Prestigio MultiReader 5364

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. Deze teleurstellende e-reader van Prestigio kun je beter links laten liggen. Hij is dan weliswaar 'met Android', maar dat is in dit geval zeker geen aanbeveling. Android is namelijk absoluut niet ontworpen voor gebruik met de relatief traag reagerende e-ink-schermen. Er is geen homeknop, alleen een terugknop en een menuknop. De menuknop zit aan de achterkant en dat is bijzonder onhandig. Navigeren door het menu verloopt stroef en het scherm reageert vaak niet op aanrakingen. Je moet soms meerdere keren vegen of tikken voor de bladzijde omslaat. Het scherm is grijzig, heeft een laag contrast en sterke ghosting. Dat wil zeggen dat bij het verversen van het scherm de vorige pagina nog sterk 'doorschijnt'.