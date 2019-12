Icarus Omnia G2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Icarus Omnia is een grote e-reader met een gewicht van 290 gram. Hij heeft een 7 inch lcd-scherm dat niet erg scherp is. De resolutie is maar 800 x 480 pixels (135 PPI) en bij het lezen kun je de pixels zien bij teksten. De e-reader heeft geen aanraakscherm, maar een aantal knoppen aan de rechterrand. Eigenlijk kun je stellen dat dit apparaat als e-reader niet erg geslaagd is. De fabrikant geeft op de doos aan dat het 16:9 scherm ideaal is voor films. Gezien de lage resolutie van het scherm durven we dat te betwijfelen. Maar als goedkope mediaspeler (prijs: 70€) voor jonge kinderen valt hij best te overwegen (hij heeft ook een koptelefoonaansluiting). Er is 3,43GB opslagruimte dat tot 32GB uit te breiden is met een micro-sd kaart.