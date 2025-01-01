Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Pocketbook Color e-reader heeft een klein formaat en een schermgrootte van 6 inch. Het scherm heeft een resolutie van 1448 x 1072 pixels. Je kunt het scherm met je vingers bedienen. Hij heeft achtergrondverlichting zodat je in het donker kunt lezen. Hij heeft ongeveer 14 GB aan geheugen om boeken op te slaan. Dat is voldoende voor een collectie van duizenden boeken. Met wifi kun je boeken overzetten via internet. Ook heeft hij een ingebouwde boekenwinkel (PocketBook Shop) waar je direct boeken kan kopen.