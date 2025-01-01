SonySRS-RA3000 zwart

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony SRS-RA3000 is een grote wifi-speaker voor thuisgebruik. Hij heeft een stekker waarmee je hem op het stopcontact aansluit. De speaker heeft geen bescherming tegen water. Hij ondersteunt Spotify Connect en Google Chromecast voor het rechtstreeks streamen van je muziek. Hij heeft ook bluetooth zodat je hem direct met je telefoon kunt verbinden. Je kunt het geluid aanpassen via de bijbehorende app of via knoppen op de speaker zelf. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron. De Sony-speaker weegt 2,243 kilogram.