Harman KardonSoundSticks 5 wit

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze draadloze speaker van Harman Kardon heeft geen accu en is bedoeld voor thuisgebruik. Het is een grote speaker. Bij een kleine speaker vervormt het geluid eerder op hogere volumes dan bij een grote speaker. De speaker werkt alleen met bluetooth. Je kunt hem niet met je stem bedienen via een virtuele assistent. Ondersteuning voor muziekstreaming via Airplay (2) en Spotify Connect ontbreekt. Verder heeft deze speaker een lijningang zodat je hem ook met een draad kunt gebruiken. Er is een app beschikbaar waarmee je afspeelfuncties kunt regelen.