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SonySRS-XB43 blauw

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Type draadloze speaker:  Bluetooth / met accu
  • Formaat:  Groot
  • Gewicht:  2,91 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Geluidskwaliteit
Gebruiksgemak
Accu
Energiegebruik
Mogelijkheden & ondersteuning
Bouwkwaliteit

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Sony SRS-XB43 is een grote bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. Door het grote formaat is hij vooral geschikt voor thuisgebruik. De speaker is waterdicht en kan tijdelijk onder water worden gehouden. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Je kunt het geluid aanpassen via de bijbehorende app of via knoppen op de speaker zelf. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron en een usb-aansluiting waarmee je ook je smartphone kunt opladen. De fabrikant levert een oplaadadapter mee. De batterij is niet door de gebruiker te vervangen. De Sony-speaker weegt 2,91 kilogram.

Samenvatting

Type draadloze speaker
Bluetooth / met accu
Formaat
Groot
Gewicht
2,91 kg
Multiroom
Spraakassistent