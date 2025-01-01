WiiMSound Lite zwart

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De WiiM Sound Lite is een grote wifi-speaker voor thuisgebruik. Hij werkt op het netstroom en heeft een opgegeven vermogen van 100 Watt. Hij ondersteunt Spotify Connect en Google Chromecast voor het rechtstreeks streamen van je muziek. Hij heeft ook bluetooth zodat je hem direct met je telefoon kunt verbinden. Er is een app waarmee je onder andere het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor extra bas. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron. De WiiM-speaker weegt 2,56 kilogram.