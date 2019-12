Icarus eXceL 9.7 E1051BK

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. Deze zeer grote e-reader is nogal een mastodont. De Icarus eXceL is een heruitgave van de gelijknamige e-reader uit 2012, en helaas is er -op de software na- weinig aan de e-reader gemoderniseerd. Zo ontbreken een aanraakscherm en schermverlichting. Het scherm kan alleen met een stylus bediend worden en niet met de vingers. En toch is hij hartstikke duur: ruim 300 euro. Wij vinden hem dat bedrag niet waard, zelfs niet als je specifiek op zoek bent naar een e-reader met een groot scherm. Het is mogelijk apps te installeren op de eXceL, hij draait namelijk op Android. Op de '4 GB' interne opslag is 436 MB vrij voor apps en 2,18 GB voor media zoals boeken, muziek, etc. Dat is handig voor extra lees-apps, zoals Kindle, Pocket en Dropbox. Het zwart-wit e-ink-scherm is door zijn trage schermverversing niet geschikt voor Android-apps met veel beeld, of voor apps waarbij veel gescrolld moet worden.