Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony SRS-XG500 is een extra grote bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. Door het grote formaat is hij vooral geschikt voor thuisgebruik. De speaker is waterbestendig en kan tegen zware regen en krachtige waterstralen. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Je kunt het geluid aanpassen via de bijbehorende app of via knoppen op de speaker zelf. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron en een usb-aansluiting waarmee je ook je smartphone kunt opladen. De fabrikant levert een oplaadadapter mee. Je kunt zelf de batterij van de speaker vervangen. De Sony-speaker weegt 5,495 kilogram.