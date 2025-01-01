JBLCharge Essential

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De JBL Charge Essential is een compacte bluetooth-speaker met batterij die je makkelijk meeneemt. De speaker is waterdicht en kan tijdelijk onder water worden gehouden. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron en een usb-aansluiting waarmee je ook je smartphone kunt opladen. De fabrikant levert geen losse oplaadadapter mee. Ook is de batterij niet door de gebruiker te vervangen. De JBL-speaker weegt 0,786 kilogram.