WiiMSound zwart

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De WiiM Sound is een draadloze speaker zonder accu en is bedoeld voor thuis. Het is een grote speaker. Bij een kleine speaker vervormt het geluid eerder op hogere volumes dan bij een grote speaker. De speaker ondersteunt zowel bluetooth als wifi en heeft een ethernetpoort voor een bekabelde verbinding. Je kunt hem niet met je stem bedienen via een virtuele assistent. Met Spotify Connect kun je vanuit Spotify muziek streamen naar je speaker. Ook heeft hij een ingebouwde Chromecast. Verder heeft deze speaker een lijningang zodat je hem ook met een draad kunt gebruiken. Er is een app beschikbaar waarmee je afspeelfuncties kunt regelen.