Ultimate EarsEpicboom

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Ultimate Ears Epicboom is een grote bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. Door het grote formaat is hij vooral geschikt voor thuisgebruik. De speaker is waterdicht en kan tijdelijk onder water worden gehouden. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Je kunt het geluid aanpassen via de bijbehorende app of via knoppen op de speaker zelf. De fabrikant levert geen losse oplaadadapter mee. Ook is de batterij niet door de gebruiker te vervangen. De Ultimate Ears-speaker weegt 2 kilogram.