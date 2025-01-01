XiaomiSound Party Speaker

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Xiaomi Sound Party Speaker is een draagbare bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. Hij heeft een opgegeven vermogen van 50 Watt. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Er zitten knoppen op de speaker waarmee je het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor meer bas. Verder zit er een usb-aansluiting op waarmee je ook je smartphone kunt opladen. De fabrikant levert geen losse oplaadadapter mee. Ook is de batterij niet door de gebruiker te vervangen. De Xiaomi-speaker weegt 1,179 kilogram.