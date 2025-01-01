JBLBoombox 2 zwart

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De JBL Boombox 2 is een extra grote bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. Door het grote formaat is hij vooral geschikt voor thuisgebruik. De speaker is waterdicht en kan tijdelijk onder water worden gehouden. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron en een usb-aansluiting waarmee je ook je smartphone kunt opladen. De fabrikant levert een oplaadadapter mee. De batterij is niet door de gebruiker te vervangen. De JBL-speaker weegt 5,95 kilogram.