Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bang & Olufsen Beosound Emerge is een slimme wifi-speaker voor thuisgebruik. Hij werkt op het netstroom en heeft een opgegeven vermogen van 120 Watt. Hij ondersteunt Spotify Connect, Apple Airplay 2 en Google Chromecast voor het streamen van je muziek. Hij heeft ook bluetooth zodat je hem direct met je telefoon kunt verbinden. Met de ingebouwde spraakassistent kun je de speaker met je stem bedienen. Je kunt het geluid aanpassen via de bijbehorende app of via knoppen op de speaker zelf. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron. De Bang & Olufsen-speaker weegt 1,388 kilogram.