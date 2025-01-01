Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De LG XBOOM360 RP4 is een extra grote bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. Door het grote formaat is hij vooral geschikt voor thuisgebruik. Hij heeft een opgegeven vermogen van 120 Watt. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Er is een app waarmee je onder andere het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor extra bas. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron en een usb-aansluiting waarmee je ook je smartphone kunt opladen. De fabrikant levert een oplaadadapter mee. De batterij is niet door de gebruiker te vervangen. De LG-speaker weegt 5,84 kilogram.