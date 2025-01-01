Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Yamaha WS-B1A is een compacte bluetooth-speaker met batterij die je makkelijk meeneemt. Hij heeft een opgegeven vermogen van 10 Watt. De speaker is waterdicht en kan tijdelijk onder water worden gehouden. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Er zitten knoppen op de speaker waarmee je het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor meer bas. De fabrikant levert geen losse oplaadadapter mee. Ook is de batterij niet door de gebruiker te vervangen. De Yamaha-speaker weegt 0,49 kilogram.