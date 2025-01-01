Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De LG XG5Q is een compacte bluetooth-speaker met batterij die je makkelijk meeneemt. De speaker is waterdicht en kan langere tijd onder water worden gehouden. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Je kunt het geluid aanpassen via de bijbehorende app of via knoppen op de speaker zelf. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron. De fabrikant levert geen losse oplaadadapter mee. Ook is de batterij niet door de gebruiker te vervangen. De LG-speaker weegt 0,693 kilogram.