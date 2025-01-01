Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Ikea Eneby (2e generatie) + batterij - 20x20cm is een grote bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. Door het grote formaat is hij vooral geschikt voor thuisgebruik. Hij heeft een opgegeven vermogen van 20 Watt. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Er zitten knoppen op de speaker waarmee je het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor meer bas. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron. De fabrikant levert een oplaadadapter mee. Je kunt zelf de batterij van de speaker vervangen. De Ikea-speaker weegt 1,823 kilogram.