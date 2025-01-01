Harman KardonSoundSticks 5 zwart

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Harman Kardon SoundSticks 5 is een speaker voor thuisgebruik waarmee je draadloos naar muziek kunt luisteren. Het is een grote speaker. Bij een kleine speaker vervormt het geluid eerder op hogere volumes dan bij een grote speaker. De speaker werkt alleen met bluetooth. Je kunt hem niet met je stem bedienen via een virtuele assistent. Ondersteuning voor muziekstreaming via Airplay (2) en Spotify Connect ontbreekt. Verder heeft deze speaker een lijningang zodat je hem ook met een draad kunt gebruiken. Er is een app beschikbaar waarmee je afspeelfuncties kunt regelen.