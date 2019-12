Prestigio MultiReader Kite PER3664BC

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Prestigio Multireader Kite is weliswaar niet zo slecht als de Prestigio MultiReader PER5364, maar ook deze e-reader kunnen we niet warm aanbevelen. De MultiReader Kite crasht regelmatig, waardoor het grootste deel van de boeken uit de boekenkast niet geopend kan worden. Hij is enorm traag met laden van boekkaften en navigeren door een hele boekenkast is niet te doen. Bladeren kan alleen via de knoppen en niet via het scherm.