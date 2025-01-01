DenonHome 150 wit

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Denon Home 150 is een vrij kleine speaker voor thuis waarmee je draadloos naar muziek kunt luisteren. Bij een kleine speaker vervormt het geluid eerder op hogere volumes dan bij een grote speaker. De speaker ondersteunt zowel bluetooth als wifi en heeft een lijningang voor een bedrade verbinding. Je kunt hem met je stem bedienen maar alleen in het Engels, via Amazon Alexa. Handig is de ondersteuning voor Airplay 2 en Spotify Connect voor het draadloos streamen van je muziek. Ook heeft de speaker een ingebouwde Chromecast. Er is een app beschikbaar (HEOS) waarmee je onder andere afspeelfuncties kunt regelen. Je kunt er ook je smartphone mee opladen via de USB-aansluiting.