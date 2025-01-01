JBLGo 5 wit

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De JBL Go 5 is een compacte bluetooth-speaker met batterij die je makkelijk meeneemt. Hij heeft een opgegeven vermogen van 4,8 Watt. De speaker is waterdicht en kan langere tijd onder water worden gehouden. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Er is een app waarmee je onder andere het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor extra bas. Verder zit er een usb-aansluiting op waarmee je ook je smartphone kunt opladen. De fabrikant levert geen losse oplaadadapter mee. Ook is de batterij niet door de gebruiker te vervangen. De JBL-speaker weegt 0,231 kilogram.