Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Xiaomi Mi Smart Speaker is een slimme wifi-speaker voor thuisgebruik. Hij werkt op het netstroom en heeft een opgegeven vermogen van 12 Watt. Hij ondersteunt Google Chromecast voor het rechtstreeks streamen van je muziek. Hij heeft ook bluetooth zodat je hem direct met je telefoon kunt verbinden. Met de ingebouwde spraakassistent kun je de speaker met je stem bedienen. Er is een app waarmee je onder andere het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor extra bas. De Xiaomi-speaker weegt 0,856 kilogram.