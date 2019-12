Barnes & Noble Nook Simple Touch with GlowLight

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Nook Simple Touch with GlowLight lijkt in veel opzichten op zijn voorganger. Nieuw is GlowLight, de achtergrondverlichting van het scherm. De reader heeft een aantal LED-lampjes boven het scherm, die de pagina egaal kunnen verlichten. Hierdoor is de reader ook in het donker te gebruiken. Het licht kan uit, en de lichtsterkte is op een makkelijke manier regelbaar. De GlowLight functie werkt prima en voegt echt wat toe aan het leescomfort. Nadelen zijn er ook: de reader is niet in het Nederlands, en de installatieprocedure is omslachtig (een wifi-verbinding en een Barnes & Noble account is noodzakelijk). Vandaar het lage cijfer voor gebruiksgemak. Maar als alles is ingesteld is dit een uitstekende e-reader. Jammer dat ook dit model weer heel moeilijk te krijgen is in Nederland.