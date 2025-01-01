SonySRS-XB33 zwart

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony SRS-XB33 is een draagbare bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. De speaker is waterdicht en kan tijdelijk onder water worden gehouden. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Je kunt het geluid aanpassen via de bijbehorende app of via knoppen op de speaker zelf. Verder zit er een usb-aansluiting op waarmee je ook je smartphone kunt opladen. De fabrikant levert geen losse oplaadadapter mee. Ook is de batterij niet door de gebruiker te vervangen. De Sony-speaker weegt 1,12 kilogram.