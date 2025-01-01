Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sonos Ikea Symfonisk Vloerlamp met wifi-speaker is een grote wifi-speaker voor thuisgebruik. Hij heeft een stekker waarmee je hem op het stopcontact aansluit. Hij ondersteunt Spotify Connect en Apple Airplay 2 voor het rechtstreeks streamen van je muziek. Met multiroom verbind je de speaker ook met andere speakers van hetzelfde merk, om bijvoorbeeld in verschillende kamers af te spelen. Er is een app waarmee je onder andere het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor extra bas. De Sonos Ikea-speaker weegt 8,5 kilogram.