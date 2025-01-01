LGXBOOM 360 XO3

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De LG XBOOM 360 XO3 is een grote bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. Door het grote formaat is hij vooral geschikt voor thuisgebruik. Hij heeft een opgegeven vermogen van 50 Watt. De speaker is regenbestendig en kan tegen een flinke waterstraal. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Er is een app waarmee je onder andere het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor extra bas. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron. De fabrikant levert geen losse oplaadadapter mee. Ook is de batterij niet door de gebruiker te vervangen. De LG-speaker weegt 3,22 kilogram.