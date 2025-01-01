Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bluesound Pulse M is een grote wifi-speaker voor thuisgebruik. Hij werkt op het netstroom en heeft een opgegeven vermogen van 80 Watt. Hij ondersteunt Spotify Connect en Apple Airplay 2 voor het rechtstreeks streamen van je muziek. Hij heeft ook bluetooth zodat je hem direct met je telefoon kunt verbinden. Je kunt het geluid aanpassen via de bijbehorende app of via knoppen op de speaker zelf. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron en een usb-aansluiting waarmee je ook je smartphone kunt opladen. De Bluesound-speaker weegt 2,527 kilogram.