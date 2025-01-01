Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De House of Marley Get Together 2 is een grote bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. Door het grote formaat is hij vooral geschikt voor thuisgebruik. Hij heeft een opgegeven vermogen van 40 Watt. De speaker is waterbestendig en kan tegen zware regen en krachtige waterstralen. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Er zitten knoppen op de speaker waarmee je het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor meer bas. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron. De fabrikant levert geen losse oplaadadapter mee. Ook is de batterij niet door de gebruiker te vervangen. De House of Marley-speaker weegt 2,206 kilogram.