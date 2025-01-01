Harman KardonOnyx Studio 7 zwart

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Harman Kardon Onyx Studio 7 is een grote bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. Door het grote formaat is hij vooral geschikt voor thuisgebruik. Hij heeft een opgegeven vermogen van 50 Watt. De speaker heeft geen bescherming tegen water. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron. De fabrikant levert een oplaadadapter mee. De batterij is niet door de gebruiker te vervangen. De Harman Kardon-speaker weegt 3,274 kilogram.