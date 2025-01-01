Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Amazon Kindle Paperwhite 2021 32GB e-reader heeft een groot formaat en een schermgrootte van 6,8 inch. Je kunt het scherm met je vingers bedienen. Hij heeft achtergrondverlichting zodat je in het donker kunt lezen. De behuizing van deze e-reader is waterbestendig. Hij heeft ongeveer 27 GB aan geheugen om boeken op te slaan. Dat is voldoende voor een collectie van duizenden boeken. Met wifi kun je boeken overzetten via internet. Ook heeft hij een ingebouwde boekenwinkel (Kindle) waar je direct boeken kan kopen.