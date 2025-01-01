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DevialetMania

  • Type draadloze speaker:  Wifi & bluetooth / met accu
  • Formaat:  Groot
  • Gewicht:  2,31 kg

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Accu
Energiegebruik
Mogelijkheden & ondersteuning
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Devialet Mania is een grote bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. Door het grote formaat is hij vooral geschikt voor thuisgebruik. Hij heeft een opgegeven vermogen van 176 Watt. De speaker is spatwaterdicht en kan tegen een paar regendruppels. Hij ondersteunt Spotify Connect en Apple Airplay 2 voor het rechtstreeks streamen van je muziek. Hij heeft ook wifi waarmee je hem via de app op je thuisnetwerk kunt aansluiten. Met de ingebouwde spraakassistent kun je de speaker met je stem bedienen. Er is een app waarmee je onder andere het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor extra bas. De fabrikant levert een oplaadadapter mee. De batterij is niet door de gebruiker te vervangen. De Devialet-speaker weegt 2,308 kilogram.

Samenvatting

Type draadloze speaker
Wifi & bluetooth / met accu
Formaat
Groot
Gewicht
2,31 kg
Multiroom
Spraakassistent

Prijzen