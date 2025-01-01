Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Dali Katch G2 is een compacte bluetooth-speaker met batterij die je makkelijk meeneemt. Hij heeft een opgegeven vermogen van 50 Watt. De speaker heeft geen bescherming tegen water. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Er zitten knoppen op de speaker waarmee je het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor meer bas. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron en een usb-aansluiting waarmee je ook je smartphone kunt opladen. De fabrikant levert een oplaadadapter mee. De batterij is niet door de gebruiker te vervangen. De Dali-speaker weegt 1,183 kilogram.