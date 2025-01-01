Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De House of Marley No Bounds XL is een draagbare bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. Hij heeft een opgegeven vermogen van 20 Watt. De speaker is waterdicht en kan tijdelijk onder water worden gehouden. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron en een usb-aansluiting waarmee je ook je smartphone kunt opladen. De fabrikant levert geen losse oplaadadapter mee. Ook is de batterij niet door de gebruiker te vervangen. De House of Marley-speaker weegt 1,562 kilogram.