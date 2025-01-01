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Ultimate EarsHyperboom zwart

In de uitvoering
  • Type draadloze speaker:  Bluetooth / met accu
  • Formaat:  Groot
  • Gewicht:  6,12 kg

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Accu
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Ultimate Ears Hyperboom is een grote bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. Door het grote formaat is hij vooral geschikt voor thuisgebruik. De speaker is spatwaterdicht en kan tegen een paar regendruppels. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Er is een app waarmee je onder andere het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor extra bas. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron en een usb-aansluiting waarmee je ook je smartphone kunt opladen. De fabrikant levert een oplaadadapter mee. De batterij is niet door de gebruiker te vervangen. De Ultimate Ears-speaker weegt 6,12 kilogram.

Samenvatting

Type draadloze speaker
Bluetooth / met accu
Formaat
Groot
Gewicht
6,12 kg
Multiroom
Spraakassistent

Prijzen