruiker te vervangen. De Bang & Olufsen-speaker weegt 2,651 kilogram.