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AmazonKindle Paperwhite 2021 8GB

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal (inch):  6,8 inch
  • Aanraakscherm:  Ja
  • Verlichting:  Ja

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze Amazon Kindle Paperwhite 2021 8GB e-reader heeft een groot formaat en een schermgrootte van 6,8 inch. Je kunt het scherm met je vingers bedienen. Hij heeft achtergrondverlichting zodat je in het donker kunt lezen. De behuizing van deze e-reader is waterbestendig. Hij heeft ongeveer 6 GB aan geheugen om boeken op te slaan. Dat is voldoende voor een collectie van duizenden boeken. Met wifi kun je boeken overzetten via internet. Ook heeft hij een ingebouwde boekenwinkel (Kindle) waar je direct boeken kan kopen.

Samenvatting

Schermdiagonaal (inch)
6,8 inch
Aanraakscherm
Verlichting
Wifi
Gewicht
206 gram
Gekoppelde boekenwinkel
Kindle
Fysieke bladerknoppen