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SonosOne (Gen 2) zwart

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Type draadloze speaker:  Wifi / zonder accu
  • Formaat:  Middelgroot
  • Gewicht:  1,76 kg

Testresultaat

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Geluidskwaliteit
Gebruiksgemak
Accu
Energiegebruik
Mogelijkheden & ondersteuning
Bouwkwaliteit

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Sonos One (Gen 2) is een slimme wifi-speaker voor thuisgebruik. Hij heeft een stekker waarmee je hem op het stopcontact aansluit. De speaker heeft geen bescherming tegen water. Hij ondersteunt Spotify Connect en Apple Airplay 2 voor het rechtstreeks streamen van je muziek. Met multiroom verbind je de speaker ook met andere speakers van hetzelfde merk, om bijvoorbeeld in verschillende kamers af te spelen. Met de ingebouwde spraakassistent kun je de speaker met je stem bedienen. Er is een app waarmee je onder andere het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor extra bas. De Sonos-speaker weegt 1,764 kilogram.

Samenvatting

Type draadloze speaker
Wifi / zonder accu
Formaat
Middelgroot
Gewicht
1,76 kg
Multiroom
Spraakassistent